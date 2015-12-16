《路透晚报》--12月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲第四季企业信心下滑至四年最低，中国经济放缓是首因

汤森路透/英士国际商学院公布的调查显示，第四季一些亚洲大公司信心再度下滑，在中国增长放缓担忧的打压下，降至四年低点。12月当季，汤森路透/英士国际商学院的亚洲企业景气指数由9月季度的60降至58，上年同期则为72。这次调查访问了103家公司，代表了未来六个月的前景。指数高于50代表整体看法正面。调查显示，中国经济连续第二季被视为企业预测的最大风险，金融市场动荡也令人担忧。

--继巴黎遭恐袭后，法国12月制造业PMI续跌--调查

周三公布的采购经理人指数(PMI)调查结果显示，继11月13日巴黎遭恐袭后，法国12月企业活动接近停滞，服务业活动大幅恶化。Markit的数据显示，12月服务业PMI明显放缓，拖累整个民间部门活动下降，尽管制造业有所改善。12月服务业PMI初值降至50.0，11月终值为51.0。尽管12月制造业PMI初值为51.6，高于预期，并创下21个月高点，但12月综合PMI仍从11月的51.0降至50.3。

另据Markit公布，德国12月综合采购经理人指数(PMI)初值降至54.9，11月为55.2。

--日本数据：12月制造业PMI初值略降至52.5，11月为52.6

周三公布的企业调查初步数据显示，日本12月制造业活动基本持平，新订单增速加快，说明经济在年底保持势头。12月经季调Markit/日经采购经理人指数(PMI)初值为52.5，略低于11月终值52.6。该指数连续第八个月高于荣枯线50。12月新订单分项指数初值升至54.1，11月终值为53.6。调查还显示，12月新出口订单分项指数降至52.4，11月终值为53.2。

另外，政府消息人士向路透表示，日本政府考虑将4月起新财政年度的名义经济成长率目标设在3.1%，实质成长率目标为1.7%。这些预估数字预料将在下周内阁会议中通过，将用于计算下一财年的政府预算草案。政府先前预估2016财年名义成长率为2.9%，通胀调整后的实质成长率为1.7%。

--企业并购：德国金融监管局正评估复星国际收购Hauck一案--消息

消息人士表示，德国金融监管局(Bafin)将花更多时间评估中国复星国际对德国私营银行Hauck & Aufhaeuser的收购案。该名人士称，上周发生复星集团董事长郭广昌失联事件、造成复星国际股票暂停交易后，Bafin已经要求复星国际提出更多资料。该公司稍后表示，郭广昌现正协助相关司法机关调查，该调查更大程度是侧重于个人事务。复星国际与Hauck & Aufhaeuser于7月时宣布，前者将以多达2.1亿欧元(2.29亿美元)收购后者。

--韩国调降通胀和经济增长目标，因经济面临风险加大

韩国当局周三设定了新的消费者物价(CPI)目标，并下调了经济增长预估，因油价下跌和全球增长疲弱加大经济面临的风险。韩国央行表示，把三年通胀率新目标定在2%，弃用当前2.5%-3.5%消费者物价目标区间，以使经济摆脱低通胀。韩国企划财政部分别下修了2015和2016年的经济增长预估，预计明年经济实质增长3.1%，低于稍早预估的3.3%，同时将今年经济增长预估从3.1%下调至2.7%。

--澳洲银行业者就Adroid Pay达成协议，Apple Pay仍被拒于门外

澳洲大型银行业者已经同意接受移动设备以谷歌Android Pay支付款项，继续拒苹果Apple Pay于门外；目前苹果正劝诱银行业者接受其提出的条件。谷歌表示，当谷歌于2016上半年推出该项服务时，包括西太平洋银行、澳新(澳盛/ANZ)银行及麦格理在内的银行业者将接受通过Android手机进行的无线付款。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数录得两个半月以来最大单日百分比涨幅

日本股市日经指数周三录得两个半月以来最大单日百分比涨幅，得益于美股上涨提振了此间人气。今日稍晚美联储将公布利率决议，市场普遍预计决策者将进行2006年以来的首次升息。日经指数收高2.6%至19,049.91点。东证股价指数上涨2.5%至1,540.72点，所有33个分项指数中32个都收涨。

--中国股市：沪综指小幅收涨，石油石化板块走强力保指数勉强收红

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，美联储将公布加息决议，市场观望氛围浓厚，大盘走势相对谨慎，指数全日以震荡为主。发改委油气改革消息对石油石化板块有所提振，中石油、中石化走强对指数上涨有带动作用。此外受第二届世界互联网大会召开消息刺激，以计算机板块为代表的中小盘股票走势相对强势。沪综指收报3,516点，涨5.84点或0.17%；今日上海A股成交2,631亿元人民币，上日成交量为2,732亿元。

--香港股市：恒指终结九日跌势跳涨2%，得益于能源股上扬

香港股市恒生指数收高2%，创下一个月来最大单日涨幅，中止了此前连续九个交易日的跌势，这得益于能源股扬升。港股人气受到全球市场的提振，美联储利率决议将清除笼罩在市场上方的主要不确定性。恒生指数上涨2%至21,701.21点。恒生国企指数跳升2.1%，收报9,538.66点。

--汇市：美元自一周高位回落，屏息以待美联储会议

美元兑一篮子主要货币自接近一周高位处回落，但跌幅有限，市场正为美国可能即将出炉的升息决定倒计时。美元指数下跌0.06%至98.157，周二则上涨0.6%，并触及12月9日以来最高水平98.292。美元兑日圆小幅上涨0.21%至121.91日圆。欧元兑美元小涨0.06%至1.0934美元。

--国际油市：原油价格下跌结束近期涨势，美联储政策决定即将出炉

原油价格在亚洲时段下跌，结束了此前两日自11年低位附近反弹的涨势，投资者正等待美联储会议结果。美联储可能会在此次会议上加息。0829GMT，美国原油跌60美分至每桶36.75美元，周二上涨超过1美元。布兰特原油期货下跌76美分至每桶37.69美元。该合约周二结算价涨0.53美元至每桶38.45美元，为八个交易日来首次收涨。

--全球金市：金价小幅走高，美联储周三料宣布升息

金价小幅走高，投资者在等待美联储政策会议的结果；外界预计美联储将展开近10年来的首次升息。利率上升将侵蚀无息资产黄金的需求，同时推高美元汇率。0831GMT，现货金涨至每盎司1,065.25美元；过去两个交易日收盘走低。

--金属期市：伦铜在空头回补提振下回升，关注美联储会议

伦敦期铜从上日触及的一周低点回升，投资者在广为预期的美国升息前回补空仓。美国升息将支撑美元，并削弱对以美元计价的金属的需求。0831GMT，LME三个月期铜上涨0.22%，至每吨4,575美元，扳回上日跌幅。上日价格触及日低4,554美元，为12月8日以来最低。沪铜跌1.5%，报每吨35,450元人民币(5,478美元)。(完)