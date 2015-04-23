《路透晚报》--4月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国、德国、欧元区4月PMI普降

法国企业活动在4月几乎未见增长，因为服务业扩张速度不及预期，并且制造业萎缩幅度超过预期。法国4月服务业采购经理人指数(PMI)初值降至50.8，制造业PMI降至48.4。

德国民间部门增长4月略微放缓，显示政府对于该国经济增长的谨慎预估可能是合理的。德国4月Markit综合PMI初值降至54.2，不过仍连续第24个月稳稳高于50的荣枯线。

欧元区4月民间部门的企业活动增长情况弱于预期，因新订单放缓，主要是受法国企业活动不振的拖累。欧元区4月服务业PMI初值降至53.7，综合PMI初值降至53.5。

--德国5月消费者信心指数升至13年半高位

德国5月消费者信心指数小升，获益于预期收入将增加，不过围绕希腊问题的不确定性挥之不去，略微打压了消费者的支出意愿。德国5月GFK消费者信心指数升至10.1，为13年半以来最高，4月为10.0。路透调查预估为10.2。

--新西兰央行表示目前不考虑加息，新西兰元应声大跌

新西兰央行周四表示，目前不考虑调高指标利率，因通胀压力仍低，并称货币政策对经济仍有刺激效果。该央行助理总裁John McDermott在一场演说中表示，“目前央行并不考虑加息。在考虑收紧货币政策之前，我们需要确信产能利用上升，以及劳动力市场吃紧的情况正在或即将促使通胀大幅上升。”受此影响，新西兰元成为周四迄今波动最大的主要货币，跌幅达1.5%。

--韩国第一季GDP同比增长2.4%为两年最低，经济仍未强劲复苏

韩国央行公布的初估数据显示，第一季韩国经济较前季增速略快于预期，不过同比增幅为两年最低，令外界继续预期将有进一步宽松政策出台。第一季经季调GDP较前季上升0.8%，去年第四季时为增加0.3%。路透调查22位分析师的预估中值为增长0.7%。

--日本央行总裁乐观看待通胀前景

日本央行总裁黑田东彦表示，随着经济继续温和复苏，日本趋势通胀稳步上升。“日本正在稳步消除通缩观念，”黑田东彦对议会表示。消息人士告诉路透，在4月30日的会议上，日本央行预计暂不加大货币刺激的力度，但可能下调本财年的通胀率预估。

--苹果周五将低调开卖Apple Watch，试探智能手表市场需求

本周五苹果将低调开卖Apple Watch，与以往的大张旗鼓相比，这次有些不同寻常，或许反映出公司对该产品的需求一开始也心中没底。Apple Watch是苹果在CEO库克执掌下开发的首款产品。周五开始贩售手表的店面，将只有少数的高档专卖店及百货公司，苹果希望藉此协助其将手表定位为时尚配件。

--主要企业财报：

* 瑞典爱立信(易利信)公布的第一季营业利润不及市场预期。该公司预计在关键的北美市场的营收将继续低迷，而中国料将进一步快速推广4G网络。爱立信第一季营业利润为21亿瑞典克朗(2.41亿美元)，低于分析师预测的33亿克朗；上年同期为26亿克朗。[nL4S0XK318]因业绩逊于预期，爱立信股价开盘大跌10%。

* 韩国现代汽车季度获利呈现连续第五季下滑，此前该公司提高了在美国的促销力度，且海外货币贬值对其海外营收构成拖累。现代汽车称，第一季净利下滑1%，至1.91万亿(兆)韩元(17.7亿美元)，低于去年同期的1.93万亿韩元。

* 瑞士诺华制药第一季营收下滑，并警告称美元强势对全年业绩造成的拖累比预期更大。第一季持续营业带来的净营收同比下滑7%至119亿美元，以固定汇率计算之营收上升3%。整体集团净营收为125亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高但脱离15年高位，券商股涨势不错

日本股市日经指数周四收高0.3%，早盘曾触及15 年盘中高位，因投资者买入被视为价值低估且获利前景良好的大型股和券商股。日经指数报收于20,187.65点，脱离稍早高位20,252.12点。东证股价指数上涨0.2%至1,624.87点，稍早触及七年半高位。

--中国股市：沪综指连三日收升续创逾七年新高，板块轮动致大盘宽幅震荡

沪综指连三日收升，续创逾七年收盘新高。分析师指出，由于场外资金源源不断地增援，市场仍旧保持强势，不过近期领涨的板块快速轮动，使得大盘出现宽幅震荡，盘中震幅近百点。沪综指收报4,414.508点，涨16.014点，或0.36%，此前收盘高点为2008年3月3日的4,438.27点；上证A股今日成交9,591亿元人民币，上日为9,728亿元。

--香港股市：脱离七年高位收低，大涨后进入盘整

香港股市收低，从七年新高回落，在本月头两周飙升逾10%之后，市场进入盘整期。不过香港金管局本周再度干预汇市，抛售港元以维持港元兑美元汇价在特定交易区间，表明资金持续流入香港。

恒生指数跌0.4%，至27,827.70点；恒生国企指数跌1.3%，至14,478.20点。

--汇市：新西兰元受央行言论打压大跌，美元全线回升

新西兰元是周四迄今波动最大的主要货币，跌幅达1.5%，此前新西兰央行一高级官员指出有必要降息，而非升息。美元重拾涨势，兑欧元本周再度升破1.07水准。

0736GMT，新西兰元下跌约1.4%，报0.7559美元，看似已经触底。新西兰元兑澳元下跌1.2%，报1.0224新西兰元，本周接近平价。美元指数涨0.4%，至98.347 。

--欧元债市：德债收益率持稳，投资人等待PMI调查

德国公债收益率(殖利率)持稳，投资人等待一项重要企业调查，以判断是否透露出欧元区经济复苏迹象。低评级的意大利和西班牙10年期公债收益率开盘均下跌3个基点，分别报在1.37%和1.36%。指标德国可比公债收益率下跌1个基点至0.15%。

--国际油市：油价小跌，受美国原油库存增加拖累

油价小幅下跌，因页岩油生产活跃导致美国原油库存增加，抵消了围绕也门再遭空袭的担忧。沙特牵头的联军战机周三继续轰炸也门，尽管沙特前一天已宣布结束空袭行动。

0819GMT，6月布兰特原油期货下跌0.36美元，至每桶62.36美元。6月美国原油期货下滑0.25美元，至每桶55.91美元。

--全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国房屋数据表现强劲

金价徘徊于每盎司1,200美元下方，此前创下逾一个月以来最大跌幅，因美国房屋数据表现强劲，引发了美联储可能很快升息的预期。0828MGT，现货金涨至1,188.80美元。金价周三下跌1.3%，为3月6日以来最大单日跌幅。

--金属期市：伦敦期铜跌至一个月低位，因中国制造业活动放缓

伦敦期铜降至一个月最低，因最新的初值数据显示，中国4月的制造业活动创下12个月最低，市场担忧本已疲弱的需求状况可能雪上加霜。

LME三个月期铜一度跌至每吨5,864.50美元，为3月20日以来最低水平，0820GMT，该期约下滑0.44%，报每吨5,885美元。上海期交所主力6月期铜下跌0.6%至每吨42,990元人民币(6,935美元)。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 白云)

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