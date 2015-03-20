《路透晚报》--3月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊总理承诺实施改革，以获取资金解燃眉之急

希腊总理齐普拉斯在周四深夜布鲁塞尔的危机谈判中向欧盟债权人保证，该国政府很快会提交一份完备的经济改革计划。齐普拉斯此举旨在获得援助资金，避免希腊破产。

德国总理默克尔强调，在希腊实施预算措施和其他不愿进行的改革之前，不会提供资金。

--全球两大水泥厂商豪瑞和拉法基达成新的合并协议

全球两大水泥业者豪瑞(Holcim Ltd)及拉法基(Lafarge SA)合并案已达成新的协议，预料将打造全球最大水泥企业，协议中包含新的换股比例。豪瑞周五表示，两家公司同意以9股豪瑞股票换10股拉法基股票。

--澳洲内阁料将签署加入亚洲基础设施投资银行，日本可能考虑加入

悉尼先驱晨报报导引高层部长级讨论细节消息的报导称，澳洲可能最多投资30亿澳元(23亿美元)，加入中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB)。

日本财务大臣麻生太郎表示，如果能保证具备提供贷款的可靠机制，日本可能考虑加入亚投行。这是日本首次暗示可能加入该机构。

--日本央行总裁否认出现全球“货币战争”迹象

针对外界认为发达经济体大规模货币刺激计划正在引发一场汇率竞贬“货币战争”的看法，日本央行总裁黑田东彦予以驳斥。黑田东彦称，他没有看到发达国家和新兴市场国家在货币波动问题上出现紧张关系的迹象，他不认为各国是在急于拉低本国货币，好为出口提供竞争优势。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及15年新高，任天堂挫跌受获利了结打压

日本日经指数周五在震荡交投中触及15年新高，周线连续第六周上涨，因市场预期股东回报将提高，但任天堂在连涨两日后下挫，受获利了结抛盘打压。

日经指数收高0.4%，报19,560.22点，为2000年4月以来最高收位，早前曾在平盘下方交投。本周日经指数上涨1.6%，连续第六周创下周线涨幅。

--中国股市：沪综指收升1%近七年首次站上3,600点，券商板块领涨大盘

中国股市沪综指收升1%，近七年首次站上3,600点，并为连续第八日收升。早盘股指高位震荡，午后券商板块集体大涨，带动股指摆脱盘局迅速创出新高。分析师指出，近两日场内板块轮动加速，部分资金重新流入金融权重板块，有效推动股指快速上扬，市场多头气氛浓厚。

沪综指收报3,617.32点，涨35.04点或0.98%，此前收盘高点为2008年5月16日的3,624.23点；该指数全周累计上涨7.25%。

--香港股市：恒生指数收低0.4%，但恒生国企指数追随内地市场收高

香港股市涨跌互见，本周稍早积累的多头动能有所减弱。恒生指数下跌0.4%至24,375.24点，但恒生国企指数上涨0.3%至12,156.40点。

--汇市：美元小幅走低，但仍远高于美联储声明公布后的低点

美元在亚洲盘下滑，但仍远高于本周的低点。美元周三因美联储调降通胀和成长预期而大跌，但全球货币政策分化预期将在未来几个月提振美元的长期看法则未改变。

0900GMT，欧元兑美元报1.0682，但仍离周三美联储声明后创下的高点1.1062较远，美元兑日圆则报120.72，近持平于纽约尾盘的120.78。远高于周三低位119.29。

--欧元债市：欧元区公债收益率下跌，ECB购债计划隔离希腊危机

欧元区政府公债收益率(殖利率)下跌，欧洲央行(ECB)的公债购买计划暂时抢了希腊资金紧张问题的风头。欧洲央行购买其他欧元区国家债券的行动进入第二周。西班牙和意大利10年期公债收益率各下跌3个基点，均报1.22%。

葡萄牙10年期债券收益率跌4个基点至1.68%。德国10年期公债收益率跌1个基点至0.18%。

--国际油市：布兰特原油跌向每桶54美元，周线料将连续第三周下滑

布兰特原油跌向每桶54美元，并且料将连续第三周周线收低，受到供应过剩的忧虑冲击，此前科威特表示石油输出国组织(OPEC)除了维持产量不变外别无选择。美国的原油库存处于高位，也令油价承压。0854GMT，布兰特原油5月期货下滑0.37美元至每桶54.30美元。4月美国原油期货下跌0.45美元，至每桶43.51美元，可能连续第五周录得跌幅。该期约周五到期。

--全球金市：金价持稳在两周高点附近，本周涨幅料为1月以来最大

金价守住近来涨幅，接近两周高点，料将录得自1月以来最大单周涨幅。此前美联储对升息路径和美国经济增长发出警告。0855GMT，现货金持稳在每盎司1,171.20美元，接近周四所及两周高点1,177.46美元。金价本周上涨约1%，为1月末以来最大单周涨幅。

--金属期市：伦铜持坚，印尼矿厂生产受阻予以支撑

铜价持坚，上日录得六周来最大涨幅。印尼Grasberg矿工人封锁通往矿厂的道路进入第五天。0856GMT，LME三个月期铜报每吨5,900美元，周四收报5,850。周四该合约上涨3.2%，创下2月初以来最大单日涨幅。(完)

(整理 张明钧; 审校 蔡美珍)

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