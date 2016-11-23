万科称恒大继续增持其A股股票 持股比例升至10%

路透上海11月23日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周三公告称，中国恒大集团(3333.HK)携旗下公司近日仍持续增持万科A股股份，连同此前收购，恒大在万科的持股比例已升至10%。这意味着自上周五至本周二，恒大的持股比例又增加了近0.55个百分点。