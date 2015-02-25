《路透晚报》--2月25日

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--中国2月制造业PMI初值重返荣枯线之上，但改善有限不确定性犹存
中国农历新年前的经济活动呈现小幅改善的迹象。最新公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略微上升，三个月来首次重返荣枯线之上，这归功于产出、新订单等指数的好转；不过新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。汇丰(HSBC)/Markit公布2015年2月中国制造业PMI初值升至四个月高点至50.1。但中国2月PMI新出口订单分项指数报47.1，为2014年4月来首次萎缩，且为2013年6月以来最低，创出20个月最低点。
--韩国称计划上半年与中国正式签订自贸协定
韩国周三表示，已经与中国完成双边自由贸易协定“初始化”进程，目标是今年上半年正式签署协议。初始化进程标志着距离最终签署协议更进一步。两国领导人在去年11月宣布自贸区结束“实质性谈判”。这项协议将会大幅降低这两个贸易大国间的商业及投资障碍，但稻米及汽车等敏感项目则未列入其中。
--三星电子拟参与人民币兑换，料促进韩国离岸人民币发展
韩国科技巨头三星电子表示，准备开始人民币兑韩元的直接交易。这对首尔实现成为一个离岸人民币全球中心的雄心是一大促进。三星在声明中称正“考虑开展韩元-人民币直接交易”。该公司未透露更多细节，但交易员表示此举将为市场带来很大提振。目前市场的交易仍为指定为做市商的银行所主导。尚不清楚三星自身能够产生多大的交易规模。长期看，人民币兑韩元将紧盯双方兑美元的汇率，但企业可以节约成本并降低汇率波动的风险。
--日本当局考虑放宽银行业规定，提高与在线支付的抗衡能力--消息
据直接了解情况的消息人士透露，日本在考虑放宽银行控股公司可以拥有的企业类型的规定。这将允许银行可以自由地投资于IT企业，因为它们面临非银行在线支付公司越来越激烈的竞争。该消息人士称，规定改变后，银行控股公司可以对子公司更加自由地分配资产和职能。在低增长前景带来合并压力的情况下，放宽规则还可能使地区银行较易分离或整合某些业务，例如资产管理等。前述消息人士称，日本金融厅3月将正式开始讨论调整规则。
--力拓CEO称不会被嘉能可收购，股东与监管两项条件均不许可
力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)表示，该公司将不会被嘉能可收购，因为对于股东来说毫无裨益，监管机构也不会允许。力拓去年8月回绝了嘉能可的洽购，并在10月时将此事公开。嘉能可方面未排除再次发起收购的可能。按照英国的规则，4月以后嘉能可就可展开行动。但自去年10月以来，嘉能可股价相对于力拓下滑，令投资者降低了该公司近期再度出手的预期。
--穆迪剥夺巴西国家石油公司的投资级信用评级，且展望负面
美国穆迪投资服务公司周二剥夺了巴西国家石油公司(Petrobras)的投资级信用评级，将其信用评级从Baa3调降至Ba2，因为该公司将难以在未来几年内大幅降低“非常高的债务负担”，并将公司继续置于进一步调降的观察名单，称他们对该公司当前面临的腐败丑闻和流动性压力感到担心。负面评级展望则预示着，愈演愈烈的腐败丑闻或将推升该公司的借贷成本。
[市场摘要]
--日本股市：结束五日连涨走势，但美联储主席叶伦证词限制跌幅
日本股市周三中止五日连涨走势，因投资者愈发警惕市场买超，不过美联储主席叶伦的证词展现出政策灵活性，限制日股跌幅。日经指数小幅下跌0.1%至18,585.20点。盘中在平盘水平上下波动。东证股价指数持平于1,507.62点，共22亿股易手，为逾两周来最低量。
--中国股市：沪综指羊年首个交易日收跌，节前累积升幅过大致调整压力释放
中国股市沪综指周三收跌，结束春节长假前的七连涨。分析师指出，春节期间国内消息面平淡，节后首个交易日大盘走势偏淡，个股炒作存在降温迹象，前期热炒的互联网板块跌幅较大，金融板块亦走势疲弱拖累市场，短期大盘存在调整要求。沪综指收报3,228.84点，跌18.06点或0.56%，上证A股今日成交2,634亿元人民币，上一交易日为2,614亿元。
--香港股市：收盘持平，因对经济仍感担忧
香港股市回吐盘初涨幅收盘持平，投资者未予理会好于预期的中国制造业数据。该数据仅部分缓解中国经济放缓的担忧。恒生指数收盘小涨0.1%，至24,778.28点。恒生国企指数涨0.2%至12,064.80点。
--汇市：美元下滑，叶伦暗示美联储并不急于升息
美元指数下滑，此前美联储主席叶伦暗示，联储并不急于开启利率收紧周期。美元指数下跌0.2%，报94.292，美元兑主要货币几乎都下跌。美元兑日圆跌0.2%至118.73日圆。欧元兑美元上涨0.3%，报1.1375美元。英镑兑美元亦上升0.3%，报1.5502美元。
--欧元债市：欧债收益率下跌，市场关注美国利率前景和ECB买债操作
欧元区公债收益率下滑，之前美联储主席叶伦为今年下半年稍晚时的加息留出余地，此外市场关注点也从希腊转向欧洲央行即将展开的买债操作。德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.35%，追随美国10年期和30年期公债收益率跌势。爱尔兰10年期公债收益率触及纪录低位1.008%，葡萄牙10年期公债收益率亦触及纪录低位2.091%。
--国际油市：布兰特原油升向59美元，因FED立场具弹性且中国数据良好
布兰特原油期货小幅升向每桶59美元，因中国制造业数据优于预期，加之美联储利率立场具有弹性，而且欧元区通过希腊改革计划。但美国原油价格下跌，该期货周二时结算价为连续第五个交易日下跌，因原油库存高于预期。0832GMT时，布兰特原油期货涨0.15美元，至每桶58.81美元，美国原油期货跌0.07美元，至每桶49.21美元。
--全球金市：金价从七周低位反弹，因美联储主席叶伦指称将保持灵活性
金价上涨1%，昨日曾触及七周低点。美联储主席叶伦指美联储在升息问题上将保持灵活性。叶伦没有给出美联储可能何时开始升息的明确信息，此后美元走软，这带动贵金属上涨，银价涨逾3%，钯金触及六周高位。中国结束为期一周的春节假期后重新开市亦提振金价。0832GMT，现货金上涨约1%至每盎司1,209.00美元，周二触及1月5日以来最低价每盎司1,190.91美元。
--金属期市：伦敦期铜下滑，中国结束长假后卖压重燃
伦敦期铜从上日触及的六周高位下滑，中国结束一周的长假恢复交易，且当地金属供应充足的前景令卖盘重现。中国制造业PMI数据公布后，伦敦期铜略微脱离稍早低点，0802GMT报每吨5,757美元，日内仍跌0.5%。上日涨2%，且盘中触及1月13日以来高位每吨5,846美元。上海期货交易所主力期铜4月合约变动不大，报每吨42,080元人民币(6,724美元)。(完)
(整理 高琦 审校 李爽)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。