《路透晚报》--5月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦称CPI可能将暂时维持在零左右

日本央行总裁黑田东彦称，整体消费者物价指数(CPI)按年变化幅度可能暂时维持在零左右。黑田对参议院预算审计委员会表示，一旦油价下跌带来的影响开始消退，CPI可能再次开始上升。他还称，为了达成物价目标，必要时将毫不犹豫调整政策。

--日本4月出口同比增长8.0%，高于预估且为连续第八个月增长

日本财务省的数据显示，4月出口较上年同期增长8.0%，为连续第八个月增长，表明海外需求逐步升温。路透调查中分析师的预期中值为增加6.4%。3月出口同比增长8.5%。4月进口较上年同期下降4.2%；分析师的预期中值为下滑1.5%。4月贸易逆差534亿日圆(4.393亿美元)；分析师预估中值为逆差3,189 亿日圆。3月录得贸易顺差，为2012年6月来首次出现顺差。

--台湾4月工业生产指数年增1.06%，电子零组件成长降至个位数

台湾经济部周一公布，4月工业生产指数较上年同期升1.06%；上月修正后为6.65%。经济部表示，4月份制造业生产仅比上年同月增加1.15%，为2014年2月以来最低增幅，主因电子零组件业成长力道降至个位数，基本金属业产量下滑，加上电脑电子产品及光学制品业、汽车及其零件业大幅减少一成以上的显着冲击，抵销机械业及化学材料业之增产贡献所致。

--挪威取代俄罗斯成为西欧最大的天然气供应国

据国有公司的数据显示，挪威已取代俄罗斯成为西欧最大的天然气供应国。这表明欧盟降低对俄罗斯能源依赖的努力正在奏效。油价大跌是另一个因素。挪威提供更加灵活的定价，而大买家认为原油价格下跌终将影响到俄罗斯天然气价格，因而推迟从俄罗斯购气。

挪威国有天然气运营商Gassco的数据显示，挪威今年第一季度向西欧出口了292亿立方米天然气。而来自俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)的监管文件及该公司管理人士的数据显示，俄罗斯第一季度向西欧出口了202.9亿立方米天然气。数据还显示，这种趋势始于2014年第四季度。

--澳洲矿商Independence报价18亿澳元欲善意并购同业Sirius

澳洲矿商Independence Group周一对澳洲同业Sirius Resources发起善意并购，临时凭证加现金报价18亿澳元(14亿美元)。Independence在一份声明中表示，将通过这笔收购组成一个多样化的基本金属与黄金矿业集团，这宗交易已获得双方董事会同意。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨七日，收盘创下15年新高

日股日经指数周一连续第七日上涨，且收盘创下15年新高，得益于对股东回报提高及经济复苏的乐观情绪。日经指数收涨0.7%，至20,413.77点，是2000年4月以来最高点。日经指数过去七个交易日累计上涨超过4.3%，创下去年12月以来最长连涨。东证股价指数上涨0.7%至1,659.15点，仅有20.5亿股换手，为一个月内最低成交量。

--中国股市：沪综指收升3.4%再创逾七年新高，资金预期乐观推动大盘连涨

中国股市沪综指放量收升3.4%，再创逾七年新高，且为连续第五日上涨。分析师称，资金预期乐观推动大盘连涨，但在证监会表态将严查新型市场操纵行为下，市场风格出现转换，中小盘高价股调整压力加大，大盘蓝筹股开始出现整体上扬。

沪综指收报4,813.80点，大涨156.20点或3.35%，此前收盘高点为2008年1月21日的4,914.44点。今日涨幅创逾四个月最大单日涨幅，此前最大单日涨幅为1月21日的4.74%；上证A股今日成交10,711亿元人民币，上日为9,988亿元。

--香港股市：逢假期休市

--汇市：美元重振雄风，受美国CPI数据和叶伦讲话提振

美元兑日圆在两个月高位附近持坚，兑欧元守住涨幅，此前美国核心消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，增强美联储今年稍晚升息的可能性，从而提振了美元上扬。美元指数上涨0.45%至96.45，创下一个月高位。

--欧元债市：逢假期休市

--国际油市：油价下滑，尽管亚洲和美国的需求提供支撑

原油期货价格下滑，市场交投清淡，不过良好的亚洲需求以及来自美国驾车高峰季的需求可能提供一定的支撑。0838GMT时，近月布兰特原油期货下跌0.42美元至每桶64.95美元。美国原油期货下跌0.40美元至每桶59.32美元。

--全球金市：金价持平在1,200美元附近，受到叶伦言论及美元上涨的压抑

金价交投在一周多低位附近，此前美联储主席叶伦指出美联储可能在今年升息；此外，美元也涨至一个月高位。0835GMT，现货金报每盎司1,203.56美元，接近上日所及的5月13日以来最低的1,201.20美元。周一交投料清淡，因英国和美国市场逢假期休市。

--金属期市：上海期铜跌至逾三周低位，因美元走强

上海期铜跌至逾三周低点，跟随上周伦敦市场的跌势，此前美联储发出强烈的今年升息信号后，提振美元。上海期交所主力7月期铜跌1%，至每吨44,710元人民币(7,211美元)。该合约在200日移动均线切入位44,540元处寻获支撑，但若跌破此处，可能触发更多技术性卖盘。上海期镍跌2%，至每吨99,580元人民币，受供应好转的预期打压。伦敦市场今日逢假期休市。(完)

(整理 高琦 审校 杜明霞)

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