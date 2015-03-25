《路透晚报》--3月25日

图中为百元面额的美元纸币。 REUTERS/Laszlo Balogh

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行副总裁称难以严格在两年内达成2%通胀目标

日本朝日新闻报导称，日本央行副总裁岩田规久男表示，很难严格地在央行自设的两年期限内达成2%的通胀率目标。油价大跌，以及去年上调消费税对支出的打击较预期严重，均增加了如期实现目标的难度。

但他强调，随着实际工资上升以及经济复苏进一步向小企业和偏远地区扩展，通胀率有望在4月开始的财年或该财年前后触及2%。

--澳洲已准备好加入亚投行，但要求明确管理权

澳洲总理阿博特称，澳洲“已准备好并真正愿意”加入中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)，但在做出正式决定前希望弄清中国将在亚投行拥有多少权力。

澳洲媒体Fairfax Media援引政府消息人士的话称，联邦内阁已经同意澳洲就加入AIIB签署一份“谅解备忘录”。

--欧盟周四开始对从中国和台湾进口的不锈钢板征反倾销税

根据欧盟官方周三发布的通知，欧盟将从周四起对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。对自中国进口的产品施加大约24-25%的税率，对从台湾进口的产品征收税率约为11-12%。欧盟此番征收的税率是暂时性的，等9月调查结束后还将做出调整。上述税率与路透3月6日独家报导的税率一致。

--亚行总裁称，可与中国牵头的AIIB进行融资合作

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，如果能够达到亚行的贷款标准，该行可以与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)进行融资合作。

中尾武彦在东京的记者会上称，一名中国官员对他称，AIIB不会与亚行进行竞争，而是进行合作。

--韩国第四季GDP下修至较前季成长0.3%，初值为0.4%

韩国央行周三公布的数据显示，第四季经季节调整的国内生产总值(GDP)修正后较前季成长0.3%，略低于1月公布的初值。

第四季经济成长仍为2009年第一季以来最低。韩国央行先前公布的第四季GDP初值较前季成长0.4%，第三季修正后为增长0.8%。

--和黄斥资92.5亿英镑全购O2 UK，一跃为英国最大流动电讯商

由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔周三宣布，将斥资92.5亿英镑向西班牙电讯Telefónica收购英国电讯业务O2 UK的全部已发行股本，预期交易将于2016年完成，届时将与3英国合并成为英国最大的流动电讯营运商。

[市场摘要]

--日本股市：收盘小涨，受投资人在除息日前买盘提振

日本股市日经指数周三收盘小涨，投资人在本周稍晚除息日到来前增加日股持仓，但对日股涨多后技术面看来超买的担忧限制涨幅。

日经指数小涨0.2%，报19,746.20点，本日在平盘上下来回拉锯。日内一度逼近周一触及的15年收盘高位19,754.36点。东证股价指数(Topix)上涨0.3%，至1,592.01点，JPX-日经 400指数涨0.4%，报14,475.35点。

--中国股市：沪综指收跌结束连10日涨势，金融板块整体回落拖累大盘

中国股市沪综指收跌，结束此前连续10日涨势。分析师指出，近日银行股公布利润增速多现放缓，且此前大盘连续上涨后短期有技术调整要求，今日金融板块整体回落对股指形成拖累。目前经济数据仍持续低迷，但政策放松难超市场预期，料大盘将进入调整。

沪综指收报3,660.73点，跌30.68点或0.83%；上证A股今日成交6,436亿元人民币，上日为7,528亿元。

--香港股市：收盘涨跌互见，农行财报拖累中资银行股下滑

香港股市涨跌互见，房地产股反弹，但多数大型中企股跟随内地股市下跌。在香港挂牌的中资银行股大多下滑，农业银行周二公布第四季获利下滑4%，不良贷款率跳升。恒生指数涨0.5%，报24,528.23点。恒生国企指数下滑0.3%，报11,968.91点。

--汇市：美元指数企稳后小跌，盘旋于两周低位上方

美元指数止住近期跌势后小幅滑落，盘旋于两周低位上方；此前有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息时机的疑虑，引发美元下跌。

0837GMT，美元指数最新报96.949，下跌0.25%，周二创下两周低点96.387，较3月中旬触及的近12年高点100.39下跌近4%。

--国际油市：油价下跌，因美国石油库存增长造成拖累

原油期货下跌，因美国石油库存大幅上升打压价格，一些分析师称预计库存增加的趋势将再持续两个月。0849GMT，布兰特原油期货报每桶55.14美元，小涨0.03美元。西德克萨斯中质油(美国原油)期货报每桶47.20美元，下跌0.31美元。

--全球金市：现货金接近两周半高位，因预期FED在9月前不会升息

金价连涨五日后小跌，但接近两周半高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月前不会升息的预期升温。

0847GMT，现货金报每盎司1,192.95美元，距离上日触及的高位1,195.30美元不远。

--金属期市：伦铜跌落逾两个月高点，因美元略走强

伦敦铜价跌落上日触及的逾两个月高点，因美元持坚，但对铜矿供应下降的预期予以铜价支持。

0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.67%，至每吨6,104美元；上日收盘几无变动，盘中高见每吨6,203.50美元，为1月5日以来的高点。上海期交所主力6月期铜合约亦跌0.5%，报每吨43,680元人民币。(完)

(整理 陈宗琦；审校 艾茂林)

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