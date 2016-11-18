万科称中国恒大继续增持其股票 持股比例升至9.452%

路透上海11月18日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周四晚公告称，中国恒大(3333.HK)近日继续增持万科A股股份，连同此前收购，其持股比例已增至9.452%。这意味自上周五至周四，恒大的持股比例又悄然上升0.5个百分点。