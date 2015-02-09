《路透晚报》--2月9日

图中为百元面额的美元纸币。 REUTERS/Lee Jae-Won

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本去年经常帐盈余连续第四年下降，并触及纪录最低

日本2014年经常帐盈余连续第四年萎缩，并触及纪录最低，这样的结果令人担忧，表明贸易逆差扩大正在损及国际收支，令日本抑制巨额公共债务的努力变得更加艰难。数据显示，2014年日本经常帐盈余下降18.8%至2.6266万亿日圆(221亿美元)，连续第四年萎缩，这是1985年具有可比数据以来的最小盈余规模。2014年贸易逆差增长18.1%至创纪录的10.3637 万亿日圆。

--日本央行审议委员森本宜久称尽管油价大跌，经济不会跌回通缩

日本央行审议委员森本宜久表示，日本不会再陷入通缩，因为经济的改善抵消了油价大跌给物价带来的暂时性压力。这暗示日本暂时不必扩大货币刺激政策。森本宜久承认，未来数月消费者通胀率可能放缓，这主要是因为油价大幅下跌。不过他警告称，不要过于狭隘地只顾推高通胀率，并强调日本央行更关注考虑到薪资和经济产出缺口因素的更广泛的物价趋势。

--德国12月贸易数据表现出色，或拉高第四季GDP

德国统计局周一公布的数据显示，德国12月经季节调整的出口触及纪录高位，贸易顺差扩大的幅度也高于预期。这暗示德国经济在去年12月获得动能。分析师称，12月的数据可能拉高第四季的国内生产总值(GDP)。德国12月贸易顺差218亿欧元，高于11月修正后的179亿欧元和分析师预测的183亿欧元；2014年全年贸易顺差创下2,170亿欧元的纪录新高。

--阿里巴巴向魅族投资5.9亿美元，购买后者少数股份

阿里巴巴集团表示，将以5.9亿美元购买智能手机生产商魅族的少数股权，将硬件增长策略扩展至移动设备领域。联合声明称，该交易将帮助阿里巴巴通过魅族手机推广自己的移动操作系统，同时魅族能够获得阿里巴巴的电子商务销售渠道和其他资源。

--日本日产汽车第三季业绩远超预期，并调升全年获利预估

日本销量计第二大汽车生产商--日产汽车将营业利润预估上调6.5%，称由于新产品旺销、汇率有利而且成本降低。该公司并公布，第三季营业利润接近增长一倍至1,566亿日圆，远超分析师预估。

[市场摘要]

--日本股市：因美就业数据佳而小幅收高，但中国相关疑虑限制涨幅

日本股市日经指数周一小幅收高，因美国公布强劲的就业报告后日圆兑美元走软。不过中国贸易数据不佳限制了风险偏好，令涨幅有限。日经指数收高0.4%至17,711.93点，不过脱离盘中高点17,799.49，此为1月30日以来最高。东证股价指数收涨0.6%报1,424.92；JPX-日经400指数上升0.5%至12,916.95。

--中国股市：沪综指小幅收升结束三连跌，期权上市助推金融板块反弹

沪综指小幅收升，结束连续三日跌势。分析师指出，此前金融板块调整充分，存在技术反弹需求；同时股价下跌提升估值和股息吸引力，沪股通买入交易连续两周明显活跃，显示金融蓝筹股对中长线资金吸引力仍较大。沪综指收报3,095.12点，涨19.22点或0.62%；上证A股今日成交2,386亿元人民币，上日为2,650亿元。

--香港股市：收低，因中国贸易数据令人失望

香港股市下跌，受到银行和地产股跌势的拖累，此前中国公布1月贸易数据逊于预期，引发对该国经济的疑虑。恒生指数跌0.6%，至24,521.00点，恒生国企指数跌0.4%，至11,647.42点。

--汇市：美元由数据利多涨势回落，市场聚焦希腊情势

美元回落，美国强劲就业数据引发的涨势，遭交易员逢高出脱，另一方面，希腊重申拒绝国际纾困计划后，希腊情势吸引投资人关注。0839GMT，欧元兑美元上涨0.32%至1.1349美元，欧元上周五下挫约1.5%。美元兑日圆下跌0.3%，报118.60日圆，在美国就业数据发布后曾触及一个月高点119.23。

--欧元债市：希腊公债收益率跳升，受总理演说强硬态度影响

希腊公债收益率(殖利率)升幅高达120个基点，因希腊总理齐普拉斯在首次国会演说中，面对日益升高的外界压力，表现出不愿屈服的态度。0857GMT，希腊10年期公债收益率报11.17%。德国10年期公债收益率降至0.35%。

--国际油市：油价下跌，之前中国公布疲弱贸易数据

布兰特原油价格下跌，因中国进口下滑，表明中国这个全球最大能源消费国的燃料需求下降，其影响超过了美国油井数量下降以及美国经济成长稳健。0841GMT，指标布兰特3月原油期货跌0.23美元，报每桶57.57美元，之前一度涨至59.06美元；美国原油期货报每桶51.80美元，盘中一度高至53.40美元。

--全球金市：亚洲股市下滑扶助金价小涨，但仍接近三周低点

金价小幅上扬，因中国经济数据不佳打压亚洲股市下挫；不过由于担忧美国利率前景，金价未能大步远离上交易日所及的三周低点。0842GMT，现货金涨至每盎司1,241.11美元。

--金属期市：LME期铜价格企稳，中国贸易数据引发的担忧消退

伦敦金属交易所(LME)期铜价格企稳，因中国意外疲弱的进口数据引发的紧张情绪消退。0843GMT，LME三个月期铜小涨0.09%，报每吨5,655美元，上日下跌1.2%。上海期货交易所主力4月期铜下跌0.2%，至每吨41,260元人民币。(完)

(整理 王兴亚；审校 徐文焰)

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