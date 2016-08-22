万科称恒大购股前曾与公司高管接触 惟未清楚对方未来计划

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月22日 - 对于中国恒大(3333.HK)近日加入万科(2202.HK)(000002.SZ)股权之争，万科高管周一表示，恒大入股万科前曾跟公司高层接触过，而公司在恒大成为股东后，曾向其致函问及未来增持计划等，但没获回复。
万科与恒大为以销售额计中国最大的两家开发商，恒大截至本月中已透过附属公司在市场上进一步收购万科A股，目前持股相当于万科已发行股本总额约6.82%，令这场万科股权争夺战升温。
＂恒大是我们比较尊重的同行，它买股票后，我们有致函给它问及未来增持计划，但没有得到回复。＂万科董事及执行副总裁王文金在业绩发布会上称。
万科董事会秘书朱旭形容，目前股权之争大家看起来比较＂扑朔迷离＂，但管理层认为，所有股东都有一个天然共识，就是企业健康稳定发展，为股东带来优秀投资回报。
＂在这前提下，只要对公司发展有利的都是好的。＂她说。
她指出，对于万科拟增发股票收购深圳地铁资产的预案，在各股东层面未达成共识，管理层感到非常遗憾。万科的稳定、健康发展符合全部股东根本的利益，相信在这基础上会是很好的沟通和对话前提。
＂轨道+物业这模式对公司未来发展十分重要，因为当前地价非常高，在面粉比面包贵的火热土地市场下，如果说发行股份购买资产方案能顺利实施的话，公司有机会抢占轨道+物业的先机。＂朱旭称。
她重申，万科正与各方股东进行做深入磋商，希望在尊重大家的前提下，尽快推出各方赞同的方案。她并指，万科的事情对中国资本市场或有深远的影响，相信监管部门适时介入有利事情合法合规的解决。
**收购深地铁资产没有后备方案**
万科执行副总裁张旭表示，上半年内地房地产市场是＂总体良好，但逐渐分化＂。个别城市仍在去库存，销售依然低迷，但同时高地价出现，土地愈益稀缺；倘下半年有些城市在去库存方面能有较佳进展，市场或可能逐渐恢复，分化局面或会收歛，但土地市场并没有降温的迹象。
他并指，万科对于收购深圳地铁资产计划＂从来没有Plan B＂；即没有因应一旦收购方案不获股东赞同而进行的后备计划。
另外，被问到宝能系此前出议案罢免万科现有董事和监事，以至万科灵魂人物--董事长王石的去留，万科执行副总裁孙嘉表示，他个人认为管理层去留不完全由管理层本身决定；过去一段时间公司面对非常大非经营性困难，管理层把更多精力放在保障万科股东员工的利益上，而不是关心自己去留。
＂若有一天真的发生难以克服的困难，相信大家会理解我们所作的选择。＂他说。
万科总裁郁亮今天罕有缺席业绩发布会，公司称因其忙于处理公司股权事件问题。
万科稍早公布，上半年实现净利润53.51亿元人民币，同比增长10.42%，去年开始的万科股权之争，已使公司正常运营受到影响，不排除未来业绩会受到影响。
万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。
万科H股今天收高1.73%，报20.6港元；其A股涨0.45%，报24.7元人民币。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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