《路透晚报》--1月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储意外乐观看待经济，股市下挫而美元持坚

美联储周三在会后声明中乐观看待美国经济，暗示仍准备在今年升息。这一升息前景打压亚洲股市下挫，其中日股日经指数收低1.1%，创下两周来最大单日百分比跌幅；欧洲股市盘初亦下跌。大宗商品如现货金和伦敦期铜也受到拖累而下挫。不过，美联储声明给美元多头带来利好，助力美元持坚。

--日本央行总裁称必须着眼于长期物价趋势

日本央行总裁黑田东彦表示，受油价下跌影响，消费者通胀率短期可能放缓，但在始于4月的下个财年的后半段料将加速。他还表示，质化和量化宽松(QQE)措施正在对经济发挥预期的影响；日本的产出缺口已缩小至接近零，企业表现出涨薪意愿。

--英国1月房价同比涨幅连续第五个月放缓

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，1月英国房屋价格同比涨幅连续第五个月放缓。英国1月房价较上年同期增长6.8%，稍高于路透调查预估的上涨6.6%，但低于12月的同比升幅7.2%。

--日本12月零售销售连续第六个月上升，展现复苏迹象

日本12月零售销售较上年同期增长0.2%，低于分析师预计的增长0.9%；但这是连续第六个月增长，在日本经济步出衰退之际，提供了民间消费逐步复苏的证据。

--新西兰央行维持利率不变，且将在一定时间内按兵不动

新西兰央行周四维持指标利率不变，但立场转为温和；该行称，政策在较长时间保持不变后，下一举措有可能是升息也可能是降息，这导致新西兰元跌至近四年新低。

--日本东芝将退出北美电视市场，考虑在其它地区采取类似举措

东芝称将停止在北美的电视生产和销售业务，并考虑在其它国家也做类似的退出。公司表示，将把北美电视业务授权给台湾仁宝电脑，并在洽商在其它市场出售其电视品牌。

--韩国三星电子第四季获利符合预估，保守看待前景

全球最大智能手机生产商三星电子公布，年度获利为三年来首次下降，因强劲的芯片业务获利未能弥补智能手机业务的疲弱。半导体业务是个亮点，获利为2.7万亿韩元，为逾四年来最高。三星并预计，受季节性因素影响，第一季智能手机和平板设备需求将继续下滑。

--其他主要企业财报：

德意志银行第四季意外税前获利2.53亿欧元，因诉讼成本减少

壳牌石油未来三年将削减150亿美元支出，第四季获利超预估

诺基亚网络设备业务季度获利超预估，受助于北美业务

野村控股第三季获利跳升45%，零售业务为财报注入动力

LG电子第四季获利同比增长28%，但略低于分析师预估

浦项钢铁称2014年营业利润较上年增长7%

[市场摘要]

--日本股市：下挫1.1%创两周最大日跌幅，因财报疲弱且FED升息预期不变

日本股市日经指数周四收低，创下两周来最大单日跌幅，因小松制作所等企业的财报黯淡，并且美联储会议反映出他们仍行进在今年升息的道路上。日经指数下跌1.1%至17,606.22点，创下1月16日以来最大单日百分比跌幅。东证股价指数也下滑1.1%，报1,413.58点。

--中国股市：沪综指收跌1.3%连续第三日下挫，多重利空因素致调整压力加大

沪综指收跌1.3%，连续第三日下挫。分析师指出，近期利空因素较多，人民币连续大幅贬值与后期IPO供给增加等令市场调整压力加大，主力资金获利了结意愿较强，而增量资金入场速度放缓，加之沪综指3,400点上方技术压力仍大，大盘呈现震荡调整走势。沪综指收报3,262.30点，跌43.44点或1.31%。

--香港股市：随亚洲股市一道下跌，投资者担心美国升息

香港股市下跌，受地区市场疲软拖累，尤其是大陆股市下跌，因投资者担心美国升息。恒生指数跌1.1%，报24,595.85点；恒生国企指数跌1.9%，至11,736.09点。

--汇市：新西兰元受央行温和立场打击，美联储声明助力美元持坚

新西兰元重挫，因投资者认为新西兰降息的可能性增大，而美元多头则重点关注美联储最新政策声明带来的利好。0838GMT，新西兰元/美元下跌0.19%报0.7300，欧元/美元下跌0.06%报1.1279，美元/日圆涨0.20%至117.77。

--国际油市：油价接近六年低位，美国库存触及纪录高位施压市场

油价在亚洲市场维持疲态，此前数据显示美国库存创纪录，打压油价上日跌至近六年低位，且分析师称全球供应过剩将继续对市场施压。0846GMT时，布兰特原油期货小升0.15美元报每桶48.62美元。美国原油期货微跌0.03美元报每桶44.42美元，周三触及2009年4月以来低位44.08美元。

--全球金市：现货金下滑，美联储对经济的乐观看法提振美元

现货金五个交易日里第四日下跌，此前美联储为美国经济描绘一幅乐观局面，暗示仍会于今年升息。0848GMT，现货金跌至每盎司1,279.60美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑，因美联储确认今年升息计划

伦敦金属交易所(LME)期货合约下跌，此前美联储表示将维持今年升息的计划，此举料使支撑市场的流动性减少。0849 GMT，LME三个月期铜下跌1.44%，至每吨5,405美元。上海期交所主力4月期铜跌0.9%至每吨39,320元人民币(6,299美元)。(完)

(整理 王兴亚；审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。