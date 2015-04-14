《路透晚报》--4月14日

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--诺基亚称收购阿尔卡特-朗讯协商进入深入阶段
诺基亚与阿尔卡特-朗讯周二证实，双方对于可能进行全面合并的协商已经进入深入讨论阶段，这项交易可能打造出价值超过400亿欧元的欧洲电讯设备集团，并为双方降低成本。分析师和投资人指出，合并案可能会遭遇法国政府反对。受此并购消息影响，阿尔卡特-朗讯股价大涨逾10%，诺基亚股价下跌约7%。
--英国3月CPI较上年同期持平，核心CPI创2006年7月来最低升幅
官方数据显示，英国3月消费者物价指数(CPI)年增率连续第二个月维持于纪录低位零水准，符合市场预估，但如果计算至小数点以下两位数，则3月CPI较上年同期下滑0.01%，为有纪录以来首次负成长。通胀数据公布后，英镑应声下跌，兑美元跌至日低。
--新加坡央行意外维持货币政策不变，引发坡元上涨
尽管新加坡经济正在放缓而通胀温和，但金管局仍维持货币政策不变。这引发坡元上涨。“新加坡2015年国内生产总值(GDP)料成长2-4%，整体通胀率以及金管局核心通胀率预估保持不变，”金管局在半年度政策声明中称。“因此金管局将维持坡元名义有效汇率(NEER)政策区间温和逐步升值的政策不变。汇率区间的坡度和宽度以及中点均维持不变，”金管局称。
--中国对亚投行影响力引发关切，成员国将开会讨论股权结构
消息人士称，根据提议中的股权结构，中国在其主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)中可能拥有极大的影响力。亚投行成员国本周可能在华盛顿的会议上对该行股权结构展开讨论。中国提议由亚洲国家掌握亚投行四分之三的股权，两名日本的消息人士称，根据这一提议，每个亚洲成员国都可以根据其经济规模，在这75%的配额中分得一杯羹；而中国则将成为亚投行中影响最大的单一成员。
--澳洲3月企业现况和信心指数均改善，销售及获利能力上扬
调查显示，澳洲企业状况3月明显改善，因销售和获利能力上扬让企业有信心提高资本支出计划。澳洲国民银行(NAB)对逾400家企业的月度调查显示，3月企业现况指数上升4点至正6，高于长期均值正4。那帮助提振3月企业信心指数上升3点至正3，扳回2月所有跌幅。
--日本丰田汽车将投资10亿美元在墨西哥建厂，周三将宣布
两位知情消息人士透露，丰田汽车将斥资10亿美元在墨西哥中部Guanajuato州建立一个汽车厂，计划周三宣布这项投资。其中一位消息人士说，新厂将年产20万辆汽车，创造约2,400个直接就业岗位。由于计划尚未公开，这位消息人士拒绝具名。
[市场摘要]
--日本股市：经指数收平，但获利增长预期支撑东证指数微升
日股日经指数周二收盘持平，在最近的上涨之后 ，投资者有点退却，而且要为企业财报季的到来做准备。不过东证股价指数仍小幅上扬，尽管隔夜美股疲软。支撑该指数小升的是对于企业获利增长的希望，以及未来数月经济动能将增强的预期。日经指数收盘持平报19,908.68点。东证股价指数收高0.3%至1,590.82点。
--中国股市：沪综指连三日收升创逾七年新高，二线蓝筹及一带一路题材领涨
中国股市沪综指连三日收升，续创逾七年新高。分析师指出，虽然前期热点板块成长股及B股出现震荡或升势趋缓，不过二线蓝筹及“一带一路”概念股接棒领涨，股指在获利抛压及新股申购压力下虽有震荡，但仍保持强势。沪综指收报4,135.565点，涨13.85点或0.34%，此前收盘高点为2008年3月11日的4,165.88点。
--香港股市：下跌1.6%结束八连涨，腾讯控股大跌
香港股市回落，打破一连八天的涨势，腾讯控股大跌，之前该公司主席马化腾减持股份。腾讯控股今日大跌5.5%，创下近一年来最大单日跌幅。恒生指数收跌1.6%，至27,561.49点，恒生国企指数下挫2.2%，至14,264.81点。
--汇市：日圆兑欧元涨至两年高位，欧元全线趋疲
日圆兑欧元涨至两年高位，欧元全线走势挣扎，此前日本内阁特别经济顾问滨田宏一暗示日圆或许跌得过多，需要缩减一些跌幅。美元兑日圆下跌0.3%，至119.70日圆，欧元/日圆下跌0.5%，至126.30日圆，之前在欧洲时段曾触及两年低点126.08。
--欧元债市：二线国家公债收益率上扬，长期公债密集标售
欧元区二线国家公债收益率(殖利率)上涨，公债标售迎来年内最忙碌的一周，为受到欧洲央行(ECB)购债支撑的市场带来一些罕见的压力。意大利周一发售了75亿欧元的三年期、七年期与15年期公债，周二将对散户投资者标售与通胀挂钩的BTP债券，周三也可能进行标售。西班牙和意大利10年期公债收益率均涨2个基点，分别报1.28%和1.26%。希腊10年期公债收益率涨25个基点至11.75%，两年期公债收益率涨71个基点，至略低于22%。
--国际油市：原油价格上扬，因市场预计美国页岩油产量将下滑
原油价格上涨，市场预期美国页岩油产出将创下逾四年来首月下降，但分析师们警告指出，在中国出口增加之际，油市整体仍呈现供过于求。0838GMT，布兰特原油期货涨0.2美元，至每桶58.13美元；美国原油期货上涨0.42美元至52.33美元。
--全球金市：金价下跌，因美元在美国仍可能升息的预期下走强
金价下跌，为六个交易日中第五日下跌，因美元走强侵蚀了金价温和涨势，使其跌破每盎司1,200美元。在美国即将升息的背景下，金价可能将面临更大压力。0840GMT，现货金下跌至每盎司1,191.60美元左右。美国6月期金跌0.63%，至每盎司1,191.8美元。
--金属期市：伦铜跌至四周低点，中国经济增长信心恶化打击需求预期
伦铜跌破关键支撑位，触及四周低点，对中国经济增长的信心恶化打击需求预期。中国3月出口萎缩15%，令人震惊的数据使市场对中国经济增长的担忧加深。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跌至每吨5,905美元，为3月20日以来的最低水平，0843GMT回升至每吨5,930美元附近。上海期交所交投最活跃的6月期铜跌1.9%，至每吨人民币42,860元(6,899美元)。(完)
(整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。