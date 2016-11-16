恒大旗下仲勤投资称入股梅雁吉祥是因看好清洁能源产业前景

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月16日 - 近期因恒大系快速减持又马上增持股票而受关注的中国梅雁吉祥(600868.SS)周二晚公告称，近日举牌的中国恒大(3333.HK)子公司仲勤投资，入股梅雁吉祥主要目的是看好其所处的绿色清洁能源行业的整体发展前景，仲勤投资所持股票在12个月内将不会减持。
公告引述仲勤投资的回复称，仲勤投资及其实际控制人未来12个月内没有通过增持股份获得梅雁吉祥实际控制权的计划，没有参与上市公司经营管理的计划，也不会对上市公司的主营业务、资产出售、购买及高管人员组成等进行调整。
未来一年内，仲勤及其控制人没有继续增持梅雁吉祥股票的具体计划，但如果股价出现大跌，为维持市场稳定，不排除继续增持的可能。
中国恒大旗下恒大人寿短期内增持又减持梅雁吉祥股票，已引起市场一片哗然，被不少投资者戏称为“恒大割韭菜”之举。在恒大人寿卖出股票后没几天，恒大旗下的仲勤投资上周四宣布已买入梅雁吉祥5%股份，成为第一大股东。上海证交所上周五对梅雁吉祥发出问询函，要求其及仲勤投资对一些市场关注问题作出解释。
梅雁吉祥上周五起临时停牌，等待公司在今日下午召开投资者说明会后再复牌，停牌前收报6.79元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。