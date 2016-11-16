恒大旗下仲勤投资称入股梅雁吉祥是因看好清洁能源产业前景

路透上海11月16日 - 近期因恒大系快速减持又马上增持股票而受关注的中国梅雁吉祥(600868.SS)周二晚公告称，近日举牌的中国恒大(3333.HK)子公司仲勤投资，入股梅雁吉祥主要目的是看好其所处的绿色清洁能源行业的整体发展前景，仲勤投资所持股票在12个月内将不会减持。

公告引述仲勤投资的回复称，仲勤投资及其实际控制人未来12个月内没有通过增持股份获得梅雁吉祥实际控制权的计划，没有参与上市公司经营管理的计划，也不会对上市公司的主营业务、资产出售、购买及高管人员组成等进行调整。

未来一年内，仲勤及其控制人没有继续增持梅雁吉祥股票的具体计划，但如果股价出现大跌，为维持市场稳定，不排除继续增持的可能。

中国恒大旗下恒大人寿短期内增持又减持梅雁吉祥股票，已引起市场一片哗然，被不少投资者戏称为“恒大割韭菜”之举。在恒大人寿卖出股票后没几天，恒大旗下的仲勤投资上周四宣布已买入梅雁吉祥5%股份，成为第一大股东。上海证交所上周五对梅雁吉祥发出问询函，要求其及仲勤投资对一些市场关注问题作出解释。

梅雁吉祥上周五起临时停牌，等待公司在今日下午召开投资者说明会后再复牌，停牌前收报6.79元人民币。（完）