《路透晚报》--3月27日

图中为50元面额的欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本核心CPI出现停滞，央行压力未减

若扣除消费税上调影响，日本2月核心消费者物价指数(CPI)与上年同期持平，为近两年来首见，令央行面临今年稍晚需进一步扩张货币激励政策的压力。

周五公布的其它数据也没有带来多大宽慰，尽管就业市场持续好转，但家庭支出下滑，凸显首相安倍晋三促进经济稳健持续复苏所面临的挑战。

--韩国寻求成为亚投行创始成员国，日本举棋不定

韩国表示，已决定寻求成为亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)创始成员国，这是又一个决定加入亚投行的美国重要盟友。

日本财务大臣麻生太郎表示，对于是否加入亚投行仍然保持谨慎，因其治理结构仍不清晰。麻生太郎表示，与美国就亚投行问题保持密切沟通，尚未收到中国对日本关于亚投行问题的回应。

--德国央行总裁魏德曼称欧元区债务已进入危险区域

德国央行总裁暨欧洲央行委员魏德曼表示，欧元区债务已经进入“危险区域”，他呼吁银行把它们对各国的债务曝险加以限制。“主权债需要有资本作为后盾，针对单一主权债的曝险必须设限，正如民间债务持有者所做的那样。”魏德曼表示。

--中国1-2月工业利润同比降4.2%，需求和价格下行双重施压

中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降4.2%，因总需求和物价下行双重施压；不过降幅较去年12月大幅缩窄，利润降幅逐月扩大的趋势有所改变。

国家统计局公布数据显示，1-2月，全国规模以上工业企业实现利润总额7,452.4亿元人民币，同比下降4.2%；去年全年为同比增长3.3%，其中12月当月下降8%。统计局此次未公布单月利润数据。

--卢森堡正式加入亚投行，意向创始国增至28个

中国财政部称，经现有意向创始成员国同意，卢森堡正式成为亚投行意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国增至28个。

--英国3月房价同比上升5.1%，创2013年9月来最低涨幅

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，3月英国房屋价格较上年同期的涨幅创下2013年9月以来最低。英国3月房价较上年同期增长5.1%，2月房价的同比升幅为5.7%。

[市场摘要]

--日本股市：回吐早盘涨幅并触及逾一周低位，因对冲基金了结获利

日本股市日经指数周五回吐早盘涨幅，收盘跌至逾一周最低点，因对冲基金对近期涨势获利了结，引发期货卖压。

日经指数下跌1.0%，收报19,285.63点，为3月16日以来最低收盘位。日经指数周一曾触及15年高位19,778.60点。东证股价指数跌1.0%至1,552.78点。JPX-日经400指数跌0.9%至14,134.57点。

--中国股市：沪综指小幅收升连续第三周上涨，房地产、电力设备板块领涨大盘

中国股市沪综指小幅收升，并连续第三周上涨。分析师指出，今日大盘维持震荡整理格局，受政策利好的房地产板块，“一带一路”概念股表现较好，而以全通教育为代表的创业板高价股前期涨幅较大，短期仍有回调风险。

沪综指收报3,691.10点，涨9.0点或0.24%，该指数本周累计上涨2.04%；上证A股今日成交5,057亿元人民币，上日为6,146亿元。

--香港股市：恒生指数收平，银行股下跌但地产股上扬

香港股市收平，重量级银行股下滑，但地产股上扬，因受到政府支持地产领域措施的消息激励。恒生指数跌0.04%至24,486.20点，恒生国企指数跌0.2%至11,898.09点。恒指成份股整体成交量为17亿股。

--汇市：美元脱离低点但可能第二周周线下跌，关注叶伦讲话

美元兑日圆持稳，但可能第二周出现周线下跌，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周的温和表态促使交易员削减对美元的看涨押注。

美元指数持稳，0833GMT，报97.785，脱离周四所及的三周低点96.170。本周迄今美元指数累计仍下跌0.5%，上周下滑2.4%。

--国际油市：油价下跌超过1美元，因供应威胁缓解

国际油价上日大涨后，周五下跌超过1美元，沙特等国家在也门(叶门)发动空袭所引发的原油供应受创疑虑，已有所减缓。

0836GMT，布兰特原油下跌1.16美元，至每桶58.03美元。美国原油期货下跌1.05美元，至50.38美元，稍早低见50.25美元。

--全球金市：现货金小跌中止七日涨势，但周线料二连升

现货金回软，因交易员在金价连涨七天后了结获利，且美国数据强劲带动美元反弹，但金价仍可望连续第二周录得涨幅，因预计美国利率将在更长时间内保持低位。

沙特等国在也门发动空袭后，中东紧张情势为金价提供一些支撑。0841GMT，现货金下跌至每盎司1,198.45美元。受也门情势刺激，金价周四跳升至1,219.40美元，为3月2日以来最高，但之后回吐涨幅，收在1,200美元附近。

--金属期市：伦敦期铜走跌但周线料三连涨，因矿场供应下滑

伦敦期铜下跌，但有望连续第三周录得涨幅，因主要生产国智利暴雨造成矿场关闭，且中国的季节性需求回升缓慢，提供铜价支撑。

0845GMT，LME三个月期铜跌1.20%，报每吨6,100美元，抹去上日涨幅，当时铜价创下1月2日来最高每吨6,294.5。LME本周有望录得0.9%左右的涨幅，这将是2014年中以来首次连续第三周上涨。沪铜主力6月合约缩减跌幅，收低0.1%报每吨43,770元人民币。

上海期交所推出了镍和锡合约。最为活跃的7月期镍未平仓合约量报14,364口，期锡报1,798口。(完)

(整理 陈宗琦；审校 艾茂林)

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