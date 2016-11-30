中国恒大继续增持万科A股 持股比例升至14.07%

路透上海11月30日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周二晚公告称，其竞争对手中国恒大(3333.HK)近日继续增持万科A股，截止周二，其持有万科股份占其总股本的比例达14.07%。

截止上周二（22日），中国恒大第二次举牌，持有万科10%股份。最新公告显示，截止本周二，中国恒大共持有万科15.532亿A股，总收购代价为362.73亿元人民币。简单计算，中国恒大的持仓成本为23.35元。

中国恒大在其最新公告中重申其增持原因仍是因万科财务表现强劲，本次收购为公司投资。

据深交所网站披露资料，周二万科出现总额达121.1亿元人民币的三笔A股大宗协议交易，买卖标的涉及万科共4.4亿A股，占其总股本的3.99%，买方营业部均为国泰君安证券广州黄埔大道营业部。此前有媒体称该营业部是中国恒大在A股市场上大举收购的主席位。

中国恒大此番增持后，万科的股东结构已出现多足鼎立格局。在第一大股东宝能系（合计持有万科25.4%股份）及第二大股东华润（合计持有15.3%股份）之后，中国恒大已上升至第三大股东，此外安邦系（6.18%）及万科高管（7.12%）亦持有大宗万科A股，市场上可流通A股已剩不多。未来若中国恒大或其他股东再有收购动作，将会引起万科A股价大幅波动。

万科A周二收报26.16元。（完）