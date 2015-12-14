《路透晚报》--12月14日

图为北京一家券商营业部内的一名股民。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--南非再度启用戈尔丹出任财长，股汇市强力反弹

南非兰特周一盘初大涨逾4%，股市指数亦一度劲升2%，银行股指数飙升12%。南非总统祖马上周闪电撤换财长内内，引发市场重挫后，祖马周日任命形象良好的戈尔丹再度出任财长，企图稳定人心。

--日本央行短观：第四季企业信心稳定，资本支出计划维持乐观

日本央行季度短观调查报告显示，大型制造业者的信心在第四季保持稳定，大型企业基本上维持乐观的2015/16财年资本支出计划。12月大型制造业景气判断指数为正12，持平于上季，且略优于路透调查预估中值的正11。日本大型企业预计2015/16财年资本支出增加10.8%，与上次调查大致持平。路透调查的分析师预估为增长10.2%。

--伊朗12月原油出口料创半年高位--消息

伊朗12月原油出口料创半年高位，石油买家预期伊朗制裁措施明年初将解除，因而加大买进。一名熟知伊朗油轮装运日程的行业消息人士称，伊朗12月每日原油出货量有望达到126万桶。

--韩国央行称必要时将采取稳定市场措施，应对美联储决议后情势

韩国央行表示，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周决议后，韩国央行将会召开一次会议，同时已作好准备，必要时实施稳定市场措施。

--药企阿斯利康确认在洽购同业Acerta

制药商阿斯利康(AstraZeneca)表示，正与药企Acerta Pharma进行洽谈，最终是否会达成交易以及交易条款还存在不确定性。之前华尔街日报报导，阿斯利康在考虑以逾50亿美元收购开发治癌药物的Acerta Pharma。

[市场摘要]

--日本股市：收跌且触及六周低点，油价续跌致市场弥漫避险情绪

日股日经指数周一跌至六周低位，因全球油价延续跌势，加剧了美联储会议前的投资者紧张情绪。预计美联储本周会升息。日经指数收低1.8%至18,883.42点，为11月2日以来最低收位，投资者抛售风险较大资产。

--中国股市：沪综指收升2.5%创逾一个月最大单日涨幅，数据优于预期利好蓝筹股

中国股市沪综指收升2.5%，创逾一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘低开高走，周六公布的宏观经济数据整体优于预期，工业增加值超预期反弹，对沉寂已久的蓝筹板块形成一定程度支撑。沪综指收报3,520.67点，涨86.09点或2.51%，此前最大单日涨幅为2015年11月4日的4.31%；上海A股成交2,766亿元人民币，上日成交量为2,419亿元。

--香港股市：恒生指数连跌八天,创逾两个月最低收位

香港股市连续第八个交易日下滑，跌至逾两个月低点，投资人准备迎接美联储本周可能的升息行动。恒生指数跌0.7%至21,309.85点，为9月30日以来最低收位。但恒生国企指数小涨0.1%至9,315.91点。

--汇市：FED会议前美元指数小涨，人民币进一步贬值

美元指数小涨，本周美联储政策会议前主要货币区间盘整；与此同时，人民币进一步贬值，此前中国外汇交易中心正式发布CFETS人民币汇率指数。部分投资者认为此举表明当局允许人民币进一步贬值，而周一人民币中间价创2011年以来最低后，这种观点增强。0840GMT，美元指数涨约0.3%至97.88。美元兑日圆报121.3，升约0.4%。

--国际油市：油价连续第七日下跌，受供应过剩担忧拖累

原油期货连续第七个交易日下跌，创2014年中以来最长连跌时间，此前国际能源署(IEA)预计明年全球石油供应过剩情况或加剧，这一预期拖累了油价。0842GMT，近月美国原油跌0.34美元至每桶35.28美元，布兰特原油跌0.36美元至每桶37.57美元。。

--全球金市：金价走疲，因美联储加息预期而承压

金价走势疲软，美联储本周政策会议预计将启动加息，投资者担心加息可能打压对黄金的需求，并提振美元。0843GMT，现货金跌至约1,066美元，上周五曾涨0.3%。

--金属期市：伦铜由两周高点下跌，因美元走坚

伦敦金属交易所(LME)期铜微跌，因美元在预期的美联储升息决定之前走强。不过铜价仍接近两周高点，因中国公布的经济数据好于预期，缓解了需求担忧。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌约0.96%至每吨4,658美元。周五上涨2.5%，盘中触及11月末以来高点4,736.50美元。(完)