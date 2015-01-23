《路透晚报》--1月23日

图中分别为欧元和美元纸币。 REUTERS/Pascal Lauener

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行刺激鼓舞欧亚股市，欧元/美元跌破1.13

欧洲央行(ECB)公布印钞购买公债刺激计划后，鼓舞投资者风险偏好，欧洲及亚洲股市周五延续全球市场大涨势头，欧元区公债收益率纷纷改写纪录新低，欧元全线下跌，兑美元跌破1.13，创2003年9月以来最低。

--德国1月民间部门加快扩张，法国连续九个月萎缩

周五调查显示，德国民间部门1月的扩张步伐加快，但制造业增长略有放缓，给德国经济前景蒙上些许阴影。德国1月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值升至52.6。1月法国民间部门连续第九个月萎缩，尽管制造业活动触及八个月高位。

--沙特新国王料坚守OPEC产量政策，关注新石油部长人选

沙特皇家法院发表官方声明称，国王阿布杜拉周五早间去世，其弟萨尔曼(Salman)继承王位。分析师表示，新国王预计将坚守石油输出国组织(OPEC)维持产量不变的政策，以防OPEC的市场份额被竞争对手蚕食，市场可能关注沙特是否会更换石油部长。

--IMF总裁：欧洲央行购债计划有助提振经济，但仍需继续改革--

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，欧洲央行的量化宽松举措应能帮助提振欧元区经济，但仍需采取结构性改革，欧洲面临通胀非常低或是陷入通缩的严重风险。

--日本政府1月月报上调工业生产评估，称经济正在温和复苏

日本政府1月上调了对于工业生产的评估，但维持对整体经济温和复苏的评估不变，称经济正从去年意外的衰退中反弹。报告中也认可了日本央行维持量化宽松政策不变的决定，即使油价下跌将推迟实现2%通胀目标的时间。

另一项调查结果显示，日本制造商新一年开局表现强劲，因海内外订单回升，表明经济正在摆脱去年消费者支出大降的影响。Markit/JMMA经季节调整的日本1月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至52.1，连续第八个月处于荣枯分水岭50的上方。

--独家：美国参议院准备出新招阻止贸易伙伴操纵汇率

一名资深的民主党人士表示，美国国会正重新推动一项法案，旨在阻止贸易伙伴不公平地操纵汇率以取得出口优势。密西根州参议员Debbie Stabenow表示，她正与两党同僚合作推出一项独立法案，以阻止汇率不实，同时也将目标放在确保太平洋贸易协定中纳入严格的汇率规范。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创近一个月最高收位，ECB刺激举措提振人气

日经指数周五升至近一个月高位，此前欧洲央行推出购债计划以帮助复兴欧元区经济并抵御通缩，提振了投资者的风险胃纳。日经指数收高1.1%至17,511.75点，创12月29日以来最高收盘位。日经指数周线上扬3.8%。东证股价指数上涨1.0%至1,403.22点。

--中国股市：沪综指连续第四日收涨，盘中创出本轮行情新高后震荡加剧

沪综指连续第四日收涨。分析师指出，今日大盘受欧洲央行实施QE影响走高，盘中创出本轮行情新高3,406.79点后连续第四日收涨，缩减升幅。目前权重板块估值修复行情基本到位，中小盘个股获利回吐压力加大，料短期继续上攻难度较大。沪综指收报3,351.76点，涨8.42点或0.25%；该指数全周累计下跌0.73%，结束此前连续10周上涨。

--香港股市：恒指收高1.3%创逾四个月高位，受欧洲央行购债计划激励

香港股市延续全球市场大涨之势，升至逾四个月最高位，此前欧洲央行出台购债刺激计划以支撑欧元区经济。恒生指数收高1.3%，报24,850.45点，为去年9月8日以来最高收盘位。恒生国企指数上涨1.8%，收报12,260.06点。

--汇市：欧元兑美元在ECB推出QE后触及逾11年新低，料继续疲软

欧元兑美元触及逾11年新低，欧洲央行推出量化宽松措施带来的压力仍然存在。欧元兑美元在交易平台EBS跌破1.13，为2003年9月以来首见。0904GMT，欧元/美元报1.1285，日内下跌0.7%。欧元本周料将连续第六周下跌。过去六周欧元共计跌9%，创下2010年中期以来最差表现。

--欧元债市：意大利及西班牙10年券收益率创纪录新低，受QE计划推动

意大利、西班牙和比利时10年期公债收益率跌至纪录新低，上日欧洲央行推出了印钞购买公债的计划。西班牙10年期公债收益率最低跌至1.391%，意大利10年期公债收益率降至1.548%。德债期货上涨20个跳动点，报157.94。德国10年期公债收益率接近纪录低点，报约0.40%。

--国际油市：原油价格跃升，沙特国王去世加剧市场不确定性

油价跃升，因沙特阿拉伯前国王阿布杜拉离世的消息令能源市场不确定性加剧。布兰特原油价格开盘不久升至日高每桶49.80美元，0813GMT，每桶报49.60美元，上涨1.08美元。美国原油期货报47.22美元，从稍早触及的高位47.76美元下滑。

--全球金市：黄金自五个月高点回撤，因欧洲央行购债计划推升美元

黄金跌至每盎司1,300美元下方，自五个月高点回落，因在ECB推出大规模购债计划后，美元走强。0711GMT现货金跌0.4%至每盎司1,296.40美元，盘中高见1,302.50美元。周四金价曾创下1,306.20美元的8月15日以来最高。本周金价有望录得连续第三周上涨。

--金属期市：伦铜走低且周线料小跌，中国数据加剧需求担忧

伦敦期铜下跌，本周料录得微小跌幅，此前从上周所及五年半低点反弹的涨势脆弱，主要铜消费国中国公布的数据令铜需求前景看淡。0816GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.41%，报每吨5,641.50美元，上日下跌1.8%。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。