《路透晚报》--2月16日

图中为希腊国旗和欧盟标识旗。 REUTERS/ Alkis Konstantinidis

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊债务协商进入关键时刻

欧元区财长周一稍晚将举行会议，讨论解决希腊财政资金日益减少的问题，以及如何使该国留在欧元区。德国财政部长朔伊布勒在接受电台专访时表示，对于希腊与欧元区伙伴周一要达成债务协议，他并不是很乐观。法国财长萨潘表示，德国在希腊债务谈判上的强硬立场是正确的，但也需要承认希腊政府更替的事实。

--日本经济第四季摆脱衰退，但增幅逊于预期

日本经济去年第四季GDP环比年率为成长2.2%，摆脱了衰退。但成长幅度小于路透访问的分析师所预期的3.7%，表明在消费者信心仍然低迷，且全球经济成长不均衡压抑出口的情况下，日本经济复苏还很脆弱。日本首相安倍晋三表示，希望日本央行继续稳定实行大胆的货币宽松举措，以实现物价目标。

--科威特石油部长预计，油价上涨将持续到2015下半年

科威特石油部长奥马尔称，他预计当前的油价上涨会持续到2015年下半年，因为全球的供应过剩在减少。

--英国工业联盟上调经济增长预估，指因油价下跌且房价触底反弹

英国工业联盟(CBI)上调对今年英国经济增长预估，预期今年英国经济增长率料为2.7%，高于11月时预期的成长2.5%。因油价下滑，且房价回升显示房屋市场的放缓之势可能已经触底。

--泰国第四季经济较前季成长1.7%，2014年全年增长0.7%

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)公布，10-12月泰国经济较前季增长1.7%，未能达到预估，较上年同期增幅为2.3% 。2014年泰国经济成长仅0.7%，逊于前一年的2.9%。分析师原预估，10-12月泰国经济较前季成长2.3 %，较上年同期成长2.4%。

[市场摘要]

--日本股市：升至近八年高点，受美股涨势推动

日本股市日经指数周一升至近八年高点，受上周五美股涨势的扶助；投资者消化了较预期疲弱的日本经济成长数据。日经指数收高0.5%，报18,004.77点，为2007年7月以来最高收位。

--中国股市：沪综指连六日收涨，中小盘股票屡创新高提振人气

中国股市沪综指收升，连续第六日上涨。分析师指出，今日大盘指数以窄幅波动为主，但中小板和创业板涨幅可观，有效带动人气。沪综指收报收报3,222.36点，涨18.54点或0.58%。

--香港股市：追随全球股市涨势收高，地产股涨幅居前

香港股市恒生指数连续第三个交易日收高，追随全球主要股市的涨势，地产股领涨。港股也受到中国内地股市反弹的拉动。恒生指数收升0.2%至24,726.53点，恒生国企指数涨0.1%至11,934.57点。

--汇市：欧元小涨，受益于希腊与欧元区财长将达成共识的憧憬

欧元小涨，因市场冀望希腊和欧元区财长将达成共识，希腊当前援助协议2月底到期后，将提供希腊支持。0822GMT，欧元兑美元报1.1418，较上周五纽约尾盘水准升0.31%。美元兑日圆从周五的118.70水准降至118.53，继续自上周三所及的一个月高点120.48回落。

--国际油市：原油价格先升后跌，供应过剩疑虑压过日本经济喜讯

原油价格由升转跌，供应过剩疑虑持续压抑市场，尽管数据显示日本经济走出衰退。0812 GMT，指标布兰特原油期货小跌0.43美元，报每桶61.09美元。美国原油期货下跌0.46美元，报每桶52.32美元。

--全球金市：现货金连续第三日上升，受益于美元走弱和对希腊债务的担忧

现货金连续第三日上涨，在美元走弱和担心希腊债务谈判的背景下，避险买盘给予市场支撑。0810 GMT， 现货金升至每盎司1,234.55美元，前一日上涨0.6%。

--金属期市：伦铜小升，成交量因逢假期而减少

伦铜小升向三周高位，受美元小幅走软支撑，鉴于中国即将迎来农历新年以及美国今日逢假期休市，成交量较少。0811GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.17%，至每吨5,745美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 张若琪)

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