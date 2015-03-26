《路透晚报》--3月26日

图中为百元面额人民币与美元纸币。 REUTERS/Nicky Loh

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--沙特与盟国在也门对胡塞武装发动空袭，国际油价应声大涨

沙特阿拉伯周三宣布在也门展开军事行动，对包围南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭，也门总统曾暂避于该市。另外有10个国家参与了此次军事打击。沙特驻美国大使Adel al-Jubeir在华盛顿召开的新闻发布会上表示，沙特与海湾盟国和其他国家采取联合军事行动，以“保护也门总统哈迪的合法政府”。他并未透露哈迪的去向。受此影响布兰特原油期价周四一度大涨将近6%，美国原油也大幅走升。

--中国1-2月跨境收支净流入，资本流出说法没有数据支撑--外管局

中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周四称，唱衰中国经济断言资本流出没有数据支撑。1-2月跨境收支在监测范围内还是净流入，而企业和个人正优化其资产负债表的币种结构，更多增加美元资产，而不是资金流出境外，且国际收支基础数据也不支持相关资本流出。

他在外管局发布会上指出，在当前改革环境下，稳步实现资本项目可兑换是切实可行的。现在中国85%的资本项目都实现了可兑换，在实现可兑换路程上只剩下“最后一公里”，外管局会将抓改革和防风险齐头并进，并充分评估资本项目可兑换对跨境资本流入和流出可能带来的影响。

--土耳其财政部称该国计划加入亚投行

土耳其财政部周四表示，该国有意加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。

另外印尼希望在中国主导的亚投行中扮演要角，该国财长称，至少副行长的职位该保留给印尼。

--德国4月GfK消费者信心指数升至13年半高点，有利经济增长前景

周四公布的一项调查显示，德国4月消费者信心指数升至13年半高点，因消费者预期收入将增长。该迹象暗示今年民间消费将继续提振德国经济。德国4月GfK消费者信心指数由3月的9.7升至10.0。本次调查访问了2,000名德国人。这是自2001年10月来最高，超过路透调查平均预期的9.8。

--韩国政府安于当前汇率，料下调今年经济成长预估--消息

一位知情人士告诉路透，韩国政府“安于”当前的汇率，并不担心欧元和日圆的现有水平。由于情况敏感而拒绝具名的这位消息人士称，韩国在年中作下次检视时，可能将下调2015年经济成长预估。目前预计今年经济成长率为3.8%。

--菲律宾央行一如市场预期维持指标利率不变在4.0%

菲律宾央行周四维持指标政策利率不变在4.0% ，为连续第四次会议按兵不动，一如市场预期。央行称今明两年通胀将稳 居于央行认为合适的区间。央行并将短期特别存款帐户(SDA)利率维持在2.5%，从去年9月以来即 维持不变。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌1.4%创10周最大单日跌幅，半导体类股跌幅居前

日本股市日经指数周四收跌，因投资者卖出半导体和其他科技类股，此前美国同业在疲软的美国经济数据出炉后重挫。沙特阿拉伯周三宣布在也门(叶门)展开军事行动的消息亦打击股市人气，但该消息提振油价上涨。

日本股市日经指数收跌1.4%至19,471.12点，创10周最大单日跌幅。该指数周一曾触及15年高位19.778.60点。东证股价指数下滑1.5%，JPX-日经400指数下跌1.4%。

--中国股市：沪综指收市上涨，创业板深跌而周期股奋起护盘

中国股市沪综指收盘上涨。分析师指出，近期大涨的创业板因获利抛压而出现大幅调整，相当多资金流向估值较低的银行股和煤炭水泥能源等周期股板块，板块翘翘板效应再度显现，大盘出现宽幅震荡。

沪综指收报3,682.095点，涨21.368点或0.58%；上证A股今日成交6,146亿元人民币，上日为6,436亿元。

--香港股市：收跌，但油价上涨提振石油类股走高

香港股市收盘下跌，与亚洲多数股市走势一致。中东紧张局势和美股下跌打击了亚洲股市。恒生指数收跌0.1%，至24,497.08点，恒生国企指数下跌0.4%，至11,919.69点。

--汇市：美元走疲，受美国数据欠佳冲击

美元下跌，呈现窄幅区间波动，兑日圆探向四周低点，因美国数据表现令人失望，美元近期涨势已暂时冻结。

0832 GMT，美元指数跌约0.71%至96.290，跌破周二所及三周低位96.387。3月13日，美指曾触及12年高位100.390。

--欧元债市：中东情势推动德债收益率下跌，但油价劲升构成限制

沙特阿拉伯在也门(叶门)发动空袭后，投资人涌入德国公债避险，但分析师指出，由于油价上涨可能推升通胀率，因而令德债收益率(殖利率)进一步跌势受限。

德国10年期公债收益率周四开低，报0.22%，并跌向纪录低点0.165%。其他欧元区公债收益率上涨1-2个基点不等。美国和日本公债收益率均下跌1个基点，分别报1.91%和0.33%。

--国际油市：沙特在也门发动空袭，提振油价大涨近6%

布兰特原油期价一度大涨将近6%，此前沙特(沙乌地)阿拉伯及其海湾阿拉伯盟国在也门发动军事行动，不过该指标油价随后脱离近60美元的高位，因进口商称供应不会立即受到威胁。

此次针对也门胡塞武装的军事行动，可能引发对中东石油供应安全的担忧。胡塞武装将也门总统赶出了首都。

0903GMT时，布兰特原油上涨4.41%，报58.97美元。美国原油期货上涨近5%至每桶51.60美元左右。

--全球金市：金价升势延续至第七日，触及三周高位

金价连续第七日上涨，创下2012年以来最长一波上涨纪录，因美国数据偏弱支撑了对于美联储将暂时维持利率于低位的预期。

0818 GMT，现货金上涨至每盎司1,216.60美元，稍早触及3月5日以来最高点1,204.60美元。这波持续了七日的涨势追平了2012年8月的那一波升势。

--金属期市：伦敦期铜触及近三个月高位，因美元走软及智利矿场关闭

随着美元走跌，伦敦期铜触及近三个月高位，另外，产铜大国智利因天候因素传出一连串矿场关闭消息，亦支撑铜价。

0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨2.61%，至每吨6,285.00美元；上日小幅下跌。铜价升穿1月5日以来高位的6,223美元。上海期交所6月期铜合约升0.6%，至每吨43,930元人民币(合7,069美元)。(完)

(整理 陈宗琦；审校 王洋)

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