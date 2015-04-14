《路透晚报》--4月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--诺基亚称收购阿尔卡特-朗讯协商进入深入阶段

诺基亚与阿尔卡特-朗讯周二证实，双方对于可能进行全面合并的协商已经进入深入讨论阶段，这项交易可能打造出价值超过400亿欧元的欧洲电讯设备集团，并为双方降低成本。分析师和投资人指出，合并案可能会遭遇法国政府反对。受此并购消息影响，阿尔卡特-朗讯股价大涨逾10%，诺基亚股价下跌约7%。

--英国3月CPI较上年同期持平，核心CPI创2006年7月来最低升幅

官方数据显示，英国3月消费者物价指数(CPI)年增率连续第二个月维持于纪录低位零水准，符合市场预估，但如果计算至小数点以下两位数，则3月CPI较上年同期下滑0.01%，为有纪录以来首次负成长。通胀数据公布后，英镑应声下跌，兑美元跌至日低。

--新加坡央行意外维持货币政策不变，引发坡元上涨

尽管新加坡经济正在放缓而通胀温和，但金管局仍维持货币政策不变。这引发坡元上涨。“新加坡2015年国内生产总值(GDP)料成长2-4%，整体通胀率以及金管局核心通胀率预估保持不变，”金管局在半年度政策声明中称。“因此金管局将维持坡元名义有效汇率(NEER)政策区间温和逐步升值的政策不变。汇率区间的坡度和宽度以及中点均维持不变，”金管局称。

--中国对亚投行影响力引发关切，成员国将开会讨论股权结构

消息人士称，根据提议中的股权结构，中国在其主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)中可能拥有极大的影响力。亚投行成员国本周可能在华盛顿的会议上对该行股权结构展开讨论。中国提议由亚洲国家掌握亚投行四分之三的股权，两名日本的消息人士称，根据这一提议，每个亚洲成员国都可以根据其经济规模，在这75%的配额中分得一杯羹；而中国则将成为亚投行中影响最大的单一成员。

--澳洲3月企业现况和信心指数均改善，销售及获利能力上扬

调查显示，澳洲企业状况3月明显改善，因销售和获利能力上扬让企业有信心提高资本支出计划。澳洲国民银行(NAB)对逾400家企业的月度调查显示，3月企业现况指数上升4点至正6，高于长期均值正4。那帮助提振3月企业信心指数上升3点至正3，扳回2月所有跌幅。

--日本丰田汽车将投资10亿美元在墨西哥建厂，周三将宣布

两位知情消息人士透露，丰田汽车将斥资10亿美元在墨西哥中部Guanajuato州建立一个汽车厂，计划周三宣布这项投资。其中一位消息人士说，新厂将年产20万辆汽车，创造约2,400个直接就业岗位。由于计划尚未公开，这位消息人士拒绝具名。

[市场摘要]

--日本股市：经指数收平，但获利增长预期支撑东证指数微升

日股日经指数周二收盘持平，在最近的上涨之后 ，投资者有点退却，而且要为企业财报季的到来做准备。不过东证股价指数仍小幅上扬，尽管隔夜美股疲软。支撑该指数小升的是对于企业获利增长的希望，以及未来数月经济动能将增强的预期。日经指数收盘持平报19,908.68点。东证股价指数收高0.3%至1,590.82点。

--中国股市：沪综指连三日收升创逾七年新高，二线蓝筹及一带一路题材领涨

中国股市沪综指连三日收升，续创逾七年新高。分析师指出，虽然前期热点板块成长股及B股出现震荡或升势趋缓，不过二线蓝筹及“一带一路”概念股接棒领涨，股指在获利抛压及新股申购压力下虽有震荡，但仍保持强势。沪综指收报4,135.565点，涨13.85点或0.34%，此前收盘高点为2008年3月11日的4,165.88点。

--香港股市：下跌1.6%结束八连涨，腾讯控股大跌

香港股市回落，打破一连八天的涨势，腾讯控股大跌，之前该公司主席马化腾减持股份。腾讯控股今日大跌5.5%，创下近一年来最大单日跌幅。恒生指数收跌1.6%，至27,561.49点，恒生国企指数下挫2.2%，至14,264.81点。

--汇市：日圆兑欧元涨至两年高位，欧元全线趋疲

日圆兑欧元涨至两年高位，欧元全线走势挣扎，此前日本内阁特别经济顾问滨田宏一暗示日圆或许跌得过多，需要缩减一些跌幅。美元兑日圆下跌0.3%，至119.70日圆，欧元/日圆下跌0.5%，至126.30日圆，之前在欧洲时段曾触及两年低点126.08。

--欧元债市：二线国家公债收益率上扬，长期公债密集标售

欧元区二线国家公债收益率(殖利率)上涨，公债标售迎来年内最忙碌的一周，为受到欧洲央行(ECB)购债支撑的市场带来一些罕见的压力。意大利周一发售了75亿欧元的三年期、七年期与15年期公债，周二将对散户投资者标售与通胀挂钩的BTP债券，周三也可能进行标售。西班牙和意大利10年期公债收益率均涨2个基点，分别报1.28%和1.26%。希腊10年期公债收益率涨25个基点至11.75%，两年期公债收益率涨71个基点，至略低于22%。

--国际油市：原油价格上扬，因市场预计美国页岩油产量将下滑

原油价格上涨，市场预期美国页岩油产出将创下逾四年来首月下降，但分析师们警告指出，在中国出口增加之际，油市整体仍呈现供过于求。0838GMT，布兰特原油期货涨0.2美元，至每桶58.13美元；美国原油期货上涨0.42美元至52.33美元。

--全球金市：金价下跌，因美元在美国仍可能升息的预期下走强

金价下跌，为六个交易日中第五日下跌，因美元走强侵蚀了金价温和涨势，使其跌破每盎司1,200美元。在美国即将升息的背景下，金价可能将面临更大压力。0840GMT，现货金下跌至每盎司1,191.60美元左右。美国6月期金跌0.63%，至每盎司1,191.8美元。

--金属期市：伦铜跌至四周低点，中国经济增长信心恶化打击需求预期

伦铜跌破关键支撑位，触及四周低点，对中国经济增长的信心恶化打击需求预期。中国3月出口萎缩15%，令人震惊的数据使市场对中国经济增长的担忧加深。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跌至每吨5,905美元，为3月20日以来的最低水平，0843GMT回升至每吨5,930美元附近。上海期交所交投最活跃的6月期铜跌1.9%，至每吨人民币42,860元(6,899美元)。(完)

(整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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