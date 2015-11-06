恒大地产旗下恒大淘宝足球今日在中国新三板挂牌

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月6日 - 中国大型房地产商--恒大地产(3333.HK)周五宣布，旗下合营公司＂广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司＂今天起在中国新三板挂牌。
公司的声明称，根据恒大淘宝中国法律顾问的意见，除非符合特定条件，否则境外自然人、法人或机构不得投资于全国中小企业股份转让系统挂牌的股份。因此就分拆恒大淘宝遵守上市规则第15项应用指引第3(f)段，即向恒大地产股东分派恒大淘宝股份并不可行，公司已获联交所授予豁免严格遵守此项上市规则。
根据刊载于新三板的资料，恒大淘宝2014年的净亏损为4.826亿元人民币，资产总额13.53亿元。该公司分别由恒大地产及阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里巴巴(中国)持股六成及四成。
恒大淘宝在新三板的公司代码为＂834338＂。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。