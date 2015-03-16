《路透晚报》--3月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF总裁拉加德：全球经济复苏太慢、太脆弱、太不均衡

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称，全球经济复苏依然“太慢、太脆弱、太不均衡”，她特别指出各国货币政策出现分化构成风险，这可能导致金融市场动荡。拉加德重申IMF的经济预测，即继全球金融危机爆发后六年多，全球经济今年料仅增长3.5%，2016年料增长3.7%。

--希腊总理誓言不会回到撙节措施的老路上

希腊总理齐普拉斯周一表示，希腊不能接受回到撙节的老路上。他还表示，深信能与国际合作伙伴达成协议，使希腊财政得以维持。“(与欧盟/国际货币基金组织等债权人)达成可行折衷方案的关键，是承认之前的极度紧缩政策已经失败，不仅仅在希腊，在整个欧洲都已经失败，”齐普拉斯在专访中对Ethnos日报表示。

--巴西发生百万民众大游行，抗议经济萧条呼吁弹劾总统

周日，巴西全国各地城镇有100多万示威者走上街头，抗议经济萧条，物价上涨，腐败横行，并呼吁弹劾总统罗塞夫。不过连任的罗塞夫总统不太可能辞职或者面临许多反对者呼吁的弹劾程序。

巴西经济连续第五年陷入停滞，加之巴西国家石油公司(Petrobras)出现数十亿美元的腐败丑闻，更加剧了示威者的怒火。

--沙特王子称伊朗核协议存在原子能技术扩大的风险--BBC

沙特阿拉伯王子Turki al-Faisal接受BBC采访时警告称，世界大国与伊朗核协议达成的任何条款都是沙特和其他国家将会要求的，这将存在原子能技术进一步扩大的风险。

Turki王子曾担任沙特情报机构负责人以及沙特驻美国和英国大使，现在虽不是政府官员，但外界广泛认为他的言论反映沙特高层的想法。

--俄铝提醒澳洲政府注意中国铝出口增加，希望海关大会讨论

全球最大的铝生产商俄罗斯铝业表示，已经提醒澳洲政府注意中国铝出口大增的问题，并希望世界海关组织的下一次会议加以讨论。

--新西兰恒天然以5.53亿美元收购中国贝因美18.8%股权

新西兰恒天然(Fonterra)表示，已通过部分收购要约收购中国贝因美婴童食品股份有限公司(Beingmate Baby and Child Food)18.8%的股权，交易旨在扩大恒天然在中国品牌乳品行业的市场。

作为交易的一部分，恒天然收购贝因美1.92亿股股份，每股支付18元人民币，收购总成本34.64亿元人民币(5.5329亿美元)。这一支付价格与两公司8月宣布的计划一致，但恒天然收购贝因美股权的规模略小于最初计划。

[市场摘要]

--日本股市：收盘近持平，盘中创15年新高后投资者获利了结

日本股市日经指数周一收盘近持平，因日股在触 及15年高位后投资者获利了结；本周稍晚日本和美国央行将举行会议。日经指数收报19,246.06点，稍早曾触及19,349.20点，受投资者买入银行及其他与内需相关股票的提振。

--中国股市：沪综指收升2.3%至逾五年半新高，总理讲话提振市场信心

中国股市沪综指收升2.3%至逾五年半新高，A股成交额为两个月最大。分析师指出，总理李克强昨日在记者会上对宏观经济和改革创新方面的表态，令市场信心高涨，指数今日高开高走，盘中个股普涨，互联网板块领涨大盘。

沪综指收报3,449.30点，大涨76.39点或2.26%，此前收盘高点为2009年8月4日的3,471.44点；上证A股今日成交4,776亿元人民币，上日为3,728亿元，此前成交额高点为1月6日的5,320亿元。

--香港股市：尾随内地股市收高，受中国政策利多憧憬推动

香港股市收高，尾随中国内地股市劲升，因市场预期中国当局将放松政策以提振经济，但分析师称，美元走强对港股造成拖累。金融股领涨恒生指数，但涨势受抑，因为市场担心美元走强将吸引资金流出港股。

恒生指数涨0.5%，至23,949.55点；恒生国企指数涨0.9%，至11,813.78点。

--汇市：欧元/美元脱离低点但反弹乏力，美元/日圆呈区间波动

欧元/美元脱离稍早低点，市场人士对于美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周会议结果心存顾忌，不过目前反弹幅度仍有限，核心空头仓位仍庞大。美元/日圆亚洲盘中波动区间为121.16-49，落在上周五的波动范围之内。

0838GMT，欧元兑美元报1.0532，日内上涨0.37%；美元/日圆报121.28，日内下跌0.08%。

--国际油市：油价下跌，因闲置储油空间减少且美元上涨

原油价格在亚洲盘大跌，美国原油期货下跌近3%至六年低位，此前美元刷新高位，且担心全球闲置储油空间有限。0847GMT，布兰特原油下跌0.25美元或0.46%，报每桶54.42美元；美国原油下跌0.29美元，报44.56美元。

--全球金市：现货金陷于逾三个月低点附近，等待美联储政策会议

现货金陷于逾三个月低点附近，受美元走 强的压制。本周美联储将举行政策会议，可能就何时加息给出信号。0753GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,162.50美元。美国期金则是上涨0.82%至每盎司1,161.8美元。

--金属期市：伦铜接近两周高点，因美元涨势暂歇

伦敦期铜上涨，涨向上日触及的10日高点，因美元涨势在美联储会议前减弱，缓解了大宗商品面临的压力。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜抹去稍早跌幅，截至0726GMT，涨0.5%至每吨5,885美元。该合约上周五略微收升，盘中并触及3月3日以来高位5,900美元。

上海期交所5月期铜合约小升0.3%至每吨42,810元人民币(6,837美元)。(完)

(整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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