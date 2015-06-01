《路透晚报》--6月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区5月制造业增长逊于预期，因核心国家经济仍面临阻力

调查显示，5月欧元区制造业增长弱于此前预期，因该地区核心国家的经济增长依然面临阻力。Markit的5月制造业采购经理人指数(PMI)为52.2，低于初值的52.3，但高于4月的52.0。这是该指数连续第23个月守在景气荣枯分水岭50之上。

德国5月制造业增速放缓至三个月来最慢，5月Markit制造业PMI从前月的52.1降至51.1，因新订单增长失去动能，这意味着德国经济的一个重要领域从高峰回落。

法国5月制造业新出口订单出现一年来的首次增长，但制造业整体仍陷于萎缩。法国5月制造业PMI从前月的48.0升至49.4，为一年来的最高，但仍略低于荣枯分界线50。

--日本第一季资本支出增速为一年来最快，库存下降

日本财务省公布的数据显示，第一季企业资本支出较上年同期增长7.3%，前一季度是增长2.8%。企业第一季资本支出增速为一年来最快，更加令人期望企业投资回升将助推日本经济成长。企业资本支出数据亦显示产成品和半成品库存下降。分析师称，库存下降可能抵消资本支出上升带来的正面贡献，令第一季经济增长环比年率修正值基本持平于初值的增长2.4%。

此外数据显示，Markit/JMMA日本5月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至50.9。日本5月制造业活动于两个月来首度扩张，国内订单及产出上升，显示日本经济继4月走疲后，可能再度勉力攀升。

--韩国5月出口创近六年来最大同比降幅，支持央行再次降息预期

韩国产业通商资源部数据显示，韩国5月出口同比下滑10.9%，为2009年8月下降20.9%以来最大降幅。韩国5月出口遭遇近六年来最大同比降幅，受到中国经济增长放缓、油价下跌，以及工作日较少多重因素影响，这支持市场对近期该国进一步降息的预期。

民间调查显示，韩国制造业活动5月连续第三个月萎缩，降至2013年中期以来最低水平。疲弱的出口及制造业数据公布之后，韩国股市早盘下跌将近1%，韩元跌幅超过0.5%，而韩国公债期货持稳。

--澳洲5月TD-MI通胀指标依然温和，若有必要央行仍有降息空间

澳洲一项民间通胀指标显示，5月通胀依然温和，同时一项核心物价压力指标进一步放缓，表明若有必要，今年央行仍有降息空间。澳洲5月TD-MI通胀指标较前月上升0.3%，4月亦为升0.3%。澳洲5月TD-MI通胀指标较上年同期上升1.4%，远低于澳洲央行2-3%目标区间底部。澳洲央行于6月2日举行政策会议，几乎肯定会维持利率不变。

--MSCI称A股纳入其指数的时间将不局限于年度检视的周期安排

股票指数提供商MSCI明晟的一名高管周一对路透表示，将弹性处理中国A股纳入其指数的时间表，将不局限于年度检讨的时间安排。“我们将尽量保持弹性，不一定限于年度周期，”MSCI明晟的亚太研究主管Chin Ping Chia在香港的记者会上表示。MSCI明晟的正常情况下是每年6月开始研究是否把某些国家纳入其指数，截至第二年6月将有一年的时间进行决策。

--通用电气启动美国商业贷款部门出售程序，计划全面退出金融业务

消息人士周日表示，美国通用电气(奇异,GE)已启动部分美国商业贷款资产的出售程序，价值大约为400亿美元。GE计划全面退出金融业务。消息人士说，这些资产包括商业分销金融业务，涉及船只与房车经销商；设备金融，包括提供用于购买卡车与建筑设备的贷款；企业金融，涉及给予中型企业的直接贷款与租赁。

[市场摘要]

