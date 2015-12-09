《路透晚报》--12月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国10月经季节调整贸易顺差扩大至208亿欧元，因进口减少

德国联邦统计局周三公布的数据显示，德国10月经季节调整出口较前月下滑1.2%，进口下滑3.4%；10月经季节调整贸易顺差为208亿欧元，10月经常帐盈余为230亿欧元。

--日本10月核心机械订单意外跳升，缓解资本支出担忧

日本政府周三公布的数据显示，10月核心机械订单意外以2014年3月以来最大幅度跳升，表明投资强劲回升，并帮助缓解对于资本支出疲弱的担忧。内阁府数据显示，10月核心机械订单较前月上升10.7%，远好于分析师预估的下滑1.5%。10月核心机械订单较上年同期增加10.3%，高于分析师预估的增长1.4%。

--英国商会调降未来三年经济成长预估，受贸易及制造业所累

英国商会(BCC)周三调降未来三年英国经济成长预估，因贸易及制造业受到全球经济放缓的拖累而更形疲弱。BCC目前预估英国2015年经济料将增长2.4%，前次预估则为2.6%。BCC指出，英国接下来在2016年及2017年均将成长2.5%，前次预估则均为2.7%。BCC表示，第三季成长减缓导致其下调预估。

--澳洲12月WESTPAC-MI消费者信心指数从六个月高点回落

一项衡量澳洲消费者信心的指标在12月从六个月高点回落，对经济前景的担忧盖过了家庭财务状况的普遍改善。墨尔本研究院和西太平洋银行针对1,200人的调查显示，澳洲12月经季节调整后的消费者信心指数下滑0.8%，11月为上升3.9%。12月消费者信心指数为100.8，比去年同期提高10.7%，表明持乐观看法的人略超过持悲观看法的人。

--陶氏化学与杜邦正进行合并谈判--消息人士

两名熟知内情的消息人士周二对路透表示，陶氏化学和杜邦正在进行合并谈判。根据华尔街日报引述熟知内情的消息人士报导，双方合并后，将一分为三。消息人士对华尔街日报透露，双方可能在未来几天宣布合并。但双方尚未达成协议，谈判可能破裂。杜邦在与包括陶氏化学在内的竞争对手，就农产品业务进行谈判。

--雅虎不会剥离阿里巴巴股权，考虑出售核心业务

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报道，雅虎在考虑出售其核心的互联网业务，但不会出售阿里巴巴持股，并称雅虎最快将在周三发布声明。CNBC报道称，雅虎也在考虑如何处理雅虎日本的股权。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1%创逾一个月最低收盘，受油价下滑影响

日本股市周三收盘下跌，因油价下滑继续打压风险偏好，并且抵消了日本好于预期的机械订单数据的积极影响。日经指数收降1%至19,301.07点，为11月6日以来最低收盘水平。东证股价指数跌0.8%至1,555.58点。

--中国股市：沪综指缩量微收升，蓝筹股有护盘动作但难有效提振人气

中国股市沪综指收盘小升，上海A股成交额创逾一个月新低。分析师指出，经济数据依旧疲弱及下一批新股发行在即，市场观望气氛浓厚，即使部分蓝筹股努力护盘，但未能有明显改观，大盘整日维持小幅震荡走势。沪综指收报3,472.439点，微升2.37点或0.07%；今日上海A股成交2,624亿元人民币，较上日2,955亿元降逾一成，此前成交量低点为11月3日的2,439亿元。

--香港股市：收低，许多投资者在美联储会议前谨慎观望

香港股市下跌，因全球股市低迷而且投资者在美国下周有望升息之前保持谨慎。恒生指数收盘下跌0.5%至21,803.76点，几乎所有主要类股周三都下跌。恒生国企指数跌1.1%至9,558.76点。

--汇市：商品货币进入盘整，欧元攀升

澳洲及加拿大等主要商品产出国货币持稳，整理过去两日因油价及大宗商品杀盘所造成的大跌走势。大宗商品价格下跌打击投资者风险胃纳，为欧元和日圆等低收益率的融资货币提供一些支撑，不过这些货币走势相对温和。0819GMT，欧元兑美元最新报1.0920，日内上涨0.25%，自周二所及1.0830附近低点回升。美元兑日圆下跌0.12%至122.75日圆。

--欧元债市：德国将标售两年期公债，料反映对欧洲央行决议的失望

德国周三将举行今年最后一次公债标售，两年期公债收益率料将由纪录低点回升，因上周欧洲央行调降存款利率至负0.3%，降幅小于市场预期。两年期德国公债收益率持平于负0.31%，与12月3日触及的纪录低点负0.44%有一定距离。10年期德债收益率涨1个基点至0.585%。欧元区公债收益率大多小幅上涨。

--国际油市：油价上涨，因美国原油库存减少且日本机械订单跳增

原油价格上涨，因美国原油库存下降，而在亚洲，日本公布的10月机械订单数据好于预期，中国则宣布降低进口关税，为持续处于供应过剩局面的油市提供了支撑。0813GMT，美国原油期货报每桶38.16美元，较最新结算价上涨0.65美元。布兰特原油期货涨50美分至每桶40.76美元。

--全球金市：金价续涨，然升势受美联储可能升息压抑

金价续涨，因美元走疲，但金价涨势受限，因投资人预期美国联邦储备理事会下周将升息。0815GMT，现货金涨至每盎司1,076.15美元。周二涨0.4%，因美元兑一篮子主要货币下滑。金价目前较上周所及近六年低位高出约30美元。

--金属期市：铜价持稳，未受中国数据疲弱和调降出口税影响

伦敦金属交易所(LME)期铜几无变动，此前中国公布的数据显示经济仍处在困难之中，外界臆测中国可能对工业金属产业进行扶持。此前财政部表示，将适当降低生铁、钢坯等商品的出口关税。0816GMT，伦敦期铜报每吨4,609.00美元，涨0.46%，周二为收涨0.7%。上海期铜守住0.5%的涨幅，报每吨35,010元人民币。(完)