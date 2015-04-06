《路透晚报》--4月6日

图为百元面值的欧元和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲政经：希腊须在4月24日与金主达成初步协议-希腊财长

希腊财政部长瓦鲁法基斯周一对国内媒体表示，希腊必须在4月24日欧元区财经首长会议中和该国的金主达成初步融资协议。希腊上周提出一套新的改革方案，希望能够取得剩余的纾困资金，但其提案目前尚未取得欧盟及国际货币基金组织(IMF)等金主的同意。

--沙特上调5月售往亚洲的原油价格，为连续第二个月调高

全球最大的原油出口国--沙特上调了5月售往亚洲的所有等级的原油价格，这是连续第二个月调高价格，因炼厂利润率增加支持了亚洲地区的原油需求。

去年底在全球原油供给过剩之际，沙特维持产量不变，并大幅削减价格以护卫市场份额。分析师称，该国现在能调高4月和5月的售价表明，这一策略起了作用；不过竞争激烈仍令其阿拉伯轻质原油较阿曼/迪拜原油报价贴水。

--朝鲜宣布禁航区，可能为导弹试射做准备--报导

韩国媒体报导指出，朝鲜(北韩)已经宣布东岸沿海的禁航区，意味着美国国防首长本周访问首尔之前，朝鲜可能发射更多导弹。目前尚不清楚朝鲜要求船只不要靠近朝鲜半岛东岸的警告，是否为即将发射导弹的直白表态。韩国联合通讯社报导引述不具名的政府官员谈话指出，禁航警告自4月1日起生效，可能暗示朝鲜将发射中程劳动(芦洞/Rodong)导弹。

--日本2月同时指标较前月下降2.8点，领先指标下降0.2点

日本内阁府公布，2月同时指标初值较前月下降2.8点。2月领先指标较前月下降0.2点。领先指标综合了招聘岗位数量和消费者信心等数据。

--西班牙劳工部公布数据显示，西班牙3月登记失业人口较前月下滑1.3%，或减少60,214人至445万人。劳工部表示，3月失业人口下滑幅度，为2002年以来同月份最大。

[市场摘要]

--日本股市：收低，美国就业数据疲弱损及风险意愿

日本股市周一下滑，因美国就业数据疲弱损及风险意愿。不过夏普(Sharp)股价跳涨，此前有消息称夏普可能剥离LCD面板业务，并为其向政府支持的日本产业革新机构(INCJ)寻求资金。

日经指数收低0.2%报19,397.98点。东证股价指数跌0.2%至1,560.71点。只有15.92亿股换手，创2014年8月来最低水准。

--中国股市及香港股市均因假期休市。

--汇市：美元全线走软，疲弱的就业数据削弱FED提早升息的预期美元走软，美国就业数据远较预期疲弱，促使许多市场人士认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将等到下半年才会升息。在非农就业数据之前，已有一系列数据显示美国经济光芒减弱，且看来让美联储更加谨慎对待升息。 0835GMT，欧元兑美元日内上涨约0.04%至1.0980，此前触及1.1018。美元兑日圆小升0.03%报119.00日圆。

--欧元债市：因假期休市。

--全球金市：金价扩大涨幅，因美国非农就业报告削弱升息前景

金价连续第二个交易日上涨，接近三周高点；之前美国公布的12月美国非农就业岗位增幅创一年多最低，促使外界猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会推迟升息。

0812GMT，现货金报在1,221.40美元，盘中曾上涨1%至一个月高点1,222.40美元。美国6月期金上涨1.72%至每盎司1,221.8美元。

--国际油市：原油期货每桶涨逾1美元，之前沙特提高对亚洲卖价

原油期货每桶涨逾1美元，之前沙特连续第二个月提高销往亚洲的原油价格，显示该地区需求有所上升。

布兰特5月原油一度触及每桶56.06美元的高点，0812GMT时较上周四上涨1.57美元，报56.54美元。美国5月原油上涨1.60美元至50.74美元。

--金属期市：因假期休市。(完)

(整理 李婷仪 审校 孙茉莉)

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