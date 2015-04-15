《路透晚报》--4月15日

图中为诺基亚和阿尔卡特-朗讯公司标识。 REUTERS/Benoit Tessier

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国数据拖累亚洲股市走势，诺基亚引领欧股上扬

亚洲股市周三失去方向，之前公布的中国经济成长数据好于许多人的预期，只是社会消费品零售总额和工业增加值令人失望。中国股市震荡收跌，MSCI亚股指数下滑，澳元小幅走。欧洲股市续升，英国富时指数刷新纪录高位。

--诺基亚以全股票方式收购法国阿尔卡特-朗讯

芬兰网络设备制造商诺基亚表示，以全股票的方式收购法国阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)，对后者的估值为156亿欧元(165.8亿美元)。两家公司在产品和地理位置方面十分相配，合并将有助削减成本，与移动市场领军企业--瑞典爱立信(易利信,Ericsson)及中国低成本企业华为展开竞争。诺基亚股价盘初上涨逾2%，阿尔卡特下跌逾11%。

--OECD称日本央行必须维持激励举措，但也要当心风险

经济合作暨发展组织(OECD)表示，日本央行必须继续大量购买资产，以持久地达到2%的通胀目标，同时也要当心扰动债市和催生资产泡沫等风险。OECD还警告称，若不出台控制巨额公共债务的可靠计划，日本恐面临债市大跌，这可能伤及持有大量债券的银行。

此外，OECD资深经济学家Randall Jones表示，对于推迟实现日本央行通胀率目标不感到担心，因为这主要是由油价下跌造成的。

--IEA月报：石油供应增长或延缓市场吃紧的到来

国际能源署(IEA)发布报告称，由于石油输出国组织(OPEC)的供给飙升和伊朗原油出口可能增长，国际油市可能需要比预期更长时间才会收紧，即便是需求出现了走坚迹象。IEA在月报中将2015年全球石油需求增幅预估上调9万桶/日，至108万桶/日，今年的平均日需求量达到9,360万桶。

--美国明尼亚波利斯联储：美国存在通胀放缓风险，今年升息“不合适”

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，美国出现物价直线下跌的风险较低，但薪资增长缓慢可能拉低通胀，令物价涨幅放缓。

柯薛拉柯塔并表示，今年升息“不合适”，因为这将导致通胀率推迟朝美联储的2%目标回升。他并认为以美联储实现充分就业的目标来看，也不支持2015年升息。

--独家：美国福特汽车计划向墨西哥投资25亿美元

业内消息人士透露，福特汽车周五将宣布向墨西哥投资约25亿美元。这是外商对墨西哥汽车业的最新一笔数十亿美元规模的投资。消息人士周二表示，福特汽车将投资13亿美元，扩建墨西哥北部奇瓦瓦州的车厂，计划在该厂新建两条柴油发动机生产线；另将投资12亿美元，在中部瓜纳华托新建一个变速器厂。

[市场摘要]

--日本股市：震荡中小幅收跌，投资者针对近期涨势了结获利

日本股市日经指数周三在震荡交投中小幅下跌，投资者针对最近制药股等的涨势了结获利，但公司将公布良好财报的预期限制了跌势。日经指数收跌0.2%报19,869.76点，盘中多数时间持平。东证股价指数下滑0.1%报1,588.81点，JPX-日经400指数收跌0.2%报14,409.37点。

--中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济数据疲弱拖累大盘

中国股市沪综指收跌，结束此前三连涨。分析师指出，今日公布数据显示当前宏观经济仍面临较大下行压力，市场对经济与股市背离状况的担忧加剧导致大盘大幅震荡并收跌，板块分化则明显加剧，小盘股全天领跌，银行等权重股虽有护盘，但仍难敌尾市全面跳水。

沪综指收报4,084.16点，跌51.40点或1.24%，盘中最高升至4,175.49点；上证A股今日成交7,671亿元人民币，上日为8,072亿元。沪深300指数收报4,380.51点，跌1.30%。

--香港股市：收高，受内地资金将流入港股的预期提振

香港股市收盘持稳，未受中国大陆经济增长数据疲软影响，有迹象显示，内地公募基金募集了数十亿美元准备投资港股。恒生指数收盘涨0.2%，至27,618.82点；恒生国企指数大涨1.5%，至14,471.82点。

--汇市：欧元兑美元下滑，欧洲央行料继续执行QE措施

欧元兑美元下跌，欧洲央行即将举行政策会议，可能会重申其宽松政策倾向，即便是经济活动近期有所加快。欧元的空头仓位仍高企，不过投资者仍做好了反弹便卖出的准备。欧元兑美元下跌0.4%，至1.0610美元；欧元兑日圆也回吐涨幅，报126.85日圆。

--欧元债市：10年期德债收益率料创低点，ECB购债计划提振需求

德国周三发行的10年期公债收益率(殖利率)料创下新低，欧洲央行(ECB)购债计划提振需求，该计划已经令一线国家越来 越多公债收益率转为负值。指标10年期德债收益率报0.14%，上日触及0.13%新低 。上月德债标售平均收益率为0.25%，投标倍数为2.4倍。

--国际油市：美国原油产量下滑迹象推高油价，不过投资者买兴减弱

布兰特原油上涨，此前有迹象显示美国产量减少；不过中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，以及投资者对大宗商品买兴减弱，限制了油价的涨幅。0838GMT，近月布兰特原油合约上涨0.6美元，报每桶59.03美元；美国原油期货攀升0.62美元，报53.91美元。

--全球金市：金价在两周低点上方持稳，此前美国零售销售数据不及预期

金价在两周低点上方持稳，之前美国公布的3月零售销售数据低于预期，但美元上涨抑制了投资者推高金价的意图。0840GMT，现货金下滑至每盎司1,189美元左右，周二曾触及两周最低水平每盎司1,183.68美元。

--金属期市：伦敦期铜持稳，中国疲软GDP数据引燃政策宽松憧憬

伦敦期铜变动不大，守在四周低点附近，中国第一季国内生产总值(GDP)增速跌至六年低点后，政府将出台刺激措施的预期升温。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.37%，报每吨5,923美元，上日小幅收低，当时创下3月20日来最低每吨5,900美元。上海期交所6月期铜跌0.37%，报每吨42,990元人民币，稍早一度跌至约四周低点。(完)

(整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。