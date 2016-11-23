万科称恒大继续增持其A股股票 持股比例升至10%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月23日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周三公告称，中国恒大集团(3333.HK)携旗下公司近日仍持续增持万科A股股份，连同此前收购，恒大在万科的持股比例已升至10%。这意味着自上周五至本周二，恒大的持股比例又增加了近0.55个百分点。
万科公告显示，恒大及旗下公司分别于8月12日-8月22日、11月9日-11月22日之间通过深圳证交所集中竞价交易系统增持公司A股股份551,955,456股，占公司总股份的5.00%。增持完成后，恒大持有公司A股股票1,103,915,326股，占公司总股份的10.00%。
万科上周四的公告称，恒大继续增持万科A股股份，其持股比例已增至9.452%。
万科A周二收报27.30元人民币，过去一个月累计上涨8.12%。（完）
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。