《路透晚报》--5月15日

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--日本央行总裁黑田东彦称目前没必要进一步放宽政策
日本央行总裁黑田东彦周五称，由于通胀整体趋势正在稳步改善，他认为目前没有必要进一步放宽货币政策。他还否认有必要重新评估两年内实现央行2%通胀目标的时间框架。通胀是央行大规模刺激措施的关键传导渠道。
--韩国央行连续第二个月按兵不动，总裁讲话降低降息机率
韩国央行连续第二个月维持利率在纪录低位不变，但央行总裁李柱烈的乐观讲话降低了很快降息的机率，从而推动韩国公债收益率和韩元上升。
李柱烈表示，韩国经济正以4月的速度稳步复苏，但信心明显显现出改善迹象。他表示，韩国央行货币政策委员会以6比1票决定，维持指标利率在1.75%不变，但并未指明是哪位委员投票支持降息。4月会议也有一位委员投票支持降息。
--三星集团继承人接任两个关键基金会的主席，暗示领导权移交
三星集团宣布，继承人李在熔接替他的父亲李健熙担任两个关键基金会的主席，此举暗示该韩国最大综合企业领导权正在移交。三星集团发言人称，李在熔将从5月31日开始，接替他的父亲担任Samsung Life Public Welfare Foundation和Samsung Foundation of Culture这两个基金会的主席。
--孟山都要收购先正达，关键看后者美国种子业务能否出售
据业内知情人士称，美国农业企业孟山都正试图找到其他买家来收购瑞士先正达至多80亿美元的资产，从而在向先正达提出新的收购报价之前平息反垄断机构的担忧。孟山都可能在三周内提出新收购报价。
知情人士称，孟山都目前正在寻找一位买家来收购先正达的美国种子业务，可能会与其现有合资伙伴--德国化学品集团巴斯夫接洽。先正达的美国种子业务不能成为孟山都收购提议的一部分。
--希腊国防部长称，正与中远就比雷埃夫斯港合作进行深入磋商
希腊国防部长表示，该国正与中远太平洋就促进在比雷埃夫斯港的合作进行深入磋商。比雷埃夫斯港是希腊的最大港口。中远太平洋目前管理着比雷埃夫斯港的两个集装箱码头，但还有意购买多数股权。希腊已经放行对比雷埃夫斯港51%股权的出售计划，并邀请中远和另外两家投资者在9月之前提出约束性收购提案。
--印尼能源部长称，总统同意该国重新加入OPEC
印尼能源部长表示，总统佐科-维多多(Joko Widodo)同意一项让该国重新加入石油输出国组织(OPEC)的计划。印尼是东南亚地区最大的石油生产国，在七年前退出OPEC。佐科-维多多也准备出席将于6月3-4日举行的OPEC会议。
[市场摘要]
--日本股市：反弹收高，因美国加息忧虑降温
日本股市周五反弹，因对于美国加息的担忧消退，而诸如电通等公司的派息消息吸引了买盘。日经指数收高0.8%至19,732.92，本周累计上涨1.8%。东证股价指数收高1.0%至1,607.11点，JPX日经400指数上涨1.0%至14,519.77点。
--中国股市：沪综指震荡收跌1.6%，期指交割叠加新股压力加剧市场谨慎气氛
中国股市沪综指收跌1.6%。分析师指出，部分投资者担忧证监会下午例会可能传出不利消息，下周新股发行又将冻结大量资金，再加上周五恰逢期指交割，消息面诸多不利因素令市场气氛整体偏谨慎，量能萎缩，多数个股出现回调。
沪综指收报4,308.69点，跌69.62点或1.59%，盘中最低探至4,278.55点。本周股指累积上涨2.4%；上证A股今日成交6,583亿元人民币，上日为6,634亿元。沪深300指数收报4,617.47点，跌1.77%。
--香港股市：恒指收盘劲扬2%，受深港通臆测拉抬
香港股市恒生指数收盘劲扬2%，受午后交投突然急升带动，因市场重新寄望深港通很快将宣布出台。香港恒生指数收高2.0%，报27,822.28点，本周累计上涨0.9%。恒生国企指数涨1.7%，报14,009.76点。
--汇市：欧元兑美元跌破1.14，因德债收益率涨势陷入停顿
欧元跌破1.14美元，因德国公债收益率近来上扬的势头停滞，但欧元仍可能连续第五周周线上涨。交易商称，投机客本周一直削减欧元空头仓位，这种趋势可能在较低水准给欧元提供支撑。
欧元兑美元在伦敦时段跌0.2%至1.1385美元，脱离三个月高点1.1445，但仍较3月16日创下的12年低位1.0457高9%。
--欧元债市：公债价格反弹，投资者仍然紧张
欧元区公债收益率(殖利率)下降，追随隔夜美国公债的走势。不过策略师表示，投资者可能仍不放心重返债市，对最近几周的剧烈动荡心有余悸。
德国10年期公债收益率开低5个基点报0.67%，仍远高于上月创下的纪录低点0.05%。美国公债收益率跌至2.20%，远低于周四触及的高点2.29%。
--国际油市：油价周线料上涨，对供应充沛消息不以为意
油价几近持平，但周线有望小幅收高，受益于美元走软，以及美国原油产量减少和全球需求回升的预期。美国原油期货料将连续第九周走高，为1983年以来最长连涨。
0852GMT，6月西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.26美元，至每桶59.62美元。7月布兰特原油期货小跌0.05美元，至每桶66.65美元。继上周下跌1.6%后，近月布兰特合约本周或将周线上涨。
--全球金市：现货金持稳三个月高点附近，受美国升息预期降温支撑
现货金在三个月高点附近交投，本周有望录得四个月来最大单周涨幅，因市场对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)短期内升息的预期降温。
0825GMT，现货金持稳报每盎司1,218.76美元，周四上涨0.5%。金价上日升至1,227.04美元，为2月17日以来最高。金价本周已上涨近3%，为1月中以来最大单周涨幅。现货银料录得两个月以来最大单周涨幅。现货铂金也将录得周线连三涨，但现货钯金周线料收低。
--金属期市：伦铜料连续第二周收平，受中国房地产业复苏憧憬支撑
伦敦金属交易所(LME)期铜料连续第二周收平，距离2015年高点不远，因围绕疲弱需求的担忧被对中国房地产今年下半年复苏的憧憬抵消。
0830GMT，LME三个月期铜小涨0.12%，报每吨6,409美元。前一个交易日为收平。本周期铜或连续第二周变动不大。上海期货交易所7月期铜合约收高0.1%，报每吨46,040元人民币(7,419.82美元)。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
路透首尔1月23日 - 三星电子计划于周一公布盖乐世Note7手机自燃原因，这家全球最大智能手机制造商在推出下一代高端机种之前，正努力争取消费者重拾信赖。