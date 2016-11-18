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中国财经 | 2016年 11月 18日 星期五 08:23 BJT

万科称中国恒大继续增持其股票 持股比例升至9.452%

路透上海11月18日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周四晚公告称，中国恒大(3333.HK)近日继续增持万科A股股份，连同此前收购，其持股比例已增至9.452%。这意味自上周五至周四，恒大的持股比例又悄然上升0.5个百分点。

中国恒大昨晚亦刊登相同公告。两公司公告称，上周四至本周四期间，中国恒大在市场上进一步收购1亿2,878.4万股万科A。截止周四，中国恒大持有万科A股10.434亿股，总代价约为222.6亿元人民币。简单计算，中国恒大的持股均价约为21.33元。

港交所此前披露信息显示，上周四中国恒大以均价每股27.92元买入7,366万股万科A股，持股比例增至8.952%。

万科A周四收报27元，过去一个月累计上涨3.85%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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