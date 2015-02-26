《路透晚报》--2月26日

分析：美国原油库存持续高企 对OPEC减产没感觉
路透纽约5月8日 - 能源业每周都会仔细分析美国原油库存数据，寻找石油输出国组织(OPEC)减产正在消除全球原油供应过剩的证据。但美国日益增长的国内产量，意味着这个全球最大石油消费国可能将是最后一个对减产有所感觉的地方。
2月26日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--德国3月GFK消费者信心指数升至9.7，创逾13年最高位
德国3月GFK消费者信心指数升至逾13年最高位，因油价下降意味着消费者可自由支配收入增加。3月GFK消费者信心指数从2月的9.3升至9.7。这是2001年10月以来的最高读值，并且超过路透调查预估的9.5。民间消费已经取代出口成为推动德国经济增长的主要动力引擎，并且可能继续助推经济。调查显示，德国消费者预期经济将继续增长，这要得益于低通胀率，欧元走软和能源价格下滑。消费者对未来收入更为乐观，部分因为就业市场强劲；他们的消费意愿达到2006年12月以来最高。
--日本央行审议委员称，央行不应仅为在既定时间达成通胀目标而放宽政策
日本央行审议委员石田浩二表示，日本央行不应该只为了要在某个既定时间达成2%通胀目标而进一步扩大刺激政策。他加入其他决策者的行列，认为不急于达成央行雄心勃勃的目标。他认为没有必要为应对油价下挫而采取行动，因为长期而言油价下跌可能提高家庭的可支配所得，因而对经济有利。
石田浩二还认为现在不需要调降央行设定的货币市场利率0.1%。他表示央行不应根据短期的物价波动来调整政策，在确定通胀预期时，必须全面看待薪资和物价波动以及信心调查结果。
--日本央行总裁称，央行将能够通过多种选项做好退出QQE的工作
日本央行总裁黑田东彦称，即便油价继续停留在当前水平，也不会无限期拖慢通胀速度，日本央行将能够通过多种选项做好退出质化及量化宽松(QQE)的工作。他不认为在QQE政策下买进长期日本公债，会让央行无法退出。他指出，央行委员会从未讨论过调降央行向金融机构支付的超额准备金利率，但未来可能将讨论这种可能性。
黑田东彦还称将检视经济与物价风险，并作出适当的政策调整。他依然预期通胀率将在未来上升，称消费通胀率可能将在2015/16财年前后达到2%。
--澳洲第四季企业投资降至三年低点，经济前景蒙阴
澳洲统计局称，第四季新资本支出经季节调整后较前季减少2.2%至374.7亿澳元，为2011年末以来最低。2015/16财年的初步资本支出计划亦降至1,098亿澳元，矿业以外的产业也不愿投资。大宗商品价格下滑令矿商紧缩开支。该数据增加了澳洲央行将来进一步降息的机率。数据公布后，澳元兑美元应声下滑20个跳动点至0.7860。“这些数据让那些期望经济成功转型的人大失所望，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示。“这增大了澳洲央行下周采取进一步行动的可能性，因此我认为下周二可能见到2%的隔夜拆款利率。”
--韩国第四季家庭抵押贷款较前季增长3.5%，增幅创纪录最大
韩国央行数据显示，截至12月底的家庭抵押贷款较上年同期增长10.2%，为2008年末开始统计该数据以来的最快增速。截至12月底，家庭抵押贷款增至460.6万亿韩元(4,195亿美元)，高于上年同期的418.12万亿韩元，较9月底时的445.16万亿韩元增长3.5%。季度增幅亦为纪录最快。抵押贷款大幅上升凸显房地产市场复苏，但同时也加剧对家庭债务沉重给经济带来风险的担忧。
--阿根廷认为回归国际债券市场融资的时机已到
阿根廷虽然十几年以来一直被全球债券市场所抛弃，不过它认为现在已经出现在国际市场发债的好机会，并于周三开始向非美国投资者推介新债券。阿根廷央行总裁Alejandro Vanoli表示，在一些省份和国营能源企业YPF赴海外融资后，政府认为在国际市场发债的合适时机已经出现。两名知情人士向汤森路透旗下IFR称，阿根廷政府已经开始通过德意志银行和摩根大通推销新发行的2024年到期博纳Bonar 2024债券，争取在一批债券即将到期前筹到现金，并避免在美国面临诉讼风险。
--独家：巴西国家石油公司聘摩根大通出售30亿美元资产--消息
