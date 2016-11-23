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中国财经 | 2016年 11月 23日 星期三 08:48 BJT

万科称恒大继续增持其A股股票 持股比例升至10%

路透上海11月23日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周三公告称，中国恒大集团(3333.HK)携旗下公司近日仍持续增持万科A股股份，连同此前收购，恒大在万科的持股比例已升至10%。这意味着自上周五至本周二，恒大的持股比例又增加了近0.55个百分点。

万科公告显示，恒大及旗下公司分别于8月12日-8月22日、11月9日-11月22日之间通过深圳证交所集中竞价交易系统增持公司A股股份551,955,456股，占公司总股份的5.00%。增持完成后，恒大持有公司A股股票1,103,915,326股，占公司总股份的10.00%。

万科上周四的公告称，恒大继续增持万科A股股份，其持股比例已增至9.452%。

万科A周二收报27.30元人民币，过去一个月累计上涨8.12%。（完）

参看相关细节，请点选深圳证券交易所网站 here

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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