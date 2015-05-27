《路透晚报》--5月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行副总裁称，实现2%通胀时程可能较预期稍有迟延

日本央行副总裁岩田规久男周三称，实现2%通胀率目标的时间比先前预期的“推迟一些”。但他表示，目前日本央行无意改变尽早实现物价目标的承诺。

另外，周三发布的4月30日会议记录显示，多数央行审议委员表示，消费者物价的风险偏向于下行，因长期通胀预期、消费者支出及产出缺口存有不确定性。九位审议委员中有三人希望央行能获得更多的时间来实现目标，或者是淡化央行以前做出的承诺。

--日本政府10个月来首次上调对消费者支出的评估

日本政府5月上调对消费者支出的评估，为10个月来的首次，不过维持对整体经济的评估不变。其还在月报中下调了对出口和工厂产出的看法，担心有迹象显示去年衰退后，经济复苏难以获得动能。

“经济持续温和复苏趋势，”内阁府在月报中指出，措施与上个月略微不同；上个月的月报指出，经济持续温和复苏趋势，企业界见到改善情况。针对主要经济组成元素，内阁府在最新报告中指出，消费者支出“呈现回升迹象，”评估看法较上个月更强劲。前次报告的形容为“整体持坚。”

--日本决策者在G7会议前对日圆快速波动发出警告

日本决策者对汇率过度波动发表温和但一致的口头警告，警示市场不要推动日圆快速下跌。共同社报导，财务大臣麻生太郎称，总的来说，不希望看到汇率过度波动。麻生太郎将离开东京，前往德国参加七国集团(G7)财长会议。日本内阁官房长官菅义伟称，不希望看到汇率过度波动，但目前日圆跌势尚未达到该水平。

--德国6月GfK消费者信心指数升至10.2，为2001年10月以来最高

德国6月GfK消费者信心指数升至10.2，为2001年10月以来最高，路透调查分析师此前预计为10.0。GfK研究员Rolf Buerkl称，德国内需强劲及通胀率较低，再次提振了经济预期和消费意愿。失业率处于记录低位、薪资增加以及超低利率，都让消费者更加愿意支出。

--前FED主席贝南克认为中国无硬着陆风险，看好美国经济

美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克表示，市场不应对中国经济放缓感到担忧，因为中国并无硬着陆风险，并强调称美国升息应被视为美国经济的积极迹象。伯南克表示，日本以“三枝箭”政策提振成长也有所进展，并称日本积极的货币政策是“必要的”。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连涨第九日，但涨幅因美国升息预期而受限

日股日经指数周三在震荡交投中小升，涨势 延续至第九日，但涨幅在美国公布乐观数据后受限，因乐观的美国数据令 人愈发担心美国升息时间可能早于预期。日经指数收高0.2%至20,472.58点，盘中在平盘上下震荡。指数连涨第九日，为8月末以来最长连涨期。

--中国股市：沪综指收升续创逾七年新高，大盘维持强势震荡

中国股市沪综指收升，再创逾七年新高，且为连续第七日上涨。分析师称，今天受利好消息影响，大盘维持强势震荡格局，指数在5,000点整数关口前调整蓄势，但下周新股申购可能影响市场上涨节奏。沪综指收报4,941.71点，涨30.82点或0.63%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.51点。

--香港股市：跟随全球市场下跌，但资金流入憧憬限制跌幅

香港股市下跌，跟随海外市场跌势，但因预计北京方面将引导更多资金从大陆流向香港，港股跌幅有限。恒生指数下跌0.6%，收报28,081.21点。恒生国企指数下跌0.7%，收报14,701.88点。

--汇市：美元回落，之前受良好数据推动大涨

欧元和日圆重新站稳脚跟，美元兑欧元和一篮子货币回落。但美元回落，似乎主要是美元兑欧元在逾一周来涨逾0.05美元后的仓位重新调整。美元兑日圆周二高见123.33日圆，为2007年中以来高位，0856GMT，报123.03日圆，日内下跌0.03%。欧元兑美元上扬0.4%，报1.0916美元。

--欧元债市：二线国家公债收益率持稳，因希腊偿债时间忧虑缓解

欧元区评级较低的国家公债收益率微幅下跌，在本周开局动荡后持稳，因希腊与其欧洲债权人希望淡化希腊很快出现债务违约的忧虑。早盘意大利及西班牙10年期公债收益率下跌3个基点，分别报1.91%及1.84%。希腊10年期公债收益率持平于11.93%。德国10年期公债收益率上扬1个基点，至0.56%。

--国际油市：油价反弹，因预期美国原油库存连续第四周减少

原油期货上涨，继上日大幅下跌后收复部分跌幅，受美国原油库存可能连续第四周减少的预期提振。0900GMT，6月布兰特原油期货上升0.58美元至每桶64.30美元，美国原油期货上涨0.73美元至58.76美元。

--全球金市：金价守在两周低点附近，因美联储加息预期强化

现货金保持在两周低点附近，因乐观的美国数据强化了对于美联储或在今年升息的预期。0902GMT，现货金上涨至每盎司1,188.23美元。

--金属期市：伦铜上升并脱离四周低位，但美元走强令涨幅受限

伦敦期铜攀升，脱离四周低位，因投资者回补空仓，但美元走强令涨幅受限。美国数据改善支持美国很快升息的前景，推动美元上升。0903GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.25%，至每吨6,121.5美元。(完)

(整理 蔡美珍；审校 杜明霞)

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