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中国财经 | 2016年 11月 15日 星期二 10:34 BJT

恒大上周四斥资逾20亿元增持万科A股 持股比例升至8.952%

路透香港11月15日 - 中国大型房地产企业--恒大集团(3333.HK)近日再斥资逾20亿元人民币增持同业万科(2202.HK)(000002.SZ)A股。香港联交所资料显示，恒大上周四（10日）增持逾7,366万股万科A股，其持股比例进一步增至8.952%。

联交所权益披露资料显示，恒大上周四在场外以每股平均价27.92元人民币，买入7,366.392万股万科A股，涉资20.57亿元，使其持有A股好仓比例，由原来的9.4%升至10.16%；持有万科总股本比例，则由8.285%升至8.952%。

万科此前公告，恒大自8月16日至11月9日期间，已斥资187.7亿元在市场上收购万科A股；连同11月10日的最近一次增持，恒大已动用208.27亿元收购万科A股。

万科股价周二早盘小涨，A股升0.47%报25.82元，H股涨近1%；恒大则升0.57%。大盘恒生指数.HSI反弹0.55%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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