《路透晚报》--12月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储升息提振欧亚股市及美元上扬，但油价进一步承压

欧洲及亚洲股市周四上扬，投资者认为美国升息标志着美联储对这个全球最大经济体具有信心，这提振美元走高，并进一步加重油价所面临的压力。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬近1%。欧洲股市盘初劲升，0804GMT，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300上涨1.8%，德国、法国及英国主要股指涨幅皆在1.4-2.1%。

--药企阿斯利康将斥资40亿美元收购同业Acerta的55%权益

制药商阿斯利康(AstraZeneca)周四表示，已同意斥资40亿美元收购未上市生物制药企业Acerta Pharma的55%权益，以便获得后者的一种治疗血癌的新药物。

--日本出口下滑速度为三年最快，凸显海外需求风险

日本11月出口以近三年来最快速度下滑，因对亚洲出口下降，这表明海外需求疲软可能抑制经济增长，情况令人担忧。财务省数据显示，11月出口较上年同期下滑3.3%，降幅高于路透调查预估中值的1.5%，为2012年12月同比下滑5.8%以来的最大降幅。

--阿根廷解除外汇管制，央行宣布将部分人民币储备兑换成美元

阿根廷周三表示将解除外汇管制，市场开盘时将允许比索浮动，此举为比索大幅贬值埋下伏笔。之前阿根廷总统马克理(Mauricio Macri)承诺进行改革，以提振出口、刺激经济增长。

--瑞士政府预期经济缓慢复苏，2016年加快至1.5%

瑞士政府表示，目前预期瑞士经济从今年瑞郎升值导致的明显放缓状态中缓慢复苏，瑞士联邦经济总局将今年的增长率略作调降，但维持明年增长预估不变，预期2015年经济成长0.8%，2016年加快至1.5%，2017年加快至1.9%。

--俄罗斯称期待与OPEC进行磋商

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，俄罗斯准备好与石油输出国组织(OPEC)进行磋商，并期待OPEC提出会晤提议。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数涨至逾一周高点，之前美联储升息

日股周四涨至逾一周高点，之前美联储宣布启动渐进的升息周期，展开近10年来的首次升息，提振了整个股市中的风险胃纳。日经指数收涨1.6%，报19,353.56点，为12月8日以来最高收盘水平。

--中国股市：沪综指放量收升1.8%，美国加息靴子落地后信心有所恢复

中国股市沪综指放量收升1.8%。分析师指出，美联储加息符合市场预期，原本市场存在的忧虑有所缓解，再加上新股申购资金回流，在房地产股领涨的带动下，大盘拉出一根中阳线。沪综指收报3,579.999点，大涨63.812点或1.81%；今日上海A股成交3,784亿元人民币，较上日2,631亿元增逾四成。

--香港股市：追随全球股市收高，美联储升息驱散市场不确定性

香港股市收高，追随全球股市涨势，因美国升息驱散了数月来关于美联储政策意向的不确定性。恒生指数收高0.8%至21,872.06点，恒生国企指数涨1.3%至9,666.52点。

--汇市：美元指数升至两周高位，受美联储升息提振

美元兑一篮子主要货币触及两周高位，受美联储周三升息及暗示明年进一步升息提振，美元指数上涨约1%。0837GMT，美元兑日圆涨0.12%至122.35日圆，兑瑞郎涨0.58%至0.9956瑞郎。

--欧元债市：公债收益率大跌，投资人受FED承诺激励

欧元区公债收益率大跌，美联储承诺货币政策紧缩将缓步进行且视数据表现而定，激励投资人信心。0828GMT，德国公债期货上涨95个跳动点，报158.27。10年期德国公债收益率下滑6个基点至0.61%，其它欧元区公债收益率下跌5-6个基点。

--国际油市：油价下跌，此前美国升息且原油库存意外增加

原油期货下跌，延续昨日跌势，此前美联储升息，另外官方数据显示美国石油库存意外增加。0826GMT时，美国原油期货1月合约跌0.25美元，至每桶35.27美元，周三收盘时下跌近5%。布兰特原油期货2月合约跌0.24美元，至每桶37.15美元。周三曾下挫3.3%。

--全球金市：金价下跌，受美联储升息及美元飙升影响

金价下跌，回吐隔夜的部分涨幅，盘中走势震荡，在美联储升息后，美元大幅上涨。周三美联储决议之前，金价已有所上扬，在美联储宣布声明后，守住多数涨幅，终场收高1.2%。0824GMT，现货金跌至每盎司1,067.15美元。美国期金跌约0.9%，至1,066.6美元，上日为上涨1.4%。

--金属期市：伦敦期铜下滑，因美联储升息提振美元

伦敦期铜下滑，因美联储升息推高美元；不过对全球经济复苏的信心增强，应有助于为价格带来支撑。08230 GMT，伦敦期铜报每吨4,541美元，下跌1.48%，完全抹去昨日1%的涨幅。上海期铜下跌0.9%，报每吨35,140元人民币。(完)