据两名直接了解情况的消息人士透露，巴西国家石油公司(Petrobras)已聘请摩根大通于今年处理30亿美元的资产出售计划；受一桩腐败丑闻影响，该公司已难以获得融资。其中一名消息人士称，摩根大通将负责为该资产吸引尽可能多的买家，之后为交易做出规划。该消息人士补充称，相关物产和钻井牌照在可能待沽的资产之列。第二位消息人士称，未来几周安排了会议日程，进一步研究交易机会。巴西国家石油公司和摩根大通均未予置评。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数创15年新高，FED主席叶伦温和讲话提振风险偏好
日本股市日经指数周四创15年新高，之前对冲基金据察曾买入股指期货；权重股上扬，因美联储主席叶伦发表温和言论，使得投资者风险偏好改善。日经指数收高1.1%报18,785.79点，为2000年4月以来最高收位。东证股价指数涨0.9%至1,521.68点。
--中国股市：沪综指收升2.2%至近一个月新高，“一带一路”板块领涨大盘
中国股市沪综指收升2.2%至近一个月新高，“一带一路”板块领涨大盘。分析师指出，节后资金供求关系改善令大盘延续反弹，金融地产板块在持续调整后有所走强，“一带一路”、“京津冀一体化”等两会题材股有望成为近期市场热点，主板仍具备一定反弹动力，中小板、创业板则将继续调整。沪综指收报3,298.36点，涨69.52点或2.15%，此前收盘高点为2015年1月28日的3,305.74点；上证A股今日成交3,328亿元人民币，上一交易日为2,634亿元。
--香港股市：恒指略微收升，追随内地市场涨势
香港股市收升，追随中国内地市场强劲上扬之势，但表现不及大陆市场，因香港投资者有针对性地抛售地产、信息科技等领域的权重股，以及金沙中国等博彩类股。恒生指数涨0.5%报24,902.06点，恒生国企指数升1.4%报12,227.75点。
--汇市：澳元上涨而新西兰元下跌，市况淡静
澳元和新西兰元在主要货币中走势明显，但走向南辕北辙，因为两国经济形势表达出的讯号截然不同。美联储主席叶伦的证词陈述几乎未改变有关升息前景的争论，但可能导致升息时间预期推后到下半年。澳元兑美元、欧元和日圆之前都一度下跌0.5%，因第四季企业投资数据疲弱，但在欧洲盘初扳回一些跌幅。新西兰元兑美元和日圆都上涨0.4%，因该国意外录得贸易顺差。
--欧元债市：七年期德债收益率首次跌破零，因ECB下周将推出购债计划
德国七年期公债收益率首次跌破零，意大利公债收益率也在标售前下跌，这些迹象显示投资者热切期望买入欧元区公债。在本周希腊与国际债权人达成救助延长协议之后，市场焦点转向欧洲央行下周将实施的1万亿欧元公债购买计划。德国七年期公债收益率跌约2个基点，触及负0.003%新低。10年期公债收益率跌2个基点，至0.304%，仅略高于上月曾触及的记录低点0.298%。法国和芬兰10年期公债收益率分别触及纪录低位0.515%和0.328%，爱尔兰10年期公债收益率触及纪录低位0.947%。
--国际油市：布兰特原油跌向61美元，因美国原油库存上升
布兰特原油继昨日急速攀升后，周四又跌向每桶61美元，因为美国原油库存增加，抵消了需求复苏迹象带来的提振作用。0853GMT，布兰特原油期货跌0.10美元至每桶61.53美元，周三跳升逾5%。美国原油期货跌0.49美元至50.50美元，上日大涨逾3%。数据显示，因炼厂削减产量，上周美国原油库存增加840万桶，至4.341亿桶，这打击油价。
--全球金市：金价连涨第二日，因预计美联储升息时间推迟
金价连涨第二日，因美联储主席叶伦的最近讲话，把近10年来美国首次升息时间的预期推迟至今年稍后。中国强劲的黄金实货需求亦支撑金价，因中国买家在春节长假后返回市场。0852GMT时，现货金涨1%至日高1,216.30美元。
--金属期市：伦铜接近六周高位，因中国结束春节假期
伦铜升向六周高位，中国结束春节假期，交易商在第二季临近之际寻找中国需求的迹象，第二季需求通常最旺盛。0826GMT，LME三个月期铜上涨约1.8%至每吨5,879美元。市场走势仍不明朗，因消费大国中国本周逢假期致交易日减少，预计要到3月中市场交投才会升温。上海5月主力期铜合约跳涨1.4%，收报每吨42,680元人民币(6,819美元)。(完)
(整理 高琦 审校 李爽)
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路透纽约5月8日 - 能源业每周都会仔细分析美国原油库存数据，寻找石油输出国组织(OPEC)减产正在消除全球原油供应过剩的证据。但美国日益增长的国内产量，意味着这个全球最大石油消费国可能将是最后一个对减产有所感觉的地方。
美国原油价格周四重挫5.0%至每桶45.29美元的11月以来新低，当时石油输出国组织(OPEC)同意自1月1日起实施六个月的减产180万桶/日协议。
路透柏林/巴黎5月7日 - 在过去10年里，法国一直苦于经济成长缓慢、失业增加和竞争力下滑，周日选出的新总统表示，要带领这个国家走出经济低迷。