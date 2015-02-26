《路透晚报》--2月26日

2月26日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国3月GFK消费者信心指数升至9.7，创逾13年最高位

德国3月GFK消费者信心指数升至逾13年最高位，因油价下降意味着消费者可自由支配收入增加。3月GFK消费者信心指数从2月的9.3升至9.7。这是2001年10月以来的最高读值，并且超过路透调查预估的9.5。民间消费已经取代出口成为推动德国经济增长的主要动力引擎，并且可能继续助推经济。调查显示，德国消费者预期经济将继续增长，这要得益于低通胀率，欧元走软和能源价格下滑。消费者对未来收入更为乐观，部分因为就业市场强劲；他们的消费意愿达到2006年12月以来最高。

--日本央行审议委员称，央行不应仅为在既定时间达成通胀目标而放宽政策

日本央行审议委员石田浩二表示，日本央行不应该只为了要在某个既定时间达成2%通胀目标而进一步扩大刺激政策。他加入其他决策者的行列，认为不急于达成央行雄心勃勃的目标。他认为没有必要为应对油价下挫而采取行动，因为长期而言油价下跌可能提高家庭的可支配所得，因而对经济有利。

石田浩二还认为现在不需要调降央行设定的货币市场利率0.1%。他表示央行不应根据短期的物价波动来调整政策，在确定通胀预期时，必须全面看待薪资和物价波动以及信心调查结果。

--日本央行总裁称，央行将能够通过多种选项做好退出QQE的工作

日本央行总裁黑田东彦称，即便油价继续停留在当前水平，也不会无限期拖慢通胀速度，日本央行将能够通过多种选项做好退出质化及量化宽松(QQE)的工作。他不认为在QQE政策下买进长期日本公债，会让央行无法退出。他指出，央行委员会从未讨论过调降央行向金融机构支付的超额准备金利率，但未来可能将讨论这种可能性。

黑田东彦还称将检视经济与物价风险，并作出适当的政策调整。他依然预期通胀率将在未来上升，称消费通胀率可能将在2015/16财年前后达到2%。

--澳洲第四季企业投资降至三年低点，经济前景蒙阴

澳洲统计局称，第四季新资本支出经季节调整后较前季减少2.2%至374.7亿澳元，为2011年末以来最低。2015/16财年的初步资本支出计划亦降至1,098亿澳元，矿业以外的产业也不愿投资。大宗商品价格下滑令矿商紧缩开支。该数据增加了澳洲央行将来进一步降息的机率。数据公布后，澳元兑美元应声下滑20个跳动点至0.7860。“这些数据让那些期望经济成功转型的人大失所望，”澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示。“这增大了澳洲央行下周采取进一步行动的可能性，因此我认为下周二可能见到2%的隔夜拆款利率。”

--韩国第四季家庭抵押贷款较前季增长3.5%，增幅创纪录最大

韩国央行数据显示，截至12月底的家庭抵押贷款较上年同期增长10.2%，为2008年末开始统计该数据以来的最快增速。截至12月底，家庭抵押贷款增至460.6万亿韩元(4,195亿美元)，高于上年同期的418.12万亿韩元，较9月底时的445.16万亿韩元增长3.5%。季度增幅亦为纪录最快。抵押贷款大幅上升凸显房地产市场复苏，但同时也加剧对家庭债务沉重给经济带来风险的担忧。

--阿根廷认为回归国际债券市场融资的时机已到

阿根廷虽然十几年以来一直被全球债券市场所抛弃，不过它认为现在已经出现在国际市场发债的好机会，并于周三开始向非美国投资者推介新债券。阿根廷央行总裁Alejandro Vanoli表示，在一些省份和国营能源企业YPF赴海外融资后，政府认为在国际市场发债的合适时机已经出现。两名知情人士向汤森路透旗下IFR称，阿根廷政府已经开始通过德意志银行和摩根大通推销新发行的2024年到期博纳Bonar 2024债券，争取在一批债券即将到期前筹到现金，并避免在美国面临诉讼风险。

--独家：巴西国家石油公司聘摩根大通出售30亿美元资产--消息

据两名直接了解情况的消息人士透露，巴西国家石油公司(Petrobras)已聘请摩根大通于今年处理30亿美元的资产出售计划；受一桩腐败丑闻影响，该公司已难以获得融资。其中一名消息人士称，摩根大通将负责为该资产吸引尽可能多的买家，之后为交易做出规划。该消息人士补充称，相关物产和钻井牌照在可能待沽的资产之列。第二位消息人士称，未来几周安排了会议日程，进一步研究交易机会。巴西国家石油公司和摩根大通均未予置评。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创15年新高，FED主席叶伦温和讲话提振风险偏好

