《路透晚报》--4月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行4月会议记录：进一步降息前希望评估更多经济数据表现

澳洲央行在4月会议上决定应谨慎地维持暂不降息，因政策委员会希望先看到通胀等更多数据的表现，以评估整体经济状况。在4月7日会议记录中，澳洲央行还表示，因为关键大宗商品价格近期下跌，预期澳元将进一步贬值。央行称这将有助于实现更加均衡的经济增长。

--欧洲央行官员：违约不是希腊退欧理由，若退欧冲击较两年前小

欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一表示，违约国家不一定非得退出欧元区。他关于希腊的讲话非常坦率，也谈及可能的资本管制，凸显希腊问题是多么严峻。

欧洲央行管委会委员诺沃特尼则表示，若希腊退出欧元区，对欧元区造成的冲击会比两年前退出要小；他并敦促希腊提供证明其有获得进一步援助资格的“数据”。

--韩国总理李完九因政治献金丑闻提出辞职

韩国总统府周二称，总理李完九因丑闻提出辞职。李完九被指控非法收受一位已自杀商人提供的竞选资金，但他否认了这一指控。这一丑闻可能会削弱韩国总统朴槿惠及其所在的新世界党。韩国将在明年初举行国会选举。

--波士顿联储总裁罗森格伦：央行通胀率目标可能都设得过低

美国波士顿联储总裁罗森格伦在接受金融时报(FT)采访中表示，包括美联储在内的世界各国央行可能需要考虑在未来设定更高的通胀率目标，以避免应对经济低增长的问题。金融时报称，罗森格伦表示，他希望联邦公开市场委员会(FOMC)能够就美国2%的通胀率目标是否过低展开讨论。他还表示，如果通胀率目标被设得更高，就意味着长期政策利率将变得更高，那么在利率触及所谓的“零下限”以前，央行就拥有更多的空间来降息。

--主要企业业绩：

* 瑞士信贷银行第一季净利增长23%，增幅超出分析师预期，得益于市场波动提振其证券交易营收，以及面向富有客户的私人银行业务营收增长。

* 德国思爱普(SAP)公布，因受欧元贬值扶助，第一季营业利润增长15%，即便对更新型的云软件的投资增加，使其利润率受到压缩。

* 英国晶片(芯片)设计公司ARM表示，今年第一季业绩表现令人鼓舞，税前获利劲升24%，两项数据皆略优于预估。ARM为苹果iPhone的技术供应商。

* 韩国浦项钢铁公布，季度营业利润大增20%，优于预期，因铁矿石投入成本下降远远抵消了钢铁价格下跌的影响。

--力拓第一季铁矿石产量低于预期，全年产量目标不变

矿业巨擘力拓周二公布的第一季铁矿石出货量低于分析师预期，因恶劣天气和运输的拖延，但公司维持全年产量目标不变，对已然处于十年低点附近的铁矿石价格是个偏空信号。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在震荡交投中小幅收低，中国股市走疲损及日股人气

日本股市周二收高，受大型汽车和电子类股所提振，市场预期企业财报将表现强劲。日经指数收盘涨1.4%至19,909.09点；东证股价指数涨1.6%，收于七年高位1,608.88点。

--中国股市：沪综指收升1.8%创逾七年新高，中小盘成长股领涨

中国股市沪综指收涨1.8%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，继昨日放量大跌后，今天股指在回踩5日均线后继续走高，个股普涨，中小盘股经过前期调整后领涨。但今日成交量出现萎缩，显示市场情绪谨慎，短期高位仍将出现震荡。沪综指收报4,293.62点，涨76.55点，或1.82%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；上证A股今日成交8,587亿元人民币，上日为11,422亿元。

--香港股市：恒指收高2.8%创两周最大单日涨幅，内地资金持续涌入

香港股市收高创两周来最大单日涨幅，因有迹象显示中国内地投资人正急欲将资金投入港股。恒生指数收盘跳涨2.8%，至27,850.49点，恒生国企指数大涨3%，至14,531.28点。

--汇市：希腊疑虑升温令欧元全线走软，兑瑞郎接近三个月低位

欧元全线走弱，希腊债务可能违约并终将退出欧元区的疑虑升温，令欧元承压。交易员称，希腊阴影罩顶，而纾困协议立即出炉的可能性不高，政治风险势必主导市况，即使稍晚公布的德国ZEW调查有任何良好表现，都将被掩盖。

欧元兑美元下滑0.7%至1.0665，为连续第二日下跌。欧元兑日圆也跌至127.50日圆；欧元兑瑞郎跌0.3%至1.0238瑞郎，离近三个月低位不远。

--欧元债市：德债收益率略高于纪录低位，静候德国ZEW景气判断指数

德国公债收益率持于纪录低点略上方，市场静候德国公布一项景气指标，以判断该国分析师和投资者的乐观情绪是否能得以保持。

德国10年期公债收益率的涨势在数据公布前暂时停歇，持平在0.07%。上周该收益率曾触及0.05%记录低点。

--国际油市：油价下跌，因寄望美国石油库存再度增加

原油价格下跌，因寄望美国石油库存再度上升，且由于沙特将原油产量维持在纪录高位附近；但油价仍接近上周触及的2015年内高点。0835GMT，近月布兰特原油期货下跌0.50美元，至每桶62.95美元，美国原油下跌0.33美元，报每桶56.05美元。

--全球金市：金价停留在1,200美元下方，美元走坚和股市上涨都构成打压

现货金仍然徘徊在关键点位每盎司1,200美元下方，扩大隔夜市场的跌幅，因全球股市上涨和美元走坚都打击了黄金作为避险资产的魅力。0836GMT，现货金报每盎司1,195.26美元左右。

--金属期市：伦铜回吐涨幅，市场忧心中国房地产业疲弱拖累金属需求

伦敦期铜回吐稍早时的涨幅，且在上日触及的四周高点下方交投，因对中国疲弱房地产行业的担忧盖过了该国降准的影响。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.13%，报每吨5,988美元。该期约周一下跌1.2%，之前曾触及四周高点6,173美元。(完)

(整理 王洋; 审校 白云)

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