《路透晚报》--1月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--新加坡金管局意外放宽政策；泰国央行维持利率不变

金管局在预定的4月政策检视之前意外放宽货币政策，成为全世界又一个为对抗通缩压力及经济成长放缓而果断行动的央行。金管局表示，将维持坡元名义有效汇率政策区间温和逐步升值的做法，但降低政策区间的坡度。这是金管局自2011年10月以来首度放宽政策，消息一出，坡元兑美元贬值至2010年8月以来最低的1.3570坡元，并带动亚币普跌。

泰国央行以5-2的投票结果通过维持利率不变，一如外界预期。央行称目前利率水平仍支持经济，泰铢汇率仍符合经济基本面。

--澳洲第四季核心通胀意外偏高，市场降息预期为之降温

澳洲第四季年通胀率创下两年半新低，主要受汽油价格大跌影响，然而核心通胀率却意外大幅上升，仍然打压央行下周降息的预期。数据显示，第四季衡量基础通胀率的指标较前季上升0.7%，增幅高于预估的0.5%，促使市场调降对央行降息的预期。

--德国2月GFK消费者信心指数升至9.3，创逾13年最高位

德国2月GFK消费者信心指数从上月的9.0升至9.3，这是2001年11月以来的最高读值，并且超过路透调查预估的9.1。

--俄罗斯政府公布规模近350亿美元的抗危机计划

俄罗斯政府公布一项规模2.34万亿卢布(348亿美元)的计划，应对油价崩跌和西方制裁引发的严峻经济和金融危机。俄罗斯政府在计划中表示，将在1月30日之前收集为存在问题的银行资产创建坏账银行的提案。

--韩国LG显示器第四季获利创四年新高，全年营业利润大增46%

LG显示器公布第四季获利创下近四年来新高)，来自电视机制造商及苹果的液晶显示器(LCD)面板需求强劲，2014年营业利润大增46%至1.8万亿韩元(16.6亿美元，受助于电视设备的强劲需求以及智能手机业务好转。

--韩国SK海力士第四季营业利润较上年同期增长逾一倍

记忆体芯片生产商SK海力士公布，2014年第四季营业利润较上年同期增长逾一倍，创下季度营业利润最高纪录，并且超过了市场预估，这得益于来自智能手机和数据服务器厂商的需求强劲。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及一个月新高，财报前景和日圆走软提升人气

日本股市周三涨至一个月新高，市场对企业财报寄予厚望，而日圆走软亦提振人气。日经指数涨0.2%，收报17,795.73点，为12月29日以来最高。东证股价指数涨0.3%，至1,429.92点。

--中国股市：沪综指收跌1.4%连续第二日下挫，人民币贬值压力加大拖累权重股走低

沪综指收跌1.4%，连续第二日下挫。分析师指出，人民币贬值预期将迫使部分资金加速流出中国，短期市场流动性偏紧，对金融地产等权重板块形成利空。另外今晚美联储会议决议或对中国货币政策产生一定影响。沪综指收报3,305.74点，跌47.22点或1.41%。

--香港股市：恒生指数小涨，因预期美联储推迟升息

香港指标股指反弹收高，因投资者猜测美联储可能将升息时间推迟到今年下半年。恒生指数上涨0.2%，报24,861.81点；恒生国企指数跌0.6%，报11,963.64点。

--汇市：美元攀升，但美联储公布决议前谨慎气氛罩顶

美元兑一篮子货币上扬，上日大跌后收复部分失地，因市场预期美联储不大可能大幅调整政策立场。新加坡意外放宽货币政策之后，美元兑坡元和兑其他亚币获得提振。0838GMT，欧元/美元下跌0.22%报1.1356，欧元/日圆跌0.15%报133.92，美元/日圆小涨0.07%至117.93。

--国际油市：油价下跌逾1%，因美元走坚和美国原油库存增幅大于预期

油价下跌逾1%，因美元走坚，与此同时一行业报告显示美国原油库存增幅大于预期，也拖累了油价。0844 GMT，布兰特原油报每桶49.02美元，下滑0.58美元，稍早跌至48.79的低点。美国原油下滑0.78美元至每桶45.45，稍早触及45.33美元。

--全球金市：金价持于1,290美元附近的窄幅区间，关注美联储决议

金价盘旋在每盎司1,290美元附近的窄幅区间内，市场关注焦点转向全球经济走疲，是否会推迟美联储的加息时机。0845GMT，现货金报每盎司1,287.30美元。

--金属期市：伦铜攀升，因美联储会议前美元走软

伦敦期铜进一步远离五年半低点，美元走软提供支撑。数据显示美国12月耐久财订单意外下滑，市场猜测美联储可能推迟加息时间，拖累美元下跌。0846 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升1.27%，至每吨5,490美元。上海期交所主力4月期铜跌1.3%至每吨39,690元人民币(6,355美元)。(完)

(整理 王兴亚；审校 蔡美珍)

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