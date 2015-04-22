《路透晚报》--4月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日相安倍将与中国国家主席习近平在印尼会晤

一位日本政府官员表示，日相安倍晋三将在周三印尼亚非峰会期间与中国国家主席习近平会晤。这成为中日关系解冻的最新迹象。日本内阁官房长菅义伟早前对记者表示，他希望安倍与习近平能在雅加达会晤，不过暂未确定会晤的具体细节。但一位日本政府官员对路透表示，安倍与习近平将举行会晤。

--英国央行委员一致赞成维持利率不变，对欧元区看法更乐观

英国央行公布的4月会议记录显示，委员们对欧元区前景的看法更为乐观，并预计通胀明年强力回升的可能性加大。该央行4月8-9日的会议记录显示，委员们一致投票赞成维持利率在0.5%的纪录低位不变，但有两位委员认为这项决议“相当均衡”。

--日本央行4月30日料维持货币政策不变

知情消息人士称，日本央行下周料维持货币政策不变，不过央行可能略微下调本财年通胀预估。日本央行4月30日利率会议将公布半年度展望报告，消息人士称，日本央行料将微幅下调本财年核心通胀率预测值1.0%，这是受去年经济衰退和消费者支出疲弱影响。但政策委员会可能会预估之后两年通胀率将大致达到2%，这暗示日本经济可以不需新增刺激措施，就能达到2%的通胀率目标。

--欧洲央行科尔：只要希腊银行业者有偿付能力，就会提供资金

欧洲央行执委科尔周三接受希腊报纸Kathimerini采访时表示，欧洲央行将继续向希腊银行业者提供流动性，只要他们仍有偿付能力并且有充足抵押品。他称，对欧洲央行而言，实施资本管制“不是可行的设想”，希腊退出欧元区的猜测不值得讨论。

--美国财政部警告国会，试图在贸易协定中纳入汇率规定将会失败

美国财政部周二警告国会，不要坚持在贸易协定中纳入汇率制裁条款，并称亚太贸易伙伴明确反对此类规定。财长杰克卢称，政府与跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)成员国进行了磋商，这类规定没有得到其他11个成员国的支持。

--澳洲第一季CPI升幅降至三年低点，不排除央行降息可能

澳洲第一季消费者物价涨速为近三年来最慢，因汽油价格下降，同时核心通胀率仍接近澳洲央行目标区间的底部，所以不能排除必要时降息的可能性。

--亚洲大型橡胶商计划联手涨价

包括全球最大橡胶商诗董在内的亚洲大型橡胶商称，他们计划大幅提高胶价，并弃用紧盯新加坡商品交易所(SICOM)指标胶价的定价系统。这些橡胶商将从2015年下半年起，收取大幅高于SICOM期胶价格的升水，此举标志着橡胶行业正在发生剧变，此前胶价重挫已经严重冲击到胶农。橡胶商涨价可能推动全球的橡胶价格反弹。

--主要企业业绩：

* 英国最大零售商乐购公布年度大亏64亿英镑(95亿美元)，为公司96年历史上业绩最差的一年，因购物者不再青睐乐购，迫使公司对店面价值进行减记。

* 全球最大抗癌药物生产商--罗氏第一季销售成长3%，表现超越预估，因抗癌药物销售强劲，且近期推出致命性肺病的治疗药物。

* 韩国LG显示器公布1-3月获利创下四年来最高，受助于主要客户苹果新智能手机销售畅旺，以及电视面板需求稳健。

* 全球第三大啤酒商喜力(海尼根)公布的营收增长数据强于预期，因亚洲和美洲市场啤酒销售大幅提升，抵消在欧洲和非洲市场的不济表现。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及15年收盘高位，大型股领涨

日本日经指数周三涨至15年新高，因外国投资者买入金融及其他大型股，认为这些股票价值被低估。日经指数收盘涨1.1%，至20,133.90点，创2000年4月以来最 高收盘点位。东证股价指数涨0.8%，至1,621.79点，为2007年11月以来最高收盘位。今日有27.95亿股股票换手，为3月13日以来最高。JPX-日经400指数涨0.8%，至14,708.97点。

--中国股市：沪综指收升2.4%再创逾七年新高，电力及券商板块领涨

中国股市沪综指收涨2.4%，继续刷新逾七年高点。分析师指出，今日电气电力板块领涨，而午后券商等金融股崛起亦提振大盘。目前资金已对场内所有板块轮番炒作完毕，整体市盈率水平有所提升，权重股后续题材乏力可能拖累指数上行力度。沪综指收报4,398.49点，大涨104.87点，或2.44%，此前收盘高点为2008年3月3日的4,438.27点；上证A股今日成交9,728亿元人民币，上日为8,587亿元。

--香港股市：收高，追随内地股市涨势

香港股市扩大涨幅，自中国内地股市大涨中获得指引，且寄望内地投资人的新资金能持续涌入港股。恒生指数收高0.3%，报27,933.85点。恒生国企指数涨1.0%，报14,669.73。

--汇市：欧元持稳，澳元在核心通胀数据公布后走扬

欧元兑美元收复些许失地，但希腊债务问题缺乏重大进展，与此同时，澳元走扬，因通胀数据显示澳洲央行不会立即降息。希腊可能因为无法达成金援协议而退出欧元区的威胁，尚未对欧元汇价出现较大程度的影响。

欧元在欧洲盘初上涨，欧元兑美元日内涨0.3%至1.0762美元，欧元兑日圆涨0.2%至128.66日圆。澳元是今日波动最大的货币，上涨近1%至0.7779美元。

--欧元债市：西班牙和意大利公债收益率下跌，投资人为资金行情布局

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)周三下跌，投资者预计，大量债券赎回和付息款项，将被重新投资到这两个收益率相对较高的市场。

西班牙10年期公债收益率和意大利10年期公债收益率各下跌4个基点，均报1.44%。

--国际油市：油价续跌，因中东紧张情势缓解

油价延续上日跌势，因中东紧张情势缓解，此前沙特(沙乌地)阿拉伯结束对也门(叶门)的空袭行动；但行业领袖表示，随着焦点转向需求上升，油市可能反弹。0848GMT，近月布兰特原油期货下跌0.36美元，至每桶61.72美元，美国原油下跌0.56美元，报每桶56.05美元。

--全球金市：现货金回升至1,200美元上方，因美元走疲

在美元走软之际，现货金扳回稍早跌幅， 回到1,200美元上方，投资人亦留意希腊债务危机及其对汇市的影响。0850GMT，现货金约报每盎司1,201.20美元，稍早跌至日低1,198.65美元。

--金属期市：伦铜回吐涨幅，市场忧心中国房地产业疲弱拖累金属需求

伦敦期铜持稳于四周低点附近，中国消费需求持续疲软，抵销了铜矿供应可能低于预期的疑虑。0851GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微跌0.06%，报每吨5,941.50美元。上日曾跌至四日低点5,930美元。若跌落5,874.50美元，将创一个月以来低位。(完)

(整理 王洋; 审校 白云)

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