《路透晚报》--5月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区二季度伊始企业活动增长良好，订单状况活跃

周三公布的调查显示，二季度伊始欧元区企业活动增长良好，因活跃的订单再度促使企业增聘雇员。不过此次调查显示企业仍在下调价格。

Markit综合PMI指数4月终值为53.9，高于53.5的初值，但略低于3月触及的11个月高点54.0。该数据高于50，暗示呈成长之势。

--英国4月服务业PMI意外加速成长，缓解大选前经济放缓的忧虑

英国服务业4月意外加速增长，在周四英国举行大选前显示英国经济放缓的其他迹象相悖。英国4月服务业采购经理人指数(PMI)从3月的58.9升至八个月高位59.5，路透调查分析师此前预计降至58.5。

--伊朗导人哈梅尼称拒绝在胁迫下进行核谈判--电视台

伊朗国家电视台报导，伊朗最高领导人哈梅尼表示，伊朗不会在威胁之下接受核协议。“伊朗无法接受在威胁之下(与主要强国)举行核谈判...我国不会接受...军事威胁无助于谈判，”伊朗的英语电视台Press TV引述哈梅尼谈话称。

--法国投资银行业务获利大增，助力抵消零售银行业务获利疲软

法国兴业银行和法国农业信贷银行(Credit Agricole)跟随法国巴黎银行(BNP Paribas)的脚步，公布第一季获利好于预期，因投行业务营收强劲。金融市场交易活跃，加上大量企业发债，帮助这三家法国银行抵消国内零售银行市场的不佳表现。

法国兴业银行在第一季财报中称，股票交易营收跃升近三分之一，因随着央行流动性以前所未有的规模涌向金融市场，很多市场触及纪录高位。

作为法国第三大上市银行，法国农业信贷银行的企业和投行业务营收增长24%，至12亿欧元(13.4亿美元)，其中近半数来自固定收益业务。

--宝马汽车第一季获利超越预期，SUV车型销售大增

德国汽车制造商宝马(BMW AG)称，第一季营业利润增长20.6%，超越市场预期，受欧美对于大型豪华越野车款强劲需求拉抬。息税前利润(EBIT)为25.2亿欧元(28.3亿美元)，高于路透调查预估的21.91亿欧元。

宝马表示，第一季宝马品牌汽车销量成长5.4%至451,576辆，称原因在于欧洲、北美及中国市场持续成长，且运动型车(运动休旅车，SUV)车款X5交货量跳增30%。

--英国大选前夕保守党在民调中领先工党三个百分点--ComRes民调

据ComRes的一项民调显示，在5月7日大选前夕，英国首相卡梅伦所在的保守党支持率领先反对党工党三个百分点。该民调显示，保守党支持率为35%，比上周六上升了两个百分点，工党支持率为32%，下降了一个百分点。ComRes上周六的民调显示，保守党与工党支持率持平，均为33%。

[市场摘要]

--日本股市：逢假日休市。

--中国股市：沪综指震荡收低1.6%连两日大跌，获利盘继续大举出逃

中国股市沪综指震荡收低1.6%，连续两日大跌。分析师指出，昨日股指大跌逾4%之后，隔夜新华社的偏暖评论一度推动股指反弹，但护盘作用昙花一现。沪综指午后获利盘大举出逃推动股指大幅跳水，市场人气明显受挫。

沪综指收报4,231.33点，跌67.38点或1.57%，盘中高低点分别为4,376.35点和4,187.37点；上证A股今日成交7,131.54亿元人民币，上日为8,020.48亿元。

--香港股市：恒指回吐早盘涨幅而终场收低，追随大陆股市跌势

香港股市追随中国大陆股市的跌势，回吐早前涨幅而收低。基础设施类股和工业类股领跌。恒生指数下滑0.4%，收报27,640.91点。恒生国企指数下跌0.6%，收报13,997.35点。

--汇市：德债下跌提振欧元/美元升向两个月高位

欧元兑走软的美元升向两个月高位，德国10年期公债收益率上涨支撑欧元。该收益率触及今年以来最高水准，缩小了与美国公债之间的利差。

美国与德国10年期公债收益率的利差缩窄至大约165个基点，为3月底以来最低。受此影响，欧元/美元在欧洲盘初上涨0.6%，至1.1264美元，小幅升向周五触及的两个月高点1.1290。

--欧元债市：德国、意大利及西班牙公债齐跌，收益率皆触及年内高位

德国、西班牙及意大利的借贷成本均触及2015年高位，因通缩疑虑缓解及投资人对公债收益率超低水准的不安情绪，所引发的全球公债一波跌势愈演愈烈。

指标10年期德国公债收益率(殖利率)报0.58%，上个月甫创下纪录低位0.05%，当时许多投资人还预期，因为欧洲央行的大规模买债计划，德债收益率将会跌至负值。西班牙及意大利公债收益率皆上扬，接近2%。

--国际油市：油价触及2015年内新高，因美元走软、利比亚出口中断

原油价格上涨逾1美元至2015年内新高，延续一个月来的涨势，受到美元走软及利比亚原油出口中断等因素支撑。0844GMT，布兰特原油跳涨1.53美元至每桶69.05美元。美国原油上涨1.61美元至每桶62.01美元。

--全球金市：金价连三日上涨，受美国数据不振与避险需求提振

金价连续第三日上涨，受美元走弱以及美国经济数据表现好坏不一，引发对于美联储料不急于升息的臆测提振。0846GMT，现货金报每盎司1,192.00美元，接近1,200美元的关键水平。

--金属期市：伦铜自近五个月高点下滑，但美元走软带来一些支撑

伦敦期铜下跌，脱离上日触及的近五个月高点。美国疲弱经济数据重新燃起投资者对全球经济成长的忧虑，不过有关中国及美国将提供政策支撑的预期，帮助限制了期铜跌幅。

0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.9%，至每吨6,420美元，上日伦铜触及12月15日以来最高6,481美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 高琦)

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