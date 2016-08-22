万科称恒大购股前曾与公司高管接触 惟未清楚对方未来计划

路透香港8月22日 - 对于中国恒大(3333.HK)近日加入万科(2202.HK)(000002.SZ)股权之争，万科高管周一表示，恒大入股万科前曾跟公司高层接触过，而公司在恒大成为股东后，曾向其致函问及未来增持计划等，但没获回复。

万科与恒大为以销售额计中国最大的两家开发商，恒大截至本月中已透过附属公司在市场上进一步收购万科A股，目前持股相当于万科已发行股本总额约6.82%，令这场万科股权争夺战升温。

＂恒大是我们比较尊重的同行，它买股票后，我们有致函给它问及未来增持计划，但没有得到回复。＂万科董事及执行副总裁王文金在业绩发布会上称。

万科董事会秘书朱旭形容，目前股权之争大家看起来比较＂扑朔迷离＂，但管理层认为，所有股东都有一个天然共识，就是企业健康稳定发展，为股东带来优秀投资回报。

＂在这前提下，只要对公司发展有利的都是好的。＂她说。

她指出，对于万科拟增发股票收购深圳地铁资产的预案，在各股东层面未达成共识，管理层感到非常遗憾。万科的稳定、健康发展符合全部股东根本的利益，相信在这基础上会是很好的沟通和对话前提。

＂轨道+物业这模式对公司未来发展十分重要，因为当前地价非常高，在面粉比面包贵的火热土地市场下，如果说发行股份购买资产方案能顺利实施的话，公司有机会抢占轨道+物业的先机。＂朱旭称。

她重申，万科正与各方股东进行做深入磋商，希望在尊重大家的前提下，尽快推出各方赞同的方案。她并指，万科的事情对中国资本市场或有深远的影响，相信监管部门适时介入有利事情合法合规的解决。

**收购深地铁资产没有后备方案**

万科执行副总裁张旭表示，上半年内地房地产市场是＂总体良好，但逐渐分化＂。个别城市仍在去库存，销售依然低迷，但同时高地价出现，土地愈益稀缺；倘下半年有些城市在去库存方面能有较佳进展，市场或可能逐渐恢复，分化局面或会收歛，但土地市场并没有降温的迹象。

他并指，万科对于收购深圳地铁资产计划＂从来没有Plan B＂；即没有因应一旦收购方案不获股东赞同而进行的后备计划。

另外，被问到宝能系此前出议案罢免万科现有董事和监事，以至万科灵魂人物--董事长王石的去留，万科执行副总裁孙嘉表示，他个人认为管理层去留不完全由管理层本身决定；过去一段时间公司面对非常大非经营性困难，管理层把更多精力放在保障万科股东员工的利益上，而不是关心自己去留。

＂若有一天真的发生难以克服的困难，相信大家会理解我们所作的选择。＂他说。

万科总裁郁亮今天罕有缺席业绩发布会，公司称因其忙于处理公司股权事件问题。

万科稍早公布，上半年实现净利润53.51亿元人民币，同比增长10.42%，去年开始的万科股权之争，已使公司正常运营受到影响，不排除未来业绩会受到影响。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。

万科H股今天收高1.73%，报20.6港元；其A股涨0.45%，报24.7元人民币。（完）