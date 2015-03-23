《路透晚报》--3月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF和ADB领导人表示支持亚投行，美国提议开展合作

国际货币基金组织(IMF)和亚洲开发银行(ADB)周日向中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)给予重要支持。这两个机构的领导人在北京出席一个会议时表示，他们正在洽谈或者很乐于洽谈与亚投行的合作。亚投行多边临时秘书处秘书长金立群估计，至本月底申请亚投行创始国截止日，创始成员国将超过35个。

华尔街日报(WSJ)周日报导，美国奥巴马政府目前提议，中国牵头成立的亚投行可以同世界银行等西方发展组织进行合作。

--希腊总理警告默克尔，若无援助将“不可能”偿还债务--FT

据英国金融时报周日报导，希腊总理齐普拉斯警告德国总理默克尔，如果欧盟不向希腊提供任何短期资金援助，希腊将“不可能”偿还将在未来几周到期的债务。

该报还称，齐普拉斯是在致信默克尔时发出上述警告的。这封信的落款日为3月15日。默克尔在收到该信不久后同意在上周四欧盟峰会的间隙与齐普拉斯会面。

--中国化工将收购意大利倍耐力，出资规模可达71亿欧元

中国化工集团公司周日同意出资意大利轮胎制造商倍耐力，交易规模可达71亿欧元(77亿美元)，又一个意大利知名制造业品牌落入中国企业之手。此次与倍耐力股东的交易，是中国企业趁欧元疲软之机抄底意大利企业的最新行动。交易将使中国化工获得高端轮胎的技术，并让倍耐力增加中国市场的份额。

受此消息激励，意大利倍耐力周一盘初股价上涨1.6%，0833GMT时涨幅超过3%。

--独家：丰田或在数周内通过在墨西哥成立组装厂计划--消息

据三名消息人士称，日本丰田汽车正敲定在墨西哥成立其首家乘用车组装厂计划，该计划最早或在下月通过董事会。

该厂将生产热销的紧凑型轿车卡罗拉(Corolla)，2019年开始生产。根据最近福斯汽车(大众汽车/Volkswagen)等对手公司的投资情况看，丰田成立一家新的组装厂意味着要投资超过10亿美元。

--随着降息加剧汇率战，瑞典面临房产泡沫风险

瑞典央行之前两次降息并实行负利率，如今陷入与欧洲央行的高风险汇率战中，这有可能避免通缩，但或再次催生房地产泡沫。

瑞典央行担心，若欧洲央行购债举措助推克朗升值，会逆转最近消费者物价上升势头，给快速增长的瑞典经济带来通缩冲击的风险。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1%创15年新高，卫材跳升21%

日本日经指数周一收盘刷新15年新高，跟随美股表现。卫材公司股价跳涨21%，因旗下治疗阿兹海默药物取得成效，获券商调高评等。

日经指数收涨1.0%报19,754.36点，为2000年4月以来最高收盘位。

--中国股市：沪综指收升近2%再创七年新高，监管层表态激励人气

中国股市沪综指收升近2%再创七年新高，并出现罕见的九连涨。分析师指出，监管层近日表态称股市上涨有其合理性，这预示着近期不太可能出手干预。今日在增量资金推动下，大盘继续稳步上扬，成长股及“一带一路”概念涨幅居前。

沪综指收报3,687.728点，涨70.41点或1.95%，此前收盘高点为2008年5月6日的3,733.50点；上证A股今日成交6,597亿元人民币，上日为6,496亿元。

--香港股市：收涨，受中国内地及国际股市升势激励

香港股市收涨，受中国内地股市连九日升势激励。美国及欧洲股市周五上扬，亦协助提振港股。

恒生指数上涨0.5%，报24,494.51点，恒生国企指数上涨0.2%至12,177.82点。

--汇市：美元处于守势，美联储温和声明带来的谨慎心态犹存

美元在亚洲市场开局处于守势，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表偏于温和的政策指引，给6月升息前景和美元偏多地位带来疑云，市场在过去几个交易日走势波动。

美元指数涨0.19%至98.099，仍远离3月13日创下的12年高点100.390。

--国际油市：油价下跌，此前沙特称不会单方面减产

油价下挫，此前沙特在周末表示市场决定油价，该国不会单方面减产以保卫价格。自油价从2014年6月开始下滑以来，许多分析师都预期石油输出国组织(OPEC)中的最大产油国沙特最终会减少产量。但沙特迄今选择维持产量不变以保护自己的市场份额。

0913 GMT，指标布兰特原油期货报每桶54.42美元，较上周五结算价下跌0.9美元。美国原油跌1.11美元至每桶45.46。

--全球金市：金价守住连三日涨幅，接近两周高点

金价守住三日来的涨幅，接近两周高点，受美元走软及美联储审慎看待升息时间的态度提振。0918 GMT，现货金几无变动，报每盎司1,181.55美元；周五曾攀升至1,187.80美元，为3月6日以来最高，因美元大幅下跌。

--金属期市：伦铜上扬，受益于美国升息脚步放缓憧憬及技术性买盘

伦敦期铜升至两个多月来高位，美国将延后升息的预期心理打压美元，另外，技术分析人士认为，铜价突破一重要技术水位后，已出现新的买进信号。

0920 GMT，LME三个月期铜上涨0.23%，报每吨6,059美元，扩大上个交易日3.3%的涨幅。伦铜盘中稍早曾触及6,141.50美元，为1月9日以来最高。上海期货交易所5月期铜合约大涨至每吨44,050元人民币，也为1月初以来最高，终场收涨3.7%，报每吨43,690元人民币。(完)

(整理 陈宗琦；审校 艾茂林)

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