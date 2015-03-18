《路透晚报》--3月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储料弃用“耐心”一词，因着眼于美国和全球经济增长

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三料为近10年来首次升息奠定基础，继续考虑在油价崩跌和美元大涨的情况下美国经济复苏能否站稳脚跟。

美联储最新货币政策会议有一点料可以肯定：可能将放弃升息前保持“耐心”的承诺，删除这一在危机、衰退和复苏期间采用的用来形容在一段时间内维持利率在近零水准不变的最后措辞。

--欧盟经济事务执委莫斯可维西：不会不惜任何代价留住希腊

盟执委会经济事务执委莫斯可维西在德国世界报的访问中说，欧盟不准备不惜任何代价将希腊留在欧元区；不过他也表示希腊若退出，将对欧元区造成巨大损害。

莫斯可维西表示欧元区目前的状况比两年前好；但他也警告，若希腊退出欧元区，仍将造成严重的政治伤害。他说，“大家会问，下一个将是哪个成员国？”

希腊政府发言人表示，希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)本周将在布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会上提出资金要求。希腊面临在数周内耗尽现金的风险，但欧盟伙伴国被希腊新政府反对国际救助的激烈措施所激怒，已经冻结了金融援助，除非希腊能展现出切实的改革行动。

--日本大企业慷慨给员工较高的加薪幅度，但小企业恐无此余裕

日本优质企业宣布的加薪幅度超越上年，但预计日本企业整体的加薪程度仍难抵销生活成本攀高，也不足以带动经济可持续的复苏。

丰田汽车宣布，计划将员工基本月薪上调4,000日圆(33美元)，为逾10年最大涨幅。这个涨幅高于去年的2,700日圆，但低于工会要求的6,000日圆。加上平均自动涨薪7,300日圆，此次加薪相当于整体上调工资3.2%。根据每位员工服务年限的不同，自动调薪幅度不同。

电子业巨头Panasonic和日产汽车表示将基本月薪分别上调3,000日圆和5,000日圆。

--亚洲第一季企业信心接近持平，受美国升息担忧抑制

汤森路透/英士国际商学院公布的调查显示，对美国升息的担忧使部分亚洲最大公司的信心受到抑制，它们对未来六个月景气的乐观程度与去年第四季接近持平。

2015年第一季汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数 RACSI微降至71，去年第四季为72。指数高于50代表整体看法正面。

--俄外长称习近平和金正恩将参加俄二战结束纪念活动

俄罗斯外长拉夫罗夫称，中国国家主席习近平和朝鲜领导人金正恩将参加俄罗斯举行的二战结束70周年纪念活动。拉夫罗夫称，已有26个国家的领导人确认将参加于5月9日举行的俄二战结束70周年纪念活动。

近期，朝鲜与俄罗斯的关系日趋亲密。两国本月宣布，2015年为俄朝“友谊年”。俄罗斯同时亦表示，渴望扩大与中国的经济关系。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创15年最高收位，任天堂进军手机游戏股价跳涨

日本股市日经指数周三升至15年新高，投资人寄 望于经济复苏和股东回报增加；任天堂跳涨21%，此前该公司表示将进军 智能(智慧型)手机游戏产业。日经指数收高0.6%，报19,544.48点，创2000年4月以来最高收盘水准。

--中国股市：沪综指收升2.1%续创近七年新高，各板块轮番上扬

中国股市沪综指收升2.1%续创近七年新高，并为连续第六个交易日上涨。分析师指出，今日各板块轮番上扬，推动大盘继续震荡上行续创新高，不过热点轮动过快且成交量未见明显放大，获利示范效应有所减弱，料短线继续涨升空间有限。

沪综指收报3,577.30点，涨74.45点或2.13%，此前收盘高点为2008年5月19日的3,604.76点；上证A股今日成交6,156亿元人民币，上日为5,996亿元。

--香港股市：恒生指数收高近1%，追随内地股市升势

香港股市恒生指数收高近1%至一周高位，追随内地股市的升势，不过投资者依旧忧心美国升息后的流动性紧缩前景。恒生指数上涨0.9%至24,120.08点，而恒生国企指数上涨1.2%至11,981.97点。恒生指数成分股总成交量为17亿股。

--汇市：美元守在近期高位，多头寄望美联储“耐心”耗尽

美元在亚洲时段持稳，美联储即将宣布政策决议，料将向近九年来的首次升息迈出重要一步。不过值得注意的是，两年期美国/德国公债利差再度走扩，从本周稍早的85-86个基点升高至89.5个基点，此前高点为92.7个基点。利差走阔可能再次成为主导欧元/美元下跌因素。0837GMT，欧元兑美元报1.0605，日内小涨0.08%；美元兑日圆报121.25，日内下跌0.08%。

--国际油市：布兰特原油跌向每桶53美元，因美国库存继续攀升

布兰特原油期货跌向每桶53美元，因市场预计美国原油库存将连续第十周飙升，并达到纪录新高。这助长了全球油市供给过剩的忧虑，不过美元走弱给予油价支撑。

0841GMT，布兰特原油5月期货下跌0.08美元至每桶53.43美元，前一日收升0.07美元至53.51美元。美国4月原油期货下跌0.86美元至每桶42.60美元，周三在亚洲早盘一度下跌逾1美元，此前美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存增加1,050万桶。

--全球金市：金价跌至近四个月低点，美联储政策声明备受关注

金价跌至逾四个月低点附近，折射出美联储会议结束前市场的谨慎情绪，本次会议可能加强美国年中升息的预期。

0843GMT，现货金下跌至每盎司1,147.20美元，高于周二所及11月7日以来低点1,142.86美元。美国期金微跌0.17%，报1,146.20美元。

--金属期市：伦铜下跌，等待美联储会议结论到来

伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，市场担忧中国的房地产市场，同时还料得面对美元进一步走强；稍晚的美联储会议或许能提供美国升息的线索。

0845GMT，LME三个月期铜下跌1.14%至每吨5,719美元，延续昨日下滑1%的跌势。上海期交所主力5月期铜下跌2.4%至每吨41,620元人民币，盘中触及四日低点。(完)

(整理 张明钧; 审校 艾茂林)

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