《路透晚报》--4月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：沙特4月原油产量接近纪录高位

沙特石油部长欧那密称，沙特4月原油日产量接近“约1,000万桶”的纪录高位，突显该国在油价出现脆弱反弹之际扞卫市占率的意图。在被问及是否担心中国经济成长放缓会影响中国石油需求时，欧那密表示：“我们并未见到石油需求有任何改变。我们的供应量还是一样，这样的供应情况已经持续了一段时间。”他并表示，沙特对中国的供应约为100万桶/日，他预期亚洲需求将会增长。

--欧盟经济事务执委：希腊要留在欧元区就必须实施改革

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一表示，希腊政府急切需要提交一份改革计划，才能确保留在欧元区。“我没有B计划，只有A计划，A计划就是希腊留在欧元区，但希腊要想留在欧元区，我们需要希腊现在就改革，我们不能闪烁其词，”莫斯可维西向法国iTele电台表示。

--路透短观调查显示日本制造业信心下滑，受全球经济不确定性影响

路透调查显示，日本4月制造业信心下滑，为三个月来首见，不过服务业信心回升，凸显出日本经济走出去年衰退的不均衡态势。路透短观4月制造业景气判断指数从3月的正16降至正12，受钢铁、食品、针织/造纸等行业拖累。7月料升至正18。4月非制造业景气判断指数从上月的正21升至正25，受零售、房地产/建筑和信息/通讯等行业提振。7月料微升至正26。

--美日通报贸易谈判取得进展，但东京对农产品问题态度强硬

日本和美国周日通报双方高级别贸易谈判取得进展，这可能为达成更广泛的泛太平洋贸易协议铺平道路，但东京方面提醒称不太可能在下周峰会前达成双边协议。日本经济财政大臣甘利明和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)都表示，在内阁级别谈判的头两天，双方取得了良好进展。但农产品和汽车市场准入问题，仍是美日达成双边贸易协议的障碍，而这些问题对是否成功达成拖延许久的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要。

--印尼首席经济部长表示，接受当前的卢比汇率水平

印尼首席经济部长Sofyan Djalil周一表示，能接受当前的卢比汇率水平。上月印尼卢比跌至17年最低水平，交易员称有进一步下跌的风险，因市场预期美联储今年稍晚将升息。卢比兑美元当前报约12,872。“12,800(卢比)是个较合适的水平，”Djalil表示，他并称政府没有设定任何特定汇率目标。他说上月卢比跌至13,300左右时，贬值得有些过头。

--韩国3月PPI同比跌3.7%，创2009年中以来最大降幅

韩国央行公布的数据显示，韩国3月生产者物价指数(PPI)较上年同期跌幅为2009年中期以来最大，为连续第八个月下跌，因全球油价维持低位，令生产者物价偏低。韩国央行称，3月生产者物价较上年同期跌3.7%，为2009年7月下跌3. 8%以来的最大跌幅，2月时降幅为3.6%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在震荡交投中小幅收低，中国股市走疲损及日股人气

日本股市周一在震荡交投中小幅收低，因中国股市走疲令日股尾盘人气受挫，但中国新推出的降准举措令股市跌幅受限。日经指数下滑0.1%，收报19,634.49点，日内在平盘上下方来回拉锯。东证股价指数下滑0.4%至1,582.68点，JPX-日经400指数下跌0.4%至14,351.90点。

--中国股市：沪综指收低1.6%创一个半月最大单日跌幅，成交额破万亿再创天量

中国股市沪综指收低1.6%，创一个半月最大单日跌幅，盘中剧烈震荡，成交额破万亿元再创历史天量。分析师指出，今日早盘金融地产等权重板块受降准消息刺激走势较强，拉动指数冲高，但午后盘中获利回吐压力加大，多数个股出现下跌，尾市一度因上交所成交额因软件设置原因无法更新，大盘出现恐慌跳水。

沪综指收报4,217.08点，跌70.22点，或1.64%，上证A股今日成交11,422亿元人民币，上日为9,107亿元。沪深300指数收报4,521.92点，跌1.61%；沪深300指数期货主力5月合约报4,517.0点，跌2.31%，成交1,600,488手。130亿元额度的沪股通净卖出10.2亿元。

--香港股市：创四个月来最大单日跌幅，追随内地股市跌势

香港股市录得四个月最大跌幅，受累于沪综指午后大跌，即便中国央行采取迄今最为大胆的政策措施来促进经济增长。恒生指数收盘跌2.0%，至27,094.93点，创2014年12月以来的最大单日跌幅。恒生国企指数大跌2.9%，至14,111.34点，为三个月以来的最大单日跌幅。

--汇市：澳元和新西兰上涨，受中国央行降准激励

澳元和新西兰元上扬，此前澳洲最大出口市场--中国下调银行存款准备金率以支撑经济，激励全球投资者买入较高风险货币。欧元稍稍下滑，之前国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)华盛顿会议未能在围绕希腊金融救助一事上取得进展。

澳元兑美元在中国降准消息提振下触及近一个月高点0.7844美元，最新报0.7810，涨幅0.3%。新西兰元表现略好于澳元，兑美元涨0.6%，至0.7707美元。

--欧元债市：希腊退欧担忧促使德债收益率再次下探零水平

德国10年期借贷成本再度朝着零挺近，尽管欧洲央行购债计划压低收益率(殖利率)，但希腊退欧担忧仍令最高评级资产的需求增加。希腊与欧元区伙伴及IMF围绕该国经济改革的谈判一直处于僵局。希腊的金主要求雅典实施经济改革，才能放行剩余纾困资金。该国的现金正在迅速耗尽。

德国10年期公债收益率下跌1个基点，至0.07%，周五低见0.05%。过去一周，该公债收益率下滑了8个基点。

--国际油市：油价扩大涨幅，受美国活跃钻机减少和中国刺激政策激励

油价上涨，因美国活跃钻机数量下降，暗示今年下半年的原油供应将减少，此外中国的刺激措施也支撑了人气。0840GMT，近月布兰特原油期货上涨0.19美元，至每桶63.64美元，美国原油上涨0.39美元，报每桶56.13美元。

--全球金市：金价持平于1,200美元上方因美元走软；亚洲需求受关注

金价几无变动，持于每盎司1,200美元上方，美元走贬为避险资产黄金提供支撑，但缺乏强劲的现货需求，以及美国升息不确定性，令投资人裹足不前。0842GMT，现货金报每盎司1,205.60美元左右。

--金属期市：中国降准刺激伦敦期铜跳涨，但升幅随后收敛

中国普降存款准备金率后，伦敦期铜周一升至四周高位，但之后涨幅收敛。瑞银分析师Dan Morgan指出，如果中国降准之举有助楼市回稳，则可能协助提振铜价。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.2%，报每吨6,073美元，上一交易日收盘持平。稍早期铜一度突破6,173美元，为3月26日来最高。(完)

(整理 王洋; 审校 白云)

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