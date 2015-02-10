《路透晚报》--2月10日

2月10日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--G20会议公报草稿：誓言必要时在货币及财政政策采取果断行动

路透取得的20国集团(G20)公报草稿显示，G20将承诺必要时在货币及财政政策方面果断行动，以化解经济持续停滞风险。公报内容指出部分发达经济体面临长期低通胀、成长低迷及需求疲软的风险。公报草稿称，乐见部分主要经济体前景看好，但对全球经济整体状况的评价不高，称增长并不均衡且贸易增长缓慢。

公报草案乐见欧洲央行的量化宽松，并称此举将进一步支撑欧元区复苏；不过德国对于欧洲央行量化宽松存有顾虑。公报草案称，部分拥有较为强劲成长前景的发达经济体更加接近“政策正常化”。这相当于认可了市场对美联储将升息的预期。

--美国警告各国勿利用汇率提振出口

美国财政部一名官员表示，在伊斯坦布尔的G20会议上，美国极力强调遵守汇率政策承诺的必要性，呼吁各国不要利用汇率藉以提高出口。由美国两党议员组成的一个团体，预计周二提出一项立法，目的是阻止贸易伙伴国操纵汇率，藉以获得竞争优势。

一位非美国官员稍早表示，美国官员警告其他国家操纵汇价的风险，并表示有证据显示这类操纵行为已经出现。

--日本财务省估算2020/21财年总预算收入缺口将达40.8万亿日圆

据日本财务省的预测，政府将在截至2021年3月的财年内出现3,450亿美元收入缺口。而政府本打算在这一年实现基本预算盈余。据路透看到的这份估算报告，就算国内生产总值(GDP)成长3%，日本总预算收入缺口也将在2020/21财年达40.8万亿日圆。此报告于周二递交给执政党的一个工作小组。财务省的估算增强了有关实现预算平衡的最后阶段将艰难得多的看法。

路透看到的日本内阁府对中长期规划计算显示，日本当局料将无法达成2020/2021财年实现预算平衡的目标，因为不论是以基准情境或经济增长速度较高情境计算，都会出现赤字。

--美国当局扩大汇率操纵调查范围，力促大银行认罪

据知情人士透露，纽约州的监管机构12月已经向高盛、瑞士信贷、法国巴黎银行和法国兴业银行发出传票，这意味着对通过计算机程序来操作外汇汇率行为的调查范围扩大。

而纽约时报引述知情的律师报导称，美国司法部正在力促一些大型银行对刑事指控认罪；这些银行遭到操纵外币价格的指控。报导称，在对全球最大金融市场腐败问题长期调查的最后阶段中，联邦检察官近来已知会巴克莱、摩根大通、苏格兰皇家银行(RBS)和花旗集团，他们必须认罪以和解官司。

--美国堪萨斯联储总裁乔治：及早加息可以促进金融稳定

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，为了抑制资产泡沫，各国央行不应回避加息，而且在经济复苏时，加息宜早不宜迟。“在景气周期扩张的初期就温和收紧政策，可能抑制冒险行为，并降低破坏金融稳定的失衡不断累积的可能性，”乔治在一份讲话备稿中表示。乔治认为货币政策应扮演维护金融稳定的中坚角色，明显处于美联储主流立场之外。

--国际能源署：全球石油需求明年将加速增长

国际能源署(IEA)称，一直到2020年，美国都将是石油供应增长的主要来源，即便最近油价崩跌。对于页岩油增长将加剧放缓的预期，国际能源署并不认同。“价格修正将造成北美供应‘盛宴’暂停；但不会划下句点。”IEA表示，美国轻质致密原油的供应成长将先是放缓，但之后将重拾动能，2020年前达到每日520万桶。俄罗斯产量的前景则较不乐观。部分因非OPEC产量减少之故，IEA预测全球OPEC原油需求在2016年将升至每日2,990万桶，今年则料将持稳在2,940万桶。

[市场摘要]

--日本股市：希腊疑虑拖累日经指数收低，日产汽车上调财测后上扬

日本股市日经指数周二下滑，因希腊拒绝纾困条款引燃欧元区重现动荡的忧虑，不过日产汽车业绩前景光明，吸引买盘。日经指数收低0.3%报17,652.68点。但东证股价指数收高0.2%至1,427.72点。

--中国股市：沪综指收升1.5%连两日反弹，CPI数据强化政策宽松预期

中国股市沪综指收升1.5%，连续第二日反弹。分析师指出，今日公布的通胀数据创逾五年新低，央行公开市场继续货币净投放，宽松货币政策有望延续的预期再次强化，市场信心有所提振；但成交量持续萎缩，显示春节前市场观望气氛渐浓。沪综指收报3,141.59点，涨46.47点或1.50%；上证A股今日成交2,225亿元人民币，上日为2,386亿元。

--香港股市：扳回跌幅收平，中国将宽松政策的预期提振人气

香港股市扳回稍早跌幅，终场近收平，因内地股市反弹，缓解了隔夜全球股市疲弱引发的担忧。恒生指数收报24,528.10点。恒生国企指数上涨0.4%至11,695.26点。

--汇市：商品货币上涨，因油价反弹及憧憬中国将出台刺激措施

商品货币守住温和涨幅，之前上涨是因有传言称中国可望出台刺激措施，且油价或已触底；而美元受强劲就业报告带动的涨势则后继乏力。

约0833GMT，澳元兑美元微涨，报0.7802美元，距一周前触及的五年半低点0.7627仍有些距离。欧元兑美元亦微涨，报1.1325美元，在周一创下的一周低位1.1270处获得支撑。

--国际油市：布兰特原油涨势中止，因中国通胀率降至五年低点

布兰特原油期货价格跌破每桶58美元，此前中国公布的1月消费者通胀率降至五年低点，令人忧心该国的石油需求。0850GMT，布兰特原油期货下跌0.79美元至每桶57.55美元，终止三日连涨。美国原油期货跌0.89美元至51.97美元。

--全球金市：金价继续攀升，因希腊局势忧虑打击股市

黄金价格连续第二天上扬，因围绕希腊在欧元区未来的担忧以及全球股市下跌，为具有避险功能的黄金带来支撑。0812GMT，现货金上涨至1,343.30美元。

--金属期市：伦铜走软，因中国需求疑虑挥之不去

伦敦金属交易所(LME)期铜走低，因对中国需求的担忧挥之不去，而且下周中国将迎来农历新年，许多企业歇业。0815GMT，LME三个月期铜微跌，报每吨5,670.00美元。上海期交所交投最活跃的4月期铜收盘持平于每吨41,320元人民币。(完)

(整理 张若琪 审校 徐文焰)

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