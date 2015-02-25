《路透晚报》--2月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国2月制造业PMI初值重返荣枯线之上，但改善有限不确定性犹存

中国农历新年前的经济活动呈现小幅改善的迹象。最新公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略微上升，三个月来首次重返荣枯线之上，这归功于产出、新订单等指数的好转；不过新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。汇丰(HSBC)/Markit公布2015年2月中国制造业PMI初值升至四个月高点至50.1。但中国2月PMI新出口订单分项指数报47.1，为2014年4月来首次萎缩，且为2013年6月以来最低，创出20个月最低点。

--韩国称计划上半年与中国正式签订自贸协定

韩国周三表示，已经与中国完成双边自由贸易协定“初始化”进程，目标是今年上半年正式签署协议。初始化进程标志着距离最终签署协议更进一步。两国领导人在去年11月宣布自贸区结束“实质性谈判”。这项协议将会大幅降低这两个贸易大国间的商业及投资障碍，但稻米及汽车等敏感项目则未列入其中。

--三星电子拟参与人民币兑换，料促进韩国离岸人民币发展

韩国科技巨头三星电子表示，准备开始人民币兑韩元的直接交易。这对首尔实现成为一个离岸人民币全球中心的雄心是一大促进。三星在声明中称正“考虑开展韩元-人民币直接交易”。该公司未透露更多细节，但交易员表示此举将为市场带来很大提振。目前市场的交易仍为指定为做市商的银行所主导。尚不清楚三星自身能够产生多大的交易规模。长期看，人民币兑韩元将紧盯双方兑美元的汇率，但企业可以节约成本并降低汇率波动的风险。

--日本当局考虑放宽银行业规定，提高与在线支付的抗衡能力--消息

据直接了解情况的消息人士透露，日本在考虑放宽银行控股公司可以拥有的企业类型的规定。这将允许银行可以自由地投资于IT企业，因为它们面临非银行在线支付公司越来越激烈的竞争。该消息人士称，规定改变后，银行控股公司可以对子公司更加自由地分配资产和职能。在低增长前景带来合并压力的情况下，放宽规则还可能使地区银行较易分离或整合某些业务，例如资产管理等。前述消息人士称，日本金融厅3月将正式开始讨论调整规则。

--力拓CEO称不会被嘉能可收购，股东与监管两项条件均不许可

力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)表示，该公司将不会被嘉能可收购，因为对于股东来说毫无裨益，监管机构也不会允许。力拓去年8月回绝了嘉能可的洽购，并在10月时将此事公开。嘉能可方面未排除再次发起收购的可能。按照英国的规则，4月以后嘉能可就可展开行动。但自去年10月以来，嘉能可股价相对于力拓下滑，令投资者降低了该公司近期再度出手的预期。

--穆迪剥夺巴西国家石油公司的投资级信用评级，且展望负面

美国穆迪投资服务公司周二剥夺了巴西国家石油公司(Petrobras)的投资级信用评级，将其信用评级从Baa3调降至Ba2，因为该公司将难以在未来几年内大幅降低“非常高的债务负担”，并将公司继续置于进一步调降的观察名单，称他们对该公司当前面临的腐败丑闻和流动性压力感到担心。负面评级展望则预示着，愈演愈烈的腐败丑闻或将推升该公司的借贷成本。

[市场摘要]

--日本股市：结束五日连涨走势，但美联储主席叶伦证词限制跌幅

日本股市周三中止五日连涨走势，因投资者愈发警惕市场买超，不过美联储主席叶伦的证词展现出政策灵活性，限制日股跌幅。日经指数小幅下跌0.1%至18,585.20点。盘中在平盘水平上下波动。东证股价指数持平于1,507.62点，共22亿股易手，为逾两周来最低量。

--中国股市：沪综指羊年首个交易日收跌，节前累积升幅过大致调整压力释放

中国股市沪综指周三收跌，结束春节长假前的七连涨。分析师指出，春节期间国内消息面平淡，节后首个交易日大盘走势偏淡，个股炒作存在降温迹象，前期热炒的互联网板块跌幅较大，金融板块亦走势疲弱拖累市场，短期大盘存在调整要求。沪综指收报3,228.84点，跌18.06点或0.56%，上证A股今日成交2,634亿元人民币，上一交易日为2,614亿元。

--香港股市：收盘持平，因对经济仍感担忧

香港股市回吐盘初涨幅收盘持平，投资者未予理会好于预期的中国制造业数据。该数据仅部分缓解中国经济放缓的担忧。恒生指数收盘小涨0.1%，至24,778.28点。恒生国企指数涨0.2%至12,064.80点。

--汇市：美元下滑，叶伦暗示美联储并不急于升息

美元指数下滑，此前美联储主席叶伦暗示，联储并不急于开启利率收紧周期。美元指数下跌0.2%，报94.292，美元兑主要货币几乎都下跌。美元兑日圆跌0.2%至118.73日圆。欧元兑美元上涨0.3%，报1.1375美元。英镑兑美元亦上升0.3%，报1.5502美元。

--欧元债市：欧债收益率下跌，市场关注美国利率前景和ECB买债操作

欧元区公债收益率下滑，之前美联储主席叶伦为今年下半年稍晚时的加息留出余地，此外市场关注点也从希腊转向欧洲央行即将展开的买债操作。德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.35%，追随美国10年期和30年期公债收益率跌势。爱尔兰10年期公债收益率触及纪录低位1.008%，葡萄牙10年期公债收益率亦触及纪录低位2.091%。

--国际油市：布兰特原油升向59美元，因FED立场具弹性且中国数据良好

布兰特原油期货小幅升向每桶59美元，因中国制造业数据优于预期，加之美联储利率立场具有弹性，而且欧元区通过希腊改革计划。但美国原油价格下跌，该期货周二时结算价为连续第五个交易日下跌，因原油库存高于预期。0832GMT时，布兰特原油期货涨0.15美元，至每桶58.81美元，美国原油期货跌0.07美元，至每桶49.21美元。

--全球金市：金价从七周低位反弹，因美联储主席叶伦指称将保持灵活性

金价上涨1%，昨日曾触及七周低点。美联储主席叶伦指美联储在升息问题上将保持灵活性。叶伦没有给出美联储可能何时开始升息的明确信息，此后美元走软，这带动贵金属上涨，银价涨逾3%，钯金触及六周高位。中国结束为期一周的春节假期后重新开市亦提振金价。0832GMT，现货金上涨约1%至每盎司1,209.00美元，周二触及1月5日以来最低价每盎司1,190.91美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑，中国结束长假后卖压重燃

伦敦期铜从上日触及的六周高位下滑，中国结束一周的长假恢复交易，且当地金属供应充足的前景令卖盘重现。中国制造业PMI数据公布后，伦敦期铜略微脱离稍早低点，0802GMT报每吨5,757美元，日内仍跌0.5%。上日涨2%，且盘中触及1月13日以来高位每吨5,846美元。上海期货交易所主力期铜4月合约变动不大，报每吨42,080元人民币(6,724美元)。(完)

(整理 高琦 审校 李爽)

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