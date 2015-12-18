《路透晚报》--12月18日

图为上海证交所内的交易员们。

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持基础货币目标不变，但决定扩大资产购买范围

日本央行周五维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。日本央行宣布政策决定后几分钟，日经指数涨幅一度达2.7%，而后回落至平盘水平之下，因投资者意识到该行的政策力度不及预期。日经指数收盘跌1.9%。

--独家新闻：印度国营石油企业洽谈购入西伯利亚石油权益--消息

两名消息人士指出，印度石油公司以及Oil India正与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)就一西伯利亚石油项目洽谈购入多达29%权益。知情人士表示，这起交易总值可能在10亿美元左右，预料下周印度总理莫迪访问莫斯科召开峰会时，可望敲定交易内容。

--日本官民基金INCJ最有可能出线援助夏普进行重整--消息

消息人士指出，日本政府和民间基金--产业革新机构(INCJ)已成为最可能投资夏普的金主，INCJ计划整顿夏普的消费电子事业，而不只是低迷的智能手机面板业务，INCJ考虑除了注资外，同时推动整体事业的重整计划，包括可能把消费电子部门与东芝的类似部门合并。

--星展、宝盛据信为巴克莱亚洲财富管理业务潜在买家--消息

据熟悉情况的消息人士告诉路透，新加坡星展集团控股和瑞士宝盛集团据信是巴克莱(Barclays)旗下亚洲私人理财业务的潜在竞标方，该业务估值约6亿美元。两位熟悉情况的消息人士称，一旦巴克莱开始标售，星展集团和瑞士宝盛集团将是最有可能的买家。

--安永ShinNihon将因东芝问题受罚并暂禁承接新业务--消息人士

知情人士称，日本金融厅下周将对安永会计师事务所的一家关联公司予以惩罚，因该公司未能审计出东芝存在的问题，结果演变成日本四年来最大的会计丑闻。消息人士告诉路透，日本金融厅将向安永ShinNihon LLC开出罚单，并暂时禁止其承接新业务。

--韩国央行称2015-2018年潜在经济增长率为3.0%-3.2%

韩国央行表示，该国2015-2018年的潜在经济增长率为3.0%-3.2%，低于上一个四年。韩国央行称，该国2011-2014年潜在经济增长率为3.2%-3.4%，2006-2010年为3.8%。

[市场摘要]

--日本股市：震荡收跌，受日本央行政策决定影响

日本股市周五下跌，在日本央行决定宣布货币政策后市场行情转为震荡。日本央行稍早宣布维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围。日经指数收盘跌1.9%至18,986.80点，周线累计跌1.3%。

--中国股市：沪综指震荡近收平，权重股涨势缺乏持续性大盘上冲乏力

中国股市沪综指冲高回落，震荡近收平。分析师指出，今天中央经济工作会议召开，市场对可能出台房地产利好政策预期较高，带动金融地产等权重股走势偏强，但目前市场整体缺乏明确方向，权重股难以走出持续性行情。沪综指收报3,578.96点，跌1.04点或0.03%，该指数全周累计上涨4.20%。

--香港股市：收盘微跌，昨日曾在美联储加息影响下上涨

香港股市收盘略跌，因众多板块在经历昨日反弹后回调；继市场期待已久的美联储加息靴子落地之后，港股昨日反弹。恒生指数跌0.5%至21,755.56点，恒生国企指数跌0.3%至9,634.41点。恒生指数本周累计上涨1.4%，恒生国企指数本周累计上涨3.5%。

--汇市：美元兑日圆下跌，日本央行刺激措施令市场失望

美元兑日圆下跌，此前日本央行公布的一套刺激措施被认定为力度不大，不足以推动美元走高。日本央行宣布将扩大所购买资产范围，一度带动美元兑日圆大幅上涨。但之后美元回落，因日本央行确实不会扩大基础货币目标。日本央行宣布决议后，美元兑日圆起初升至123.59日圆，但随后下跌，0837GMT，下跌0.67%至121.73。美元指数跌0.26%至99.010。

--国际油市：原油期货料将连续第三周下跌，库存增加的新迹象带来打压

原油期货大致持稳，美国原油和布兰特原油期货合约均料连续第三周周线下跌，新迹象显示库存增加，而且美联储本周升息也令油价承压，全球供应过剩局面未见任何缓解，这促使交易商增持卖权。0814 GMT，美国原油期货微升0.02美元至每桶34.97美元。布兰特原油期货上涨0.22美元至每桶37.28美元。

--全球金市：金价微涨，美联储加息后所创五个月最大跌幅未得到修复

金价持稳，但上日跌势基本上未得到修复；金价周四创下五个月最大单日跌幅，因美联储周三启动近10年来首次加息且美元飙升。0817GMT，现货金微涨至每盎司1,055.76美元，昨日跌2%，创7月份以来最大单日跌幅。本周金价累计跌近1.6%，为三周来表现最差的一周。

--金属期市：期铜上涨，但料仍将录得一个月来最大周线跌幅

期铜价格攀升，因美元下跌。但期铜料仍将录得一个月来最大周线跌幅，因圣诞节临近，交易商开始削减风险仓位。0811GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.39%至每吨4,608美元，扳回前一交易日跌幅。(完)