日本股市日经指数周四创15年新高，之前对冲基金据察曾买入股指期货；权重股上扬，因美联储主席叶伦发表温和言论，使得投资者风险偏好改善。日经指数收高1.1%报18,785.79点，为2000年4月以来最高收位。东证股价指数涨0.9%至1,521.68点。

--中国股市：沪综指收升2.2%至近一个月新高，“一带一路”板块领涨大盘

中国股市沪综指收升2.2%至近一个月新高，“一带一路”板块领涨大盘。分析师指出，节后资金供求关系改善令大盘延续反弹，金融地产板块在持续调整后有所走强，“一带一路”、“京津冀一体化”等两会题材股有望成为近期市场热点，主板仍具备一定反弹动力，中小板、创业板则将继续调整。沪综指收报3,298.36点，涨69.52点或2.15%，此前收盘高点为2015年1月28日的3,305.74点；上证A股今日成交3,328亿元人民币，上一交易日为2,634亿元。

--香港股市：恒指略微收升，追随内地市场涨势

香港股市收升，追随中国内地市场强劲上扬之势，但表现不及大陆市场，因香港投资者有针对性地抛售地产、信息科技等领域的权重股，以及金沙中国等博彩类股。恒生指数涨0.5%报24,902.06点，恒生国企指数升1.4%报12,227.75点。

--汇市：澳元上涨而新西兰元下跌，市况淡静

澳元和新西兰元在主要货币中走势明显，但走向南辕北辙，因为两国经济形势表达出的讯号截然不同。美联储主席叶伦的证词陈述几乎未改变有关升息前景的争论，但可能导致升息时间预期推后到下半年。澳元兑美元、欧元和日圆之前都一度下跌0.5%，因第四季企业投资数据疲弱，但在欧洲盘初扳回一些跌幅。新西兰元兑美元和日圆都上涨0.4%，因该国意外录得贸易顺差。

--欧元债市：七年期德债收益率首次跌破零，因ECB下周将推出购债计划

德国七年期公债收益率首次跌破零，意大利公债收益率也在标售前下跌，这些迹象显示投资者热切期望买入欧元区公债。在本周希腊与国际债权人达成救助延长协议之后，市场焦点转向欧洲央行下周将实施的1万亿欧元公债购买计划。德国七年期公债收益率跌约2个基点，触及负0.003%新低。10年期公债收益率跌2个基点，至0.304%，仅略高于上月曾触及的记录低点0.298%。法国和芬兰10年期公债收益率分别触及纪录低位0.515%和0.328%，爱尔兰10年期公债收益率触及纪录低位0.947%。

--国际油市：布兰特原油跌向61美元，因美国原油库存上升

布兰特原油继昨日急速攀升后，周四又跌向每桶61美元，因为美国原油库存增加，抵消了需求复苏迹象带来的提振作用。0853GMT，布兰特原油期货跌0.10美元至每桶61.53美元，周三跳升逾5%。美国原油期货跌0.49美元至50.50美元，上日大涨逾3%。数据显示，因炼厂削减产量，上周美国原油库存增加840万桶，至4.341亿桶，这打击油价。

--全球金市：金价连涨第二日，因预计美联储升息时间推迟

金价连涨第二日，因美联储主席叶伦的最近讲话，把近10年来美国首次升息时间的预期推迟至今年稍后。中国强劲的黄金实货需求亦支撑金价，因中国买家在春节长假后返回市场。0852GMT时，现货金涨1%至日高1,216.30美元。

--金属期市：伦铜接近六周高位，因中国结束春节假期

伦铜升向六周高位，中国结束春节假期，交易商在第二季临近之际寻找中国需求的迹象，第二季需求通常最旺盛。0826GMT，LME三个月期铜上涨约1.8%至每吨5,879美元。市场走势仍不明朗，因消费大国中国本周逢假期致交易日减少，预计要到3月中市场交投才会升温。上海5月主力期铜合约跳涨1.4%，收报每吨42,680元人民币(6,819美元)。(完)

(整理 高琦 审校 李爽)

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