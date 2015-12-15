《路透晚报》--12月15日

图为不同面值的欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC秘书长巴德里称，低油价情况不会持续

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周二表示，当前的低油价局面不会继续下去，将在几个月或一年之后改变。他还称，美国做出的任何出口石油的决定都不会对油价产生进一步的影响。

--独家新闻：渣打裁减能源并购团队的资深银行专员数量--消息人士

据熟悉情况的人士透露，为响应新任首席行政总裁温拓思(Bill Winters)控制成本的号召，渣打集团近几周已裁减至少六位油气咨询专员，终结八年来打造全球化能源并购团队的努力。

--日本政府将2016/17财年新债发行规模减至七年低点--消息

日本政府的消息人士向路透表示，在年度预算支出触及纪录高点的同时，日本政府却打算将2016财年的新债发行规模削减至七年低点，因企业获利增长带动税收增加。

--澳洲预算赤字料进一步扩大，受大宗商品价格重挫拖累

澳洲政府表示，预计截至6月的一年，预算赤字将扩大至374亿澳元(约合271.3亿美元)，因主要资源出口品价格下跌导致税收收入出现缺口。澳洲财长莫里森预计，2016/17年度预算赤字将为337亿澳元。

--澳洲央行会议记录重申必要时仍有放宽政策的空间

在12月1日政策会议纪录中，澳洲央行重申，必要时将有放宽货币政策的“一些空间”，但该行强调近期各项经济趋势表现正面，近期内没有扩大提供刺激的必要。

--日本企业通胀预期下降，令日本央行刺激政策效果笼罩疑云

日本央行调查显示，日本企业通胀预期较三个月前下降，因油价大跌令物价潜在涨势承压，日本央行大规模刺激计划效果因此令人生疑。日本央行12月短观调查报告显示，日本企业预估未来一年消费者物价平均将上涨1.0%，低于三个月前预估的1.2%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收在七周半低点，关注油价及美联储升息疑虑

日本股市日经指数周二收盘跌至七周半低点，因油价剧烈波动，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周料将升息之前，投资人回避风险偏高资产。日经指数收低1.7%至18,565.90点，为10月22日以来最低。

--中国股市：沪综指小幅收跌，获利回吐压力较大市场观望氛围浓厚

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，大盘昨日大涨后今天震荡整理，昨天领涨的权重板块获利回吐压力较大，对指数形成拖累，而中小盘个股走势整体优于权重股。沪综指收报3,510.35点，跌10.32点或0.29%；今日上海A股成交2,732亿元人民币，上日成交量为2,766亿元。

--香港股市：恒指连续第九日收低，等待美联储会议决定

香港恒生指数连续第九个交易日收低，但跌幅有限，因市场押注，如果美联储本周稍晚终结其货币政策的不确定性，投资者将重返高风险资产。在尾盘一波抛盘拖累下，恒生指数回吐稍早涨幅，收盘跌0.2%至21,274.37点，恒生国企指数涨0.3%至9,344.07点。

--汇市：美元勉力回稳，油市和股市跌势暂歇带来指引

美元兑日圆和欧元在近期下跌后回稳，从油市和股市趋稳中获得指引。0841GMT，美元兑日圆微跌至120.93，自周一触及的六周低点120.35回弹。欧元兑美元小升至1.1025美元，稍早曾触及七周高点1.1060美元。

--国际油市：油价平盘震荡，供应过剩疑虑缭绕

油价平盘震荡，但投资人仍担心全球供应过剩及暖冬需求不振，导致油价上日逼近11年低点。0836GMT，指标布兰特原油报每桶37.97美元，较上日结算价上涨0.05美元。美国原油报每桶36.39美元，上涨0.08美元。

--全球金市：金价走势艰困，受美联储本周稍晚料升息影响

金价在隔夜大跌后走势艰困，在平盘附近徘徊，恐有回探多年低点之虞，因预期美国本周稍晚将升息。0834GMT，现货金微跌至每盎司1,061.80美元，周一在纽约市场收低1.1%。

--金属期市：铜价下跌，因交易员在美联储会议前降低风险

伦铜下跌，市场等待美联储本周的关键政策会议，不过，投资者寄望于铜需求大国中国的需求增长，这给铜价提供了支撑。0832 GMT，伦敦期铜下跌0.93%至每吨4,628.50美元，延续昨日0.6%的跌势。(完)