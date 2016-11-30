中国恒大继续增持万科A股 持股比例升至14.07%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月30日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周二晚公告称，其竞争对手中国恒大(3333.HK)近日继续增持万科A股，截止周二，其持有万科股份占其总股本的比例达14.07%。
截止上周二（22日），中国恒大第二次举牌，持有万科10%股份。最新公告显示，截止本周二，中国恒大共持有万科15.532亿A股，总收购代价为362.73亿元人民币。简单计算，中国恒大的持仓成本为23.35元。
中国恒大在其最新公告中重申其增持原因仍是因万科财务表现强劲，本次收购为公司投资。
据深交所网站披露资料，周二万科出现总额达121.1亿元人民币的三笔A股大宗协议交易，买卖标的涉及万科共4.4亿A股，占其总股本的3.99%，买方营业部均为国泰君安证券广州黄埔大道营业部。此前有媒体称该营业部是中国恒大在A股市场上大举收购的主席位。
中国恒大此番增持后，万科的股东结构已出现多足鼎立格局。在第一大股东宝能系（合计持有万科25.4%股份）及第二大股东华润（合计持有15.3%股份）之后，中国恒大已上升至第三大股东，此外安邦系（6.18%）及万科高管（7.12%）亦持有大宗万科A股，市场上可流通A股已剩不多。未来若中国恒大或其他股东再有收购动作，将会引起万科A股价大幅波动。
万科A周二收报26.16元。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。