--日本股市：逆转稍早跌势微幅收高，连涨第12日

日本股市日经指数周一连续第12日上涨，抹去稍早受疲弱经济数据拖累而出现的跌幅。日内交投震荡。午后帮助大盘逆转跌势的因素是，日本央行可能购买上市交易基金(ETF)的猜测。日经指数收盘微涨0.03%或6.72点，至20,569.87点，创15年新高。东证股价指数上升0.3%至1,678.56点。

--中国股市：沪综指收升4.7%创逾四个月最大涨幅，权重股助推报复性反弹

中国股市沪综指收升4.7%，创逾四个月最大单日涨幅。分析师称，上周大跌令卖盘集中释放，今日股指在银行、煤炭和券商等蓝筹股拉动下出现报复性上涨，同时市场人气受主要经济指标向好等正面因素提振。沪综指收报4,828.74点，大涨216.99点或4.71%，此前最大单日涨幅为1月21日的4.74%；上证A股今日成交9,270亿元人民币，上周五为9,453亿元。沪深300指数收报5,076.18点，涨4.86%。

--香港股市：恒指收高，但涨幅远逊于内地股市

香港股市收高，跟随内地股市劲升之势，但港股涨幅有限，因上周五美国经济数据欠佳，美股表现低迷。但港股涨幅远低于内地股市，中投证券(香港)将此归因于上周五美国公布第一季经济萎缩，美股收低所致。恒生指数上涨0.6%至27,597.16点。恒生国企指数上升1.4%至14,299.45点。华泰证券上市首日收高5%，因投资者押注该以交易量计中国最大的券商将继续从中国股市荣景中获益。

--汇市：欧元下滑，希腊错过自定的达成协议截止期限

欧元走低，此前希腊未能在其自定的最后期限周日与债权人达成协议，使得债务违约和希腊可能退出欧元区的疑虑犹存。如果不能达成协议，希腊可能在数周内违约或破产。希腊必须在6月5日偿还国际货币基金组织(IMF)一笔款项，而且纾困计划即将在6月30日到期。欧元兑美元跌0.8%至1.0907美元，自周五触及的一周高位1.1006回落。欧元兑日圆下跌0.7%至135.46日圆。由于欧元下跌，美元指数上升0.3%至97.358，接近上周触及的一个月高点97.775。

--欧元债市：德债收益率下跌，投资者关注该国通胀数据

德国公债收益率下跌，投资者等待该国公布通胀率数据。上月德国通胀数据引发欧洲借款成本激增。路透调查访问的分析师预测，德国5月通消费者物价调和指数(HICP)同比上升0.6%，该数据将在1200GMT公布。德国10年期公债收益率持平于0.50%，上周下跌逾10个基点。希腊10年期公债收益率上升3个基点至11.31%，在周一欧元区公债中表现垫底。

--国际油市：油价下跌，因OPEC料继续维持高产

原油价格下跌，市场预期石油输出国组织(OPEC)继5月增产后6月将继续保持高产，加剧了供应过剩的担忧，即便美国活跃钻机数量仍在下降。0844GMT，近月布兰特原油期货下跌0.55美元，报每桶65.01美元。美国原油期货跌0.62美元，报每桶59.68。

--全球金市：希腊危机让金价得到支撑，但美元强势令黄金涨幅受限

黄金持坚，守在每盎司1,190美元附近，因希腊债务危机的不确定性给金价带来支撑，但由于美元走强和美国升息前景，黄金难以在过去三个交易日的小涨走势上扩大上扬。0846GMT，现货金下滑至每盎司1,187美元左右，稍早曾触及日高1,196.35美元，为5月26日以来最高位。

--金属期市：伦铜微涨，但中国制造业数据令前景蒙阴

伦敦期铜在淡静交投中微升，上月下跌5%。中国公布的数据引发市场对中国需求的担心，令铜价继续承压。0848GMT，LME三个月期铜上涨0.22%，报每吨6,028.5美元，上日下跌1.3%。上月铜价下跌5%。上海期货交易所主力8月期铜合约跌1%，报每吨43,650元人 民币。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李春喜)

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