《路透晚报》--1月27日

焦点：日本央行审议委员原田泰警告不要过早撤出超常规刺激措施
路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--亚洲股市多数走强，欧元持稳以待美联储会议
亚洲股市周二多数走坚，欧元也守住了罕见的涨幅，因欧洲股市挺住了希腊选举结果的冲击而没有出现大的动荡，令市场松了一口气。虽然本周财报频出，但美国遭遇的恶劣天气也抑制了华尔街的市场活动，同时美联储召开今年首次政策会议，也让投资者有理由保持谨慎。
--瑞士央行副总裁丹亭称，央行做好干预汇市的准备
瑞士央行副总裁丹亭接受报纸访问时说，瑞士央行做好了干预汇市的准备，以放松货币政策。丹亭称，汇市将需要一段时间才能恢复平衡，瑞士央行不仅关注瑞郎/欧元汇率，也关注瑞郎/美元汇率。
--FACEBOOK等网站中断，黑客组织LIZARD SQUAD宣称其所为
全球最大社交网站Facebook、Instagram和其他广受欢迎的网站，周二持续一个多小时无法打开，一个最近制造了其它袭击事件的黑客组织Lizard Squad宣称，是它导致了这些网站的中断。
--IMF今年可能积极讨论将人民币纳入特别提款权一篮子货币
国际货币基金组织(IMF)今年稍后将自2010年以来首次评估货币篮子，中国料将再次努力，以便让人民币纳入IMF的内部一篮子货币中。20国集团(G20)一位亚洲消息人士称，韩国等国家将对此表示欢迎。
--爱立信第四季营业利润符合预期，但北美业务进一步放缓
全球最大的移动网络设备制造商爱立信(易利信)公布，第四季营业利润大致符合预期，但北美业务进一步放缓。
--西门子业绩不及预期，因电力天然气和医疗保健两部门低迷
西门子公布季度业绩不及预期，因电力天然气和医疗保健两部门低迷，两部门获利分别大幅下滑39%和13%。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数触及一个月高位，因希腊大选未严重冲击到金融市场
日本股市周二升至一个月高点，因希腊大选结果没有像最初担忧的那样大幅扰乱欧洲金融市场，这让投资者松了一口气。日经指数上涨1.7%至17,768.30点，为12月末以来最高收盘位。东证股价指数亦上涨1.7%。
--中国股市：沪综指收跌终结连五日上涨，因经济下行忧虑施压
沪综指收跌。分析师指出，工业企业利润数据欠佳，市场对经济下行忧虑引发部分抛盘，蓝筹权重股领跌大盘，且沪综指在3,400点上方技术压力较大，大盘短线步入调整，但中小盘股票表现相对抗跌，尾市跌幅有所收窄，料后市调整幅度有限。沪综指收报3,352.96点，跌30.22点或0.89%；盘中最低曾挫跌近2.75%。
--香港股市：结束五日连涨而收低，因内地股市疲弱
香港股市结束五日连涨，受中国内地股市下滑的影响而收低。恒生指数收跌0.4%，至24,807.28点。恒生国企指数跌1.6%，至12,030.38点。
--汇市：欧元/美元升破1.13
欧元/美元从前一日触及的11年低点反弹，因投资者决定了结空头仓位获利。0844GMT，欧元/美元上涨0.66%报1.1311，欧元/日圆上扬0.38%报133.61，美元/日圆跌0.26%至118.14。
--国际油市：油价在强势美元压制下回吐升幅，OPEC利多言论未见效
油价回吐稍早的涨幅，因强势美元打压油价，抵消了石油输出国组织(OPEC)利多油价言论的影响。0852GMT，布兰特原油小涨0.03美元，报每桶48.20美元，稍早曾升至48.38美元。美国原油上涨0.14美元，报45.29美元。
--全球金市：现货金走势迟滞困于五个月高点下方，因股市上扬
现货金走势迟滞，努力收复先前两日跌幅，美元走坚及股市上扬，打压黄金的避险魅力，令金价守在五个月高点下方。0835GMT，现货金报每盎司1,279.80美元。
--金属期市：伦敦期铜下跌，希腊选举效应涨势消退
伦敦期铜走低，因疲弱基本面重新成为焦点。先前市场对于希腊大选结果的反应较预期平和，曾引发铜价一波涨势，但涨势也已消退。0850GMT，LME三个月期铜下跌0.04%，报每吨5,577.50美元。上海期交所主力4月期铜上涨1.5%，报每吨40,260元人民币，早前涨幅曾超过2%。(完)
(整理 王兴亚；审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
美国商务部长罗斯表示，美中两国将扩大牛肉和鸡肉贸易，并增加对金融企业的市场准入，这是降低美国对中国庞大贸易逆差计划的一部分。上述协议是继“习特会”之后于上月开始的美中贸易谈判所取得的首批实质性成果。罗斯对记者表示，双方同意中国最晚于7月16日开始允许进口美国牛肉。美国也将遵守同样的截止期限，签署一份拟议规定，允许中国熟制禽肉进入美国市场。美国还暗示希望增加天然气出口，称中国可与美国供应商就包括长期合约在内的任何形式合约进行协商。这些新协议具体可在多大程度上扩大两国贸易尚不明朗。
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，远高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%，创下九个月新低。