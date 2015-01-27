《路透晚报》--1月27日

图中为50元面额的欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲股市多数走强，欧元持稳以待美联储会议

亚洲股市周二多数走坚，欧元也守住了罕见的涨幅，因欧洲股市挺住了希腊选举结果的冲击而没有出现大的动荡，令市场松了一口气。虽然本周财报频出，但美国遭遇的恶劣天气也抑制了华尔街的市场活动，同时美联储召开今年首次政策会议，也让投资者有理由保持谨慎。

--瑞士央行副总裁丹亭称，央行做好干预汇市的准备

瑞士央行副总裁丹亭接受报纸访问时说，瑞士央行做好了干预汇市的准备，以放松货币政策。丹亭称，汇市将需要一段时间才能恢复平衡，瑞士央行不仅关注瑞郎/欧元汇率，也关注瑞郎/美元汇率。

--FACEBOOK等网站中断，黑客组织LIZARD SQUAD宣称其所为

全球最大社交网站Facebook、Instagram和其他广受欢迎的网站，周二持续一个多小时无法打开，一个最近制造了其它袭击事件的黑客组织Lizard Squad宣称，是它导致了这些网站的中断。

--IMF今年可能积极讨论将人民币纳入特别提款权一篮子货币

国际货币基金组织(IMF)今年稍后将自2010年以来首次评估货币篮子，中国料将再次努力，以便让人民币纳入IMF的内部一篮子货币中。20国集团(G20)一位亚洲消息人士称，韩国等国家将对此表示欢迎。

--爱立信第四季营业利润符合预期，但北美业务进一步放缓

全球最大的移动网络设备制造商爱立信(易利信)公布，第四季营业利润大致符合预期，但北美业务进一步放缓。

--西门子业绩不及预期，因电力天然气和医疗保健两部门低迷

西门子公布季度业绩不及预期，因电力天然气和医疗保健两部门低迷，两部门获利分别大幅下滑39%和13%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及一个月高位，因希腊大选未严重冲击到金融市场

日本股市周二升至一个月高点，因希腊大选结果没有像最初担忧的那样大幅扰乱欧洲金融市场，这让投资者松了一口气。日经指数上涨1.7%至17,768.30点，为12月末以来最高收盘位。东证股价指数亦上涨1.7%。

--中国股市：沪综指收跌终结连五日上涨，因经济下行忧虑施压

沪综指收跌。分析师指出，工业企业利润数据欠佳，市场对经济下行忧虑引发部分抛盘，蓝筹权重股领跌大盘，且沪综指在3,400点上方技术压力较大，大盘短线步入调整，但中小盘股票表现相对抗跌，尾市跌幅有所收窄，料后市调整幅度有限。沪综指收报3,352.96点，跌30.22点或0.89%；盘中最低曾挫跌近2.75%。

--香港股市：结束五日连涨而收低，因内地股市疲弱

香港股市结束五日连涨，受中国内地股市下滑的影响而收低。恒生指数收跌0.4%，至24,807.28点。恒生国企指数跌1.6%，至12,030.38点。

--汇市：欧元/美元升破1.13

欧元/美元从前一日触及的11年低点反弹，因投资者决定了结空头仓位获利。0844GMT，欧元/美元上涨0.66%报1.1311，欧元/日圆上扬0.38%报133.61，美元/日圆跌0.26%至118.14。

--国际油市：油价在强势美元压制下回吐升幅，OPEC利多言论未见效

油价回吐稍早的涨幅，因强势美元打压油价，抵消了石油输出国组织(OPEC)利多油价言论的影响。0852GMT，布兰特原油小涨0.03美元，报每桶48.20美元，稍早曾升至48.38美元。美国原油上涨0.14美元，报45.29美元。

--全球金市：现货金走势迟滞困于五个月高点下方，因股市上扬

现货金走势迟滞，努力收复先前两日跌幅，美元走坚及股市上扬，打压黄金的避险魅力，令金价守在五个月高点下方。0835GMT，现货金报每盎司1,279.80美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，希腊选举效应涨势消退

伦敦期铜走低，因疲弱基本面重新成为焦点。先前市场对于希腊大选结果的反应较预期平和，曾引发铜价一波涨势，但涨势也已消退。0850GMT，LME三个月期铜下跌0.04%，报每吨5,577.50美元。上海期交所主力4月期铜上涨1.5%，报每吨40,260元人民币，早前涨幅曾超过2%。(完)

(整理 王兴亚；审校 蔡美珍)

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