《路透晚报》--5月4日

焦点：加拿大总理特鲁多迫于选举压力 只好拿美加贸易争端说事
路透渥太华5月8日 - 加拿大向美国发出华盛顿当局认为不妥的威胁，由此令美加贸易争端升级，部分是因为加拿大总理特鲁多面临压力，要在2019年大选前寻求关键选区魁北克的支持。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--中国4月汇丰制造业PMI终值创12个月新低，稳增长仍需更多宽松政策
受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。
汇丰(HSBC)/Markit联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.9，创2014年4月以来最低。4月初值为49.2，上月终值则为49.6。
受此消息影响，亚洲周边国家汇市普遍走跌，股市表现则相对持稳。
--欧元区制造业4月增速放缓，但出现产品提价迹象--PMI
周一发布的调查显示，欧元区制造业增速在4月放缓，但八个月以来制造业者首次提高产品价格，并且聘雇增长创下近四年最快速度。
Markit报告称，4月制造业采购经理人指数(PMI)报52.0，高于初值51.9，但仍低于3月触及的10个月高点52.2。该指数连续第22个月高于荣枯分水岭50。
个别国家方面，德国4月Markit制造业PMI虽跌至52.1，低于3月创下的11个月高位52.8，但已是连续第五个月高于荣枯分界线50，且高于初值的51.9。
法国4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)跌至48.0，低于路透调查预测的48.4，及3月的48.8，显示此间制造业景气加速萎缩。
反观意大利4月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)从3月的53.3升至53.8，为过去四年来第二快增速，并高于荣枯分水岭50。
--英国大选将至，两大党仍不分仲伯
英国将在周四举行大选，可能会产生议会僵局，没有任何党派在议席中占明显多数；从而引发了英国与欧盟未来关系、经济政策以及苏格兰在英联邦地位等各方面的不确定性。民意调查显示，首相卡梅伦所在的保守党和埃德·米利班德（Ed Miliband）领导的工党在支持率方面不相上下，可能都不会赢得下议院控制权。
--俄罗斯4月产油量仍处于后苏联时代纪录高位，因最近油价反弹
俄罗斯能源部公布的数据显示，4月俄罗斯日均原油和天然气凝析液产量为1,071万桶，仍处于后苏联时代纪录高位，受最近油价反弹支撑。数据显示，俄罗斯4月原油和天然气凝析液产量为4,383.0万吨。天然气凝析液是一种超轻质油。
--韩国4月制造业活动进一步萎缩，PMI降至六个月低位
一项民间部门调查显示，韩国4月制造业活动和新出口订单双双连续第二个月萎缩，令韩国已然迟滞的经济复苏面临进一步风险。
Markit Economics数据显示，韩国4月制造业HSBC/Markit采购经理人指数(PMI)经季节调整后降至48.8，为去年10月以来最低水平，低于3月的49.2，意味着4月萎缩程度比3月更为严重。
[市场摘要]
--日本股市：逢假日休市。
--中国股市：沪综指收升，市场承接力度仍强电力板块领涨
中国股市沪综指周一收升，盘中震荡过程中市场承接力度仍强，电力板块领涨。分析师表示，部分周期性板块出现回升显示做多因素仍在，但另一方面股指大幅上涨之后调整压力也在加大，造成股指盘中宽幅震荡且成交微缩。
沪综指收报4,480.46点，升38.81点，或0.87%。上证A股今日成交7,139.28亿元人民币，上日为7,698亿元。
--香港股市：收盘近持平，4月中国制造业活动加快放缓
香港股市收盘近持平，此前公布的数据显示4月中国制造业活动下滑速度为近一年最快，因新订单下滑。恒生指数收盘近持平，报28,123.82点，恒生国企指数涨0.2%至14,459.15点。
--汇市：美元扩大温和涨幅，但修正走势可能尚未结束
美元继上周五由两周跌势温和回升后，周一继续扩大涨势，因数据显示美国经济可能已由近期低潮回稳。美元指数周一上扬0.2%至95.434，此前在周五上涨约0.7%，因美国公布数据显示消费者信心跳升，汽车销售强于预期。
澳元对兑美元下跌0.33%至0.7823，因市场揣测澳洲央行将在周二的会议上降息至纪录低点2.0%。
--欧元债市：德债收益率接近量化宽松实施前水准，因通缩忧虑消退
指标德国公债收益率(殖利率)持守在欧洲央行开始购买公债前的水准，因近期经济数据有所改善，投资人放下通缩疑虑。德国通胀意外回升，加上欧元区民间贷款出现三年来的首次回升，令部分投资人确信欧洲央行的万亿(兆)欧元量化宽松计画正产生效果。0847GMT，10年期德债收益率近持平，报0.372%。
--国际油市：布兰特原油小幅升向67美元，中国PMI数据疲软影响有限
布兰特原油期货小幅升向每桶67美元，扭转稍早跌势；中国公布疲软数据后，令市场更加预期中国当局将出台刺激措施。0840GMT，布兰特6月原油期货上涨0.46美元，报每桶66.92美元，稍早一度触及2015年高点66.94。
美国6月原油期货上涨0.24美元，报每桶59.39美元，5月1日该指标原油触及今年最高的59.90美元。
--全球金市：黄金终止三日连跌，但仍面临美联储升息担忧
黄金结束三日连跌微涨，但仍距离六周低 点不远，投资者继续揣测美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时升息。0842 GMT，现货金报1,182.38美元。
--金属期市：沪铜上扬近4%，因长假期周末补涨
沪铜周一上涨将近4%，因4月中国制造业活动数据放缓，提振北京当局将出台更多宽松举措的押注，加上市场刚结束长周末假期补涨。沪铜收盘大涨3.72%至每吨报每吨45,710元人民币(合7,328美元)。伦敦金融市场周一逢假期休市。(完)
(整理 张明钧; 审校 高琦)
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