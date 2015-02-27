《路透晚报》--2月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本1月家庭支出下滑且CPI放缓，央行继续面临压力

日本1月家庭支出降幅超过预期，零售销售七个月来首次下滑。这表明日本央行的大规模刺激举措尚未让消费者确信通胀将稳步回升。1月工业生产增长，因出口受美国和亚洲强劲需求推动反弹。但制造业者预计2月工业生产仅会小幅上升，而3月则料下滑，进一步显示经济复苏并不均衡。在油价下跌拖累下，剔除去年增税影响的1月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升0.2%，进一步远离日本央行2%的目标。

--英国央行委员福布斯称薪资增长好转，通胀提高将促使央行升息

约克郡邮报周五发表的采访称，英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯认为，英国薪资增长已出现好转，到某一时候将提升通胀，这意味着央行将不得不开始考虑升息。福布斯称，经济中的“基本面十分强劲”，意味着央行将有必要开始考虑升息，不过升息时点将取决于薪资的情况。她还说，没有证据显示英国陷入一段时间的通缩。

--英国2月消费者信心持于高位，对个人财务状况信心增强--GFK报告

研究机构GfK的报告指出，英国2月消费者信心持稳于上月录得8月以来高位正1，因低通胀和薪资上涨使得英国人对自身财务状况更有信心。未来12个月对个人财务状况的信心指数升至2014年5月以来最高。这份报告将让英国首相卡梅伦感到高兴，其所在的保守党冀望能够因为民众对经济的信心上升，而在5月7日大选中赢得选票。

--日本央行总裁回击有关量化宽松的批评，维护实现通胀目标的时间表

日本央行总裁黑田东彦对于实现2%通胀目标的两年时间表进行了辩护，警告称如果对此计划采取放任态度，将破坏日本走出通缩束缚的努力。黑田东彦还敦促政府坚持整顿财政纪律的承诺，驳斥了一些重要政府顾问意图淡化财政改革目标的观点。他还表示，央行不会对油价本身作出回应，但将关注油价对通胀预期的影响。

--日本首相称若爆发危机，可能再度推迟第二次上调消费税计划

日本首相安倍晋三表示，如果出现诸如全球金融危机，或是大地震之类的意外事件，政府可能会进一步推迟再次上调消费税计划。安倍在国会表示，去年4月消费税自5%上调8%的举措让人们感到担心。政府最初计划在今年10月第二次上调消费税，但由于经济疲弱，近期已把上调时间推迟至2017年4月。

--日本GPIF第四季减持日本公债，增持日本股票

日本政府退休金投资基金(GPIF)第四季减持约500亿美元日本公债，同时国内股票持仓增加约270亿美元，因首相安倍晋三鼓励承担更多风险以刺激经济增长。全球最大的养老基金GPIF称，截至12月底，日圆债券占投资组合比例为43.13%，低于9月底时的48.39%。国内股票占比从17.79%升至19.80%。

[市场摘要]

--日本股市：收高创15年高位，因工业生产数据乐观

日本股市周五触及15年新高，因日本工业生产数据乐观；同时市场等待日本最大养老基金宣布最新资产配置情况。日经指数小幅收升0.1%至18,797.94点，为2000年4月以来最高收位。本周收升2.5%；本月则上涨6.4%，为11月以来最大单月涨幅。东证股价指数小涨0.1%至1,523.85点，计27.2亿股易手，为一周半来最大量。

--中国股市：沪综指收升续创一个月新高，国防军工板块领涨大盘

中国股市沪综指收升续创一个月新高。分析师指出，近两日盘中板块轮动较快，昨日有所表现的蓝筹股今日出现休整，对指数形成拖累。但随着两会召开的临近，以改革为题材的主题概念股继续受到市场追捧，国防军工板块领涨大盘。沪综指收报3,310.30点，涨11.94点或0.36%，此前最高收盘为2015年1月27日3,352.96点，该指数本月累计上涨3.11%。上证A股今日成交3,332亿元人民币，上一交易日为3,328亿元。

--香港股市：收盘小跌，周线收平

香港股市收低，因投资者等待关于中国货币政策方向和工业增长更明确的信号；港股周线收平。浙江23家银行获准将存款准备金率额外下调50个基点的消息，日内稍早提振金融类股，但指数在午后交易中回吐涨幅。恒生指数收低0.3%至24,823.29点，本月涨幅达1.5%；恒生国企指数跌0.3%，报12,185.85点。恒生指数成分股总成交量为16亿股。

--汇市：美元指数略有回落，上日受数据及联储官员讲话触及高位

美元指数涨势暂歇，隔夜升至一个月高位。美元指数回落0.2%至95.130，稍微脱离周四创下的一个月高点95.357。美元指数上日上扬1.1%，接近1月23日创下的逾11年高位95.481。欧元兑美元微升约0.1%报1.1213，但距离隔夜所及一个月低点1.1184仍不远。欧元本月迄今累计跌0.6%，1月下挫6.7%。

--欧元债市：欧元区公债收益率接近纪录低点，通胀率依然远低于目标

欧元区政府公债收益率交投于纪录低点略上方，在欧洲央行(ECB)正式启动购债计划的前夕，最新一波通胀数据料巩固有关长期物价增长处于低位的预期。德国10年期公债收益率(殖利率)上扬1个基点，报0.31%。周四曾触及纪录低位0.285%。除希腊债券外的其它期限接近的欧元区公债收益率也小幅上升，但都接近低位，且处在2%下方。

--国际油市：布兰特原油站上61美元，料创下2009年5月以来最大月度升幅

原油期货反弹，布兰特原油有望创下2009年5月以来最大单月涨幅，因北海供应问题和欧洲天然气供应中断忧虑重燃而带来支撑。在油井钻机数量减少及石油需求改善预期的推动下，布兰特原油本月迄今已累计上涨约15%。美国原油期货也有望录得八个月来首次月度上涨，但涨幅较为温和，约为1.3%。0830GMT，布兰特原油涨1.26美元，报每桶61.31美元；美国原油也涨1.10美元，报49.27美元。

--全球金市：金价受中国需求带动守住涨幅，料将结束此前四周的跌势

金价连续第三天持坚，并有望结束此前一连四周的跌势，受益于中国需求及美元走软。但金价涨势受限，因市场预期美国升息将推迟至今年稍后。金价已较1月触及逾1,300美元的五个月高位跌逾7%，因对美国升息的预期削弱了黄金的避险魅力。但金价在1,200美元左右获得支撑，受益于中国的需求。0830GMT，现货金交投于每盎司1,205.50附近。

--金属期市：伦敦期铜走软，但可望创下2012年9月来最大单月涨幅

伦敦期铜走软，但仍可望创下2012年9月以来单月最大涨幅，市场浮现空头回补买盘及一些新多仓，因交易商看好中国第二季旺季前铜价可望反弹。市场近来聚焦于中国需求上，因市场人士在春节假期后逐渐返回场内。0830GMT，LME三个月期铜下滑约0.4%到每吨5,866美元，昨日攀升2.2%并触及每吨5,944美元的六周高位。伦铜2月有望录得近7%的涨幅，将为2012年9月以来最大月线升幅。(完)

(整理 高琦 审校 龚芳)

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