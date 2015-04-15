《路透晚报》--4月15日

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--中国数据拖累亚洲股市走势，诺基亚引领欧股上扬
亚洲股市周三失去方向，之前公布的中国经济成长数据好于许多人的预期，只是社会消费品零售总额和工业增加值令人失望。中国股市震荡收跌，MSCI亚股指数下滑，澳元小幅走。欧洲股市续升，英国富时指数刷新纪录高位。
--诺基亚以全股票方式收购法国阿尔卡特-朗讯
芬兰网络设备制造商诺基亚表示，以全股票的方式收购法国阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)，对后者的估值为156亿欧元(165.8亿美元)。两家公司在产品和地理位置方面十分相配，合并将有助削减成本，与移动市场领军企业--瑞典爱立信(易利信,Ericsson)及中国低成本企业华为展开竞争。诺基亚股价盘初上涨逾2%，阿尔卡特下跌逾11%。
--OECD称日本央行必须维持激励举措，但也要当心风险
经济合作暨发展组织(OECD)表示，日本央行必须继续大量购买资产，以持久地达到2%的通胀目标，同时也要当心扰动债市和催生资产泡沫等风险。OECD还警告称，若不出台控制巨额公共债务的可靠计划，日本恐面临债市大跌，这可能伤及持有大量债券的银行。
此外，OECD资深经济学家Randall Jones表示，对于推迟实现日本央行通胀率目标不感到担心，因为这主要是由油价下跌造成的。
--IEA月报：石油供应增长或延缓市场吃紧的到来
国际能源署(IEA)发布报告称，由于石油输出国组织(OPEC)的供给飙升和伊朗原油出口可能增长，国际油市可能需要比预期更长时间才会收紧，即便是需求出现了走坚迹象。IEA在月报中将2015年全球石油需求增幅预估上调9万桶/日，至108万桶/日，今年的平均日需求量达到9,360万桶。
--美国明尼亚波利斯联储：美国存在通胀放缓风险，今年升息“不合适”
美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，美国出现物价直线下跌的风险较低，但薪资增长缓慢可能拉低通胀，令物价涨幅放缓。
柯薛拉柯塔并表示，今年升息“不合适”，因为这将导致通胀率推迟朝美联储的2%目标回升。他并认为以美联储实现充分就业的目标来看，也不支持2015年升息。
--独家：美国福特汽车计划向墨西哥投资25亿美元
业内消息人士透露，福特汽车周五将宣布向墨西哥投资约25亿美元。这是外商对墨西哥汽车业的最新一笔数十亿美元规模的投资。消息人士周二表示，福特汽车将投资13亿美元，扩建墨西哥北部奇瓦瓦州的车厂，计划在该厂新建两条柴油发动机生产线；另将投资12亿美元，在中部瓜纳华托新建一个变速器厂。
[市场摘要]
--日本股市：震荡中小幅收跌，投资者针对近期涨势了结获利
日本股市日经指数周三在震荡交投中小幅下跌，投资者针对最近制药股等的涨势了结获利，但公司将公布良好财报的预期限制了跌势。日经指数收跌0.2%报19,869.76点，盘中多数时间持平。东证股价指数下滑0.1%报1,588.81点，JPX-日经400指数收跌0.2%报14,409.37点。
--中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济数据疲弱拖累大盘
中国股市沪综指收跌，结束此前三连涨。分析师指出，今日公布数据显示当前宏观经济仍面临较大下行压力，市场对经济与股市背离状况的担忧加剧导致大盘大幅震荡并收跌，板块分化则明显加剧，小盘股全天领跌，银行等权重股虽有护盘，但仍难敌尾市全面跳水。
沪综指收报4,084.16点，跌51.40点或1.24%，盘中最高升至4,175.49点；上证A股今日成交7,671亿元人民币，上日为8,072亿元。沪深300指数收报4,380.51点，跌1.30%。
--香港股市：收高，受内地资金将流入港股的预期提振
香港股市收盘持稳，未受中国大陆经济增长数据疲软影响，有迹象显示，内地公募基金募集了数十亿美元准备投资港股。恒生指数收盘涨0.2%，至27,618.82点；恒生国企指数大涨1.5%，至14,471.82点。
--汇市：欧元兑美元下滑，欧洲央行料继续执行QE措施
欧元兑美元下跌，欧洲央行即将举行政策会议，可能会重申其宽松政策倾向，即便是经济活动近期有所加快。欧元的空头仓位仍高企，不过投资者仍做好了反弹便卖出的准备。欧元兑美元下跌0.4%，至1.0610美元；欧元兑日圆也回吐涨幅，报126.85日圆。
--欧元债市：10年期德债收益率料创低点，ECB购债计划提振需求
德国周三发行的10年期公债收益率(殖利率)料创下新低，欧洲央行(ECB)购债计划提振需求，该计划已经令一线国家越来 越多公债收益率转为负值。指标10年期德债收益率报0.14%，上日触及0.13%新低 。上月德债标售平均收益率为0.25%，投标倍数为2.4倍。
--国际油市：美国原油产量下滑迹象推高油价，不过投资者买兴减弱
布兰特原油上涨，此前有迹象显示美国产量减少；不过中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，以及投资者对大宗商品买兴减弱，限制了油价的涨幅。0838GMT，近月布兰特原油合约上涨0.6美元，报每桶59.03美元；美国原油期货攀升0.62美元，报53.91美元。
--全球金市：金价在两周低点上方持稳，此前美国零售销售数据不及预期
金价在两周低点上方持稳，之前美国公布的3月零售销售数据低于预期，但美元上涨抑制了投资者推高金价的意图。0840GMT，现货金下滑至每盎司1,189美元左右，周二曾触及两周最低水平每盎司1,183.68美元。
--金属期市：伦敦期铜持稳，中国疲软GDP数据引燃政策宽松憧憬
伦敦期铜变动不大，守在四周低点附近，中国第一季国内生产总值(GDP)增速跌至六年低点后，政府将出台刺激措施的预期升温。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.37%，报每吨5,923美元，上日小幅收低，当时创下3月20日来最低每吨5,900美元。上海期交所6月期铜跌0.37%，报每吨42,990元人民币，稍早一度跌至约四周低点。(完)
(整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。