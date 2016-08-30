恒大集团上半年净利大幅倒退近79% 核心业务利润率降至单位数

路透香港8月30日 - 中国大型房地产商--恒大集团(3333.HK)周二宣布的上半年净利按年大幅倒退78.6%；核心业务利润率降至只有单位数的8.9%，同比锐降4.2个百分点。

截至6月底止半年，恒大集团的净利为20.17亿元人民币，去年同期为94.27亿元，盈利下跌主要由于投资物业公平值收益减少、汇兑损失、金融资产亏损等，撇除此等因素后的核心业务利润为78.1亿元，亦比去年同期的101.6亿元跌23%；上半年核心业务利润率由去年同期为的13.1%降至8.9%。毛利率为28.3%，与去年同期相若。

恒大集团近年转向多元化产业发展，涉猎范围扩至金融、互联网、健康、文化旅游等。公司近期亦大手买入竞争对手--万科(2202.HK)(000002.SZ)的A股股份，据公司此前公布的数据其已投入145亿元买入万科股份，持股比例达6.82%。

恒大集团上半年收入为875亿元，同比升12.6%。其中，物业发展分部收入增加11.1%至837.4亿元，增长乃主要由于确认销售物业面积较2015年同期增加0.4%，而物业平均售价格较2015年同期增加10.6%。投资物业收入2.58亿元，按年增222.5%，主要为物业租金收入。

期内公司以公平值记入当期损益金融资产亏损为4.25亿元，因集团所持证券价值下跌。投资物业公平价值收益同比减少40.7%，至32.8亿元。此外，公司主要以人民币进行业务，但其借款中约20%以美元、港元等外币计值，故受人民币贬值影响，上半年录得汇兑亏损15.7亿元。此等因素拖累公司上半年净利表现。

恒大集团此前已将今年全年的合同销售目标由原来的2,000亿元，上调至3,000亿元。公司个月累计合同销售额1,848亿元，公司称对超额完成新目标充满信心。

公布业绩前，恒大集团收高1.41%，报5.76港元。（完）

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