恒丰银行为股东垫付40亿元 刚兑金额系国内最大--人民网

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月12日 - 人民网周五报导称，恒丰银行对8月底到期的总共40亿元人民币的三笔表外业务进行了刚性垫付。这是继今年“中诚信托事件”以来，涉及金额最大的一次刚性兑付事件。
人民网报导表示，恒丰银行于8月29日履约垫付了三笔表外业务的本金及利息共计约40亿元，其中本金37亿元，利息约3亿元。融资方为该行股东成都门里投资有限公司，以及股东公司关联企业北京中伍恒利投资发展有限公司。
“由于企业现金流短缺无资还债，恒丰银行为了声誉风险目前不得不按照此前的协议约定进行代偿。”报导称。
路透目前尚无法联系上恒丰银行相关人士，对上述报导给予评论。
报导介绍，截至2013年末，成都门里投资有限公司持有恒丰银行2.67亿股，占总股本3.28%。此次垫付的40亿元金额占恒丰银行去年净利润的57.8%。
报导称，恒丰银行去年通过证券公司设立定向资管计划，分别向天津银行济南分行、天津滨海农商行进行融资。其中，向天津银行济南分行融资一笔10亿元，向天津滨海农商行融资两笔计27亿元。
报导并称，此三笔业务涉嫌系恒丰银行原董事长姜喜运直接安排人员办理，未经正常的业务审批程序，现任高管层并不掌握相关情况。
报导介绍，目前，恒丰银行已成立专项小组应对上述业务风险，将门里集团有效资产全部收抵，并向其派驻财务总监。恒丰银行所在地的山东监管局以及山东省政府正在调查此事。
恒丰银行原董事长、党委书记姜喜运曾任烟台住房储蓄银行副行长、行长，并在该行于2003年完成整体更名改制为恒丰银行后一直担任恒丰银行董事长、党委书记职务，直到2013年12月19日退休。
恒丰银行于2003年经中国人民银行批准，经过整体股份制改造，成为全国性股份制商业银行。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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