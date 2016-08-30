恒大集团上半年净利大幅倒退近79% 核心业务利润率降至单位数

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透香港8月30日 - 中国大型房地产商--恒大集团(3333.HK)周二宣布的上半年净利按年大幅倒退78.6%；核心业务利润率降至只有单位数的8.9%，同比锐降4.2个百分点。
截至6月底止半年，恒大集团的净利为20.17亿元人民币，去年同期为94.27亿元，盈利下跌主要由于投资物业公平值收益减少、汇兑损失、金融资产亏损等，撇除此等因素后的核心业务利润为78.1亿元，亦比去年同期的101.6亿元跌23%；上半年核心业务利润率由去年同期为的13.1%降至8.9%。毛利率为28.3%，与去年同期相若。
恒大集团近年转向多元化产业发展，涉猎范围扩至金融、互联网、健康、文化旅游等。公司近期亦大手买入竞争对手--万科(2202.HK)(000002.SZ)的A股股份，据公司此前公布的数据其已投入145亿元买入万科股份，持股比例达6.82%。
恒大集团上半年收入为875亿元，同比升12.6%。其中，物业发展分部收入增加11.1%至837.4亿元，增长乃主要由于确认销售物业面积较2015年同期增加0.4%，而物业平均售价格较2015年同期增加10.6%。投资物业收入2.58亿元，按年增222.5%，主要为物业租金收入。
期内公司以公平值记入当期损益金融资产亏损为4.25亿元，因集团所持证券价值下跌。投资物业公平价值收益同比减少40.7%，至32.8亿元。此外，公司主要以人民币进行业务，但其借款中约20%以美元、港元等外币计值，故受人民币贬值影响，上半年录得汇兑亏损15.7亿元。此等因素拖累公司上半年净利表现。
恒大集团此前已将今年全年的合同销售目标由原来的2,000亿元，上调至3,000亿元。公司个月累计合同销售额1,848亿元，公司称对超额完成新目标充满信心。
公布业绩前，恒大集团收高1.41%，报5.76港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。