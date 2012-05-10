Evernote与腾讯达成合作意向 年底中国料成其第二大市场

* 料今年底中国将取代日本成为Evernote第二大市场

* 已与腾讯和UC Web达成合作意向

* 计划在中国建立数据中心

作者 黄运涛

路透北京5月10日电---美国云"端笔记本"软件服务公司--Evernote Corp创始人兼首席执行官(CEO)周四称,预计最快今年底中国将取代日本成为其全球第二大市场,作为中国市场扩张计划的一部分,Evernote已与中国互联网公司--腾讯(0700.HK)和UC Web达成合作意向.

Evernote首席执行官 Phil Libin在北京参加一个行业论坛期间接受路透专访时称,Evernote目前在全球有约3,000万用户,美国是Evernote用户最多的国家,日本其次(有约将近300万客户),而中国用户约110万.

"中国的用户增长非常快,几乎所有的中国用户都是在最近6个月才使用Evernote的.按照目前的速度,我预计到今年底,中国将成为Evernote仅次于美国的第二大市场."他说.

Evernote提供整合多款应用程式,协助人们记住生活大小事.公司从美国服务器提供的网上服务有中文版.Evernote将其产品的中文名称命名为"印象笔记".用户可以免费使用Evernote的部分功能,付费用户则可以获得更多服务.

Evernote近期已与腾讯和UC Web达成合作意向,用户未来将能通过腾讯的"Q+"平台和UC Web的浏览器使用Evernote.腾讯和UC Web在中国本土市场拥有数亿用户,与两家公司达成合作意向将有助於Evernote加快在中国扩大用户规模.

Evernote目前已在北京成立办公室,有7名员工,预计到年底将扩增至约20-30名员工.

"我们希望在中国招到尽可能多的人才,包括工程师、产品经理等.我们将尽可能做大,但这取决於我们获得最好人才的速度.在北京招到优秀的人才与在美国旧金山一样困难."他说.

Phil Libin并表示,公司计划在中国设立数据中心,以便向中国用户提供稳定性更高和数据存取速度更快的服务.

"我认为大多数中国用户将倾向於选择从本地服务器存取数据,因为速度更快,体验更好."他说.

不过,外界则担心,将数据中心建在中国将使其面临中国监管部门对内容进行审查和过滤的风险.因受到类似的困扰,谷歌(GOOG.O)已将服务器从中国内地迁至香港.

"不少涉足中国的国际公司都失败了,但也有越来越多成功的例子,比如苹果(AAPL.O),因为它在全球都提供非常棒的产品.因此,我们希望用不同的态度来对待中国市场:即为用户提供最棒的本地化产品."Phil Libin说.

Evernote是Phil Libin创立的第三个公司,该公司此前已获得数轮风险投资,最近的一笔投资是由Meritech Capital和中国宽带产业基金(CBC Capital)领投的7,000万美元.

中国本土互联网公司也提供类似Evernote功能的"笔记本"产品,例如网易的"有道笔记"等.(完)

--审校 杨淑祯

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