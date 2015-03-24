《路透晚报》--3月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区3月企业活动提速快于预期，暗示ECB购债政策发挥作用

周二公布的调查显示，欧元区3月企业活动加快的速度好于预期，这一迹象显示欧洲央行(ECB)的购债计划可能已经产生效果。Markit欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.9，创2014年5月以来最高；3月服务业PMI和综合PMI均创2011年5月以来最高。

德国民间部门3月扩张速度创去年7月以来最快，进一步显示德国经济加速成长。德国3月Markit综合PMI初值跳升至八个月高点55.3。

法国民间部门3月为连续第二个月扩张，呼应近日数据表现，显示法国经济逐步回到成长。法国3月Markit综合PMI为51.7，为2014年4月以来第二度高于荣枯线50。

--中国3月汇丰制造业PMI初值创11个月最低，政策仍料偏向积极

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。

汇丰(HSBC)/Markit公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年3月PMI初值为49.2，再度回落至50关口下方并创下11个月低点，2月终值为50.7。路透调查预估中值为50.6。

--日本3月制造业PMI初值降至50.4，国内订单疲软

日本3月制造业活动扩张步伐较上月慢得多，因国内订单萎缩，呈现经济复苏可能正失去部分动能的令人忧心迹象。

Markit/日本资材管理协会(JMMA)经季节调整的日本3月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.4，2月终值为51.6。该指数连续第10个月处于荣枯分水岭50的上方，但降至去年6月制造业活动开始扩张以来的最低水准。

--亚开行预计中国经济成长放缓，发展中亚洲地区稳步增长

亚洲开发银行(ADB)表示，今年与明年发展中亚洲地区经济预计稳健增长，但美国利率今年稍晚可能回到上升周期，也许需要该地区采取政策行动应对资本流动方向逆转。

亚洲开发银行在其最新的亚洲发展展望报告中表示，发展中亚洲地区经济今年和明年预计增长6.3%，与2014年相同。该地区包括45个亚太国家与地区。印度与多数东南亚经济体将走在前列，抵消中国经济成长放缓。

--美国在亚投行问题上遭遇外交挫折，准备改变策略

美国的盟友倒戈支持中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行，AIIB)，奥巴马政府遭此打击，已经转移注意力重做打算：计划运用依然存在的影响力，对亚投行的放贷标准进行干预。

几个月来，美国呼吁各国在加入亚投行时要三思而行，在确认其治理以及环境与社会保障方面能够达到高标准后，再考虑加入。

--希腊周一之前将提交改革方案--政府发言人

希腊政府发言人表示，该国将于下周一之前提交改革方案，期望能够藉此取得迫切需要的资金。该名政府发言人向Mega电视表示，“最慢将于周一之前完成。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周一在柏林会见德国总理梅克尔，但尚不清楚就希腊必须执行的经济改革双方是否减少了分歧，希腊必须进行经济改革以获得债权方的最新金援。发言人Sakellaridis称，希腊将提交的改革方案将不包括经济衰退应对措施，但包括结构性改革措施。

[市场摘要]

--日本股市：收盘小跌，受中国PMI数据与美股疲弱拖累

日本股市日经指数周二收盘下跌，因中国3月汇丰制造业PMI初值数据表现疲弱，以及美股下跌，打压投资人信心；但跌幅有限，因投资人预期日股有更高回报。

日经指数收跌0.2%，报19,713.45点，本日走势震荡。该指数仍接近周一触及的15年高位19,778.60点。东证股价指数(Topix) .TOPX 下滑0.3%，报1,587.59点。

--中国股市：沪综指收升再创七年新高，获利回吐压力加大致盘中震荡加剧

中国股市沪综指小幅收涨再创七年新高，并为连续第十日上涨，盘中一度冲破3,700点整数关口。今日公布的经济数据不佳，引发获利盘集中回吐，早间指数出现一波快速下探，午后大盘逐渐企稳反弹。分析师指出，大盘连涨后投资者短线避险的情绪有所抬升，震荡加剧致成交量有所放大，今日成交额创出三个半月新高。

沪综指收报3,691.41点，涨3.68点或0.10%,此前收盘高点为2008年5月6日的3,733.50点；上证A股今日成交7,528亿元人民币，上日为6,597亿元，此前成交量高点为2014年12月9日的7,926亿元。

--香港股市：收跌，中国PMI数据利空打击中资股领跌

香港股市收跌，受中资企业跌势拖累，因中国3月汇丰制造业PMI初值意外跌至11个月低点49.2。恒生指数跌0.4%，报24,399.60点，恒生国企指数下滑1.4%，报12,005.02点。

--汇市：美元先涨后跌，旧金山联储总裁称FED再等数月应将考虑升息

美元指数由升转跌，此前旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美联储应该只要再等待几个月的时间，就会考虑升息，激励美元上涨。

0826 GMT，美元指数下跌0.24%至96.800，稍早最高曾涨至97.296。不过美元指数仍远低于3月稍早触及的近12年高点100.39。

--国际油市：油价下滑，受累于沙特产量接近纪录及中国需求担忧

油价下滑，此前数据显示中国制造业活动降至11个月低位，且沙特阿拉伯称其原油产量接近纪录高位。0830 GMT时，布兰特原油期货跌0.15美元，报每桶55.77美元；美国原油期货下滑0.19美元，至47.26美元。

--全球金市：金价回吐涨幅仍持坚，美联储延后升息的预期升温

黄金回吐此前四个交易日录得的部分涨幅，但仍接近稍早触及的两周高点，因为市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息可能延至9月的预期升温。

0835 GMT，现货金小涨至每盎司1,190.41美元，周一连续第四个交易日上涨，并触及3月6日以来的高点1,191.50。

--金属期市：伦铜自两个半月高位回落，因中国制造业PMI疲软

伦敦期铜盘中一度触及逾两个月高位，因美元走软引发技术面买盘，但在中国发布了疲软的制造业数据后，伦铜回吐大部分涨幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跳涨至6,203.50美元，为1月5日以来高位，但0838GMT时拉回到6,146美元，涨幅0.42%。上海期交所主力合约6月期铜亦触及1月初以来高位，之后回落至43,900元人民币，涨幅仍达1.46%。(完)

(整理 陈宗琦；审校 艾茂林)

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