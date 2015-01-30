《路透晚报》--1月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行观望立场受支持，安倍顾问要求扩大宽松要慎重

根据政府以及央行的官员，日本央行已经暂停调整货币政策，而且观望立场得到了首相安倍晋三顾问们的支持。他们担心进一步放宽政策，可能会让日圆跌入过低水平并产生有害影响。对日圆汇率的担心，以及包括总裁黑田东彦在内的央行官员认为未来薪资上涨将支持物价走高，表明日本央行可能保持政策不变直到10月份，这要比许多分析师预期的行动时间晚几个月。

--日本12月通胀放缓继续对央行施压，但工业生产反弹

日本12月核心消费通胀连续第五个月放缓，受油价大跌的影响，日本央行实现2%通胀目标的任务仍然面临压力。但12月工业生产较前月上升1.0%，因出口终于出现反弹。而且日本制造商预计1月工业产出较前月增加6.3%，也是预示日本走出衰退的好兆头。不过，另一项数据显示，日本12月家庭支出较上年同期下降3.4%，降幅大于预估，显示经济复苏或许脆弱。

--德国2014年实质零售销售连续第五年增长

德国联邦统计局公布，12月实质零售销售较前月增长0.2%，较上年同期增长4.0%，路透预估分别为增长0.3%和3.5%。2014年全年实质零售销售连续第五年增长，较上年增长1.4%。

--美联储主席叶伦表示美国经济前景乐观

根据媒体报导，美联储主席叶伦在与民主党参议员会晤时，就美国经济提供了乐观的评估，但她也提及来自海外的风险。参与会谈的参议员称，叶伦表示美国经济“进展不错”，她传递的信息是美国经济正在好转，但创造就业机会方面仍有待努力，这方面似乎是主要的顾虑，因此她不会马上升息。

--日本本田汽车季度获利下降近四分之一，并调降年度获利预估

本田汽车把截至3月31日年度的营业利润预估调降6.5%，从原来预期的7,700亿日圆降至7,200亿日圆(61亿美元)，因其拨备更多现金用于更大规模的召回；并公布会计年度第三季获利下降近四分之一，受到召回成本的拖累。本田还表示，因日本销量低于最初目标，将本财年汽车销量预估从462万辆下调至445万辆。

--英国2014年房屋建筑登记数量为2007年来最高，但今年或放缓

英国全国房屋委员会(NHBC)公布，英国建筑企业去年的新屋建筑登记数量较2013年增长9%，创2007年以来最高，但2015年可能放缓增长，因5月的议会选举打压信心。

[市场摘要]

--日本股市：收升，企业获利激励人气但软银挫跌

日经指数周五上涨，野村控股和Advantest Corp公布强劲企业业绩，激励市场人气，但权重股软银大跌抑制升势。日经指数收升0.4%，报17,674.39点，本周上涨0.9%，本月则涨1.3%。东证股价指数涨0.1%，至1,415.07点。

--中国股市：沪综指收低1.6%四连跌，市场信心不足致权重股走势疲弱

沪综指收低1.6%，为连续第四日下跌，地产、金融等权重股走势疲弱。分析师指出，下一批新股发行申购即将开始，市场面临资金压力，且本周人民币连续贬值，叠加第二轮两融业务监管，大盘缺乏利好因素支持，虽已连跌数日，但寻底过程未完。沪综指收报3,210.36点，跌51.94点或1.59%，全周累计下跌4.22%。

--香港股市：恒指创七周来最大周线跌幅，沪指急挫和人民币贬值损及人气

香港股市连续第二天下跌，录得七周以来最大周线跌幅，因中国内地股市急挫和人民币走软都损及此间市场人气。恒生指数下跌0.4%，收报24,507.05点；该指数本周下跌1.4%，但1月上涨3.8%。恒生国企指数下滑0.1%至11,720.10点。

--汇市：商品货币压力沉重，干预猜测打压瑞郎走低

在能源价格下跌的打压下，加元等商品货币走势蹒跚，不过美元、日圆和欧元仍维持在近期区间内。另外一个明显走势不振的货币是瑞郎，有关瑞士央行干预汇市的揣测再度燃起，打压瑞郎全线走低。瑞郎兑欧元跌穿1.05瑞郎，为瑞士放弃瑞郎汇率上限以来首见。0847GMT，欧元/美元上涨0.21%报1.1343，美元/日圆跌0.47%至117.71，美元/加元上扬0.30%报1.2654。

--国际油市：油价小升，但产出仍居高不下令前景暗淡

原油价格由跌转升，分析师称油市前景依然疲弱，产出仍居于高位，生产商则削减运营成本来应对出口收入下降的困境。0853GMT，布兰特原油微涨0.09美元报每桶49.22美元，美国原油涨0.27美元报每桶44.80美元。

--全球金市：小幅上涨，可能创一年来最大月度涨幅

黄金小涨，隔夜因担心美国即将升息而下跌逾2%至两周低位。金价料创出近一年来的最大月度涨幅，不过可能录得两个月以来最大单周跌幅。其它贵金属继上日下跌后持稳，但白银在昨日重挫达7%之后继续走低。0855GMT，现货金报1,263美元。

--金属期市：伦铜料将录得2008年以来最长的周线连跌

伦敦期铜小涨，但本周恐将连续第七周录得跌幅，创2008年7月以来最长周线连跌纪录。经济成长脆弱加上供应充裕，一直打压铜价。0856GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.38%，至5,415.50美元。上交所4月期铜跌1.1%，至39,090元人民币(6,255美元)。(完)

(整理 王兴亚；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。