《路透晚报》--2月17日

图中为希腊国旗和欧盟标识旗。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊债务谈判破裂，各方持续喊话

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，准备好在未来几天同希腊展开工作，希望希腊申请延长纾困计划，然后允许在该计划内有灵活性。卢森堡财长Pierre Gramegna表示，希腊和欧元区盟国必须互有妥协，以打破僵局。

--韩国央行连续第四个月维持利率不变，符合预期

韩国央行周二一如预期连续第四个月维持利率不变，观察全球政策变化对本国逐步复苏的经济所产生的影响。总裁李柱烈称，把许多国家的政策宽松之举称为货币战并不适当。他并表示，密切关注韩元兑日圆和欧元走势。

--澳洲央行2月会议曾辩论是否该延后至3月降息

澳洲央行2月3日会议记录显示，委员会在会上辩论应在2月还是3月降息，但判定2月采取行动更有利于带动经济摆脱低迷局面。澳洲央行于当次会议决定调降指标利率25基点至2.25%。

--新加坡第四季GDP经季节调整环比年率为成长4.9%，高于预期

新加坡公布数据显示，第四季经济成长较初估强劲，因制造业产出上修，但受到全球经济复苏不稳影响，成长前景仍然受限。第四季GDP经季节调整环比年率为成长4.9%，为初估值的三倍，且高于路透调查预估的2.1%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因希腊债务谈判结果收低，但东证股价指数收高

日本股市日经指数周二下跌，自近八年高位回落，之前希腊和欧元区各国财长间的新债务协定谈判破裂。日经指数回吐稍早涨幅，最终收低0.1%，报17,987.09点，迅销等权重股遭遇卖盘。东证股价指数上涨0.2%，收在1,462.07点，为2007年12月以来最高收盘水准。

--中国股市：沪综指连七日收涨送别马年，乐观预期下投资者倾向持股过节

中国股市沪综指收升，以连续七日上涨告别农历马年。分析师指出，今日为春节长假前最后一个交易日，市场对节后出台宽松政策预期较乐观，资金提前布局蓝筹股，对政策宽松反应敏感的券商、地产板块领涨大盘。沪综指收报3,246.91点，涨24.54点或0.76%。

--香港股市：连续第四日上涨，节前成交量萎缩

香港股市恒生指数连续第四日上涨，追随内地股市的升势，不过成交量创下近两个月最低，因许多人已离场准备迎接农历新年。恒生指数收涨0.2%至24,784.88点，恒生国企指数上涨0.5%至11,998.51点。

--汇市：欧元下跌，因希腊债务谈判破裂令市场暂时迷失

欧元下跌，此前希腊新债务协议谈判在紧要关头突然破裂，令市场感到迷失。0826GMT，欧元兑美元下跌0.1%，交投于1.1341美元，自周一高位1.1429回撤，重又接近1.1270-1.1534区间的底部。

--欧元债市：德国公债收益率下跌逼近纪录低位，受希腊谈判破裂影响

德国公债收益率(殖利率)跌至接近纪录低位；希腊拒绝欧元区财长提议延长纾困方案六个月的计划后，投资人追捧高评级资产以求避险。0805GMT，德国公债收益率下跌至0.317%，逼近纪录低位0.299%。

--国际油市：布兰特油价续升至62美元上方，因IEA警告中东供应风险

布兰特原油期货续涨至62美元上方，因国际能源署(IEA)对中东供应风险提出警告，不过有些分析师称，油价已经较1月所及的六年低位涨得太高。0807GMT，指标布兰特原油期货上涨0.18美元，报每桶61.58美元；美国原油期货升0.26美元，至53.04美元。

--全球金市：中断连三日涨势转跌，受美元走强打压

现货金中断此前连升三日的涨势，因美元走强，抵消了希腊债务谈判破裂带动的避险买盘。0804GMT，现货金跌逾0.5%至每盎司1,224美元。过去三个交易日涨约1%。

--金属期市：伦铜因美元走强而下挫，交易商在春节假期前削减仓位

伦敦期铜下跌，受到美元上涨的一些压力，交易商在农历新年假期前的最后一个全天交易日内削减仓位。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.73%，至每吨5,707美元，上日基本收平。(完)

(整理 蔡美珍；审校 张若琪)

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