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中国财经 | 2016年 12月 9日 星期五 17:56 BJT

恒大人寿资金运作不规范 决定暂停其委托股票投资业务--保监会

路透北京12月9日 - 中国保监会周五称，因恒大人寿在开展委托股票投资业务时，资产配置计划不明确，资金运作不规范，决定暂停恒大人寿保险有限公司委托股票投资业务，并责令公司进行整改。

保监会网站发布的新闻稿并称，下一步，保监会将切实加大监管力度，推动保险机构完善内控体系，建立明确的资产配置计划，提升资产配置能力，防范投资运作风险。

中国保监会此前证实，将于近日派出两个检查组分别进驻恒大人寿、前海人寿；国内媒体报道称，其主要方向是对上述两家保险公司治理规范性、财务真实性、保险产品业务合规性及资金运用合规性开展现场检查。（完）

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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