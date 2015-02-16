《路透晚报》--2月16日

焦点：日本央行审议委员原田泰警告不要过早撤出超常规刺激措施
路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--希腊债务协商进入关键时刻
欧元区财长周一稍晚将举行会议，讨论解决希腊财政资金日益减少的问题，以及如何使该国留在欧元区。德国财政部长朔伊布勒在接受电台专访时表示，对于希腊与欧元区伙伴周一要达成债务协议，他并不是很乐观。法国财长萨潘表示，德国在希腊债务谈判上的强硬立场是正确的，但也需要承认希腊政府更替的事实。
--日本经济第四季摆脱衰退，但增幅逊于预期
日本经济去年第四季GDP环比年率为成长2.2%，摆脱了衰退。但成长幅度小于路透访问的分析师所预期的3.7%，表明在消费者信心仍然低迷，且全球经济成长不均衡压抑出口的情况下，日本经济复苏还很脆弱。日本首相安倍晋三表示，希望日本央行继续稳定实行大胆的货币宽松举措，以实现物价目标。
--科威特石油部长预计，油价上涨将持续到2015下半年
科威特石油部长奥马尔称，他预计当前的油价上涨会持续到2015年下半年，因为全球的供应过剩在减少。
--英国工业联盟上调经济增长预估，指因油价下跌且房价触底反弹
英国工业联盟(CBI)上调对今年英国经济增长预估，预期今年英国经济增长率料为2.7%，高于11月时预期的成长2.5%。因油价下滑，且房价回升显示房屋市场的放缓之势可能已经触底。
--泰国第四季经济较前季成长1.7%，2014年全年增长0.7%
泰国国家经济及社会发展局(NESDB)公布，10-12月泰国经济较前季增长1.7%，未能达到预估，较上年同期增幅为2.3% 。2014年泰国经济成长仅0.7%，逊于前一年的2.9%。分析师原预估，10-12月泰国经济较前季成长2.3 %，较上年同期成长2.4%。
[市场摘要]
--日本股市：升至近八年高点，受美股涨势推动
日本股市日经指数周一升至近八年高点，受上周五美股涨势的扶助；投资者消化了较预期疲弱的日本经济成长数据。日经指数收高0.5%，报18,004.77点，为2007年7月以来最高收位。
--中国股市：沪综指连六日收涨，中小盘股票屡创新高提振人气
中国股市沪综指收升，连续第六日上涨。分析师指出，今日大盘指数以窄幅波动为主，但中小板和创业板涨幅可观，有效带动人气。沪综指收报收报3,222.36点，涨18.54点或0.58%。
--香港股市：追随全球股市涨势收高，地产股涨幅居前
香港股市恒生指数连续第三个交易日收高，追随全球主要股市的涨势，地产股领涨。港股也受到中国内地股市反弹的拉动。恒生指数收升0.2%至24,726.53点，恒生国企指数涨0.1%至11,934.57点。
--汇市：欧元小涨，受益于希腊与欧元区财长将达成共识的憧憬
欧元小涨，因市场冀望希腊和欧元区财长将达成共识，希腊当前援助协议2月底到期后，将提供希腊支持。0822GMT，欧元兑美元报1.1418，较上周五纽约尾盘水准升0.31%。美元兑日圆从周五的118.70水准降至118.53，继续自上周三所及的一个月高点120.48回落。
--国际油市：原油价格先升后跌，供应过剩疑虑压过日本经济喜讯
原油价格由升转跌，供应过剩疑虑持续压抑市场，尽管数据显示日本经济走出衰退。0812 GMT，指标布兰特原油期货小跌0.43美元，报每桶61.09美元。美国原油期货下跌0.46美元，报每桶52.32美元。
--全球金市：现货金连续第三日上升，受益于美元走弱和对希腊债务的担忧
现货金连续第三日上涨，在美元走弱和担心希腊债务谈判的背景下，避险买盘给予市场支撑。0810 GMT， 现货金升至每盎司1,234.55美元，前一日上涨0.6%。
--金属期市：伦铜小升，成交量因逢假期而减少
伦铜小升向三周高位，受美元小幅走软支撑，鉴于中国即将迎来农历新年以及美国今日逢假期休市，成交量较少。0811GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.17%，至每吨5,745美元。(完)
(整理 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透东京5月12日 - 日本央行审议委员原田泰周五表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。
美国商务部长罗斯表示，美中两国将扩大牛肉和鸡肉贸易，并增加对金融企业的市场准入，这是降低美国对中国庞大贸易逆差计划的一部分。上述协议是继“习特会”之后于上月开始的美中贸易谈判所取得的首批实质性成果。罗斯对记者表示，双方同意中国最晚于7月16日开始允许进口美国牛肉。美国也将遵守同样的截止期限，签署一份拟议规定，允许中国熟制禽肉进入美国市场。美国还暗示希望增加天然气出口，称中国可与美国供应商就包括长期合约在内的任何形式合约进行协商。这些新协议具体可在多大程度上扩大两国贸易尚不明朗。
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，远高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%，创下九个月